Violencia doméstica: se registraron más de 3 mil denuncias donde las víctimas son niños y adolescentes

Así lo reveló la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. Según las cifras del informe, el 52% de las víctimas son niñas y la edad promedio fue de 9 años.

La violencia dentro del ámbito familiar sigue afectando de manera alarmante a niños y adolescentes. Durante 2024, la Oficina de Violencia Doméstica(OVD) de la Corte Suprema registró más de tres mil denuncias en las que las víctimas fueron menores de edad.

Según el informe oficial, se contabilizaron 3.182 prestaciones con niños y adolescentes afectados. En ese marco, fueron denunciadas 3.484 personas, lo que representa el 32% del total de agresores registrados por la OVD, y la justicia dispuso 4.474 medidas preventivas para resguardar a las víctimas.

Víctimas: niñas mayoritariamente, y de edad promedio de 9 años La estadística sostiene que un 52% de los damnificados pertenecían al sexo femenino, la edad promedio fue de 9 años, al tiempo que en el 80% de los casos había un parentesco con el presunto agresor (66% eran sus padres y 34% sus madres).

A su vez, se registró un maltrato psicológico o emocional en el 95%, físico en el 37% y abuso sexual en el 9%. Los profesionales constataron lesiones en 140 menores, quienes mostraban heridas sufridas en el rostro (36%) y más de la mitad (55%) exhibía lastimaduras como consecuencia de hechos anteriores.

Las denuncias eran recibidas de manera cotidiana o semanal (59%), a la vez que en el 36% de los acontecimientos había altísimo o alto riesgo, conforme a la evaluación realizada por el equipo médico de la OVD.