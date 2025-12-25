25 de diciembre de 2025 - 07:50

Violencia doméstica: se registraron más de 3 mil denuncias donde las víctimas son niños y adolescentes

Así lo reveló la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. Según las cifras del informe, el 52% de las víctimas son niñas y la edad promedio fue de 9 años.

Violencia doméstica: niños, los principales afectados.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Según el informe oficial, se contabilizaron 3.182 prestaciones con niños y adolescentes afectados. En ese marco, fueron denunciadas 3.484 personas, lo que representa el 32% del total de agresores registrados por la OVD, y la justicia dispuso 4.474 medidas preventivas para resguardar a las víctimas.

Víctimas: niñas mayoritariamente, y de edad promedio de 9 años

La estadística sostiene que un 52% de los damnificados pertenecían al sexo femenino, la edad promedio fue de 9 años, al tiempo que en el 80% de los casos había un parentesco con el presunto agresor (66% eran sus padres y 34% sus madres).

A su vez, se registró un maltrato psicológico o emocional en el 95%, físico en el 37% y abuso sexual en el 9%. Los profesionales constataron lesiones en 140 menores, quienes mostraban heridas sufridas en el rostro (36%) y más de la mitad (55%) exhibía lastimaduras como consecuencia de hechos anteriores.

Se registró un maltrato psicológico o emocional en el 95%, físico en el 37% y abuso sexual en el 9%

Las denuncias eran recibidas de manera cotidiana o semanal (59%), a la vez que en el 36% de los acontecimientos había altísimo o alto riesgo, conforme a la evaluación realizada por el equipo médico de la OVD.

“Entre los niños y adolescentes afectados, 244 tenían algún tipo de discapacidad. Hubo 5 adolescentes de entre 16 y 17 años que estaban cursando embarazos al momento de la presentación en la OVD, y 4, de entre 15 y 17, que tenían hijos”, agregó el informe.

El 99% de las denuncias fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil y el 91% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

