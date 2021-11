La UCR presentó “Buena Muerte”, el proyecto de Ley de eutanasia que llevará al Congreso

Los diputados nacionales por Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre (UCR) convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles de un esperado proyecto de ley que llevarán al Congreso: la ley de eutanasia o de asistencia para la “buena muerte”, como ellos mismos denominaron.

En la presentación, el principal orador fue “uno de los mayores impulsores de la iniciativa y dilatado militando radical”, presentó Cornejo, el doctor Daniel Ostropolsky, quien con su testimonio logró desempolvar un debate espinoso y demorado en el país: el acceso a la muerte digna.

“El proyecto que llevaremos al Congreso es superador al de muerte digna, que queda incompleto. Consiste en regular el derecho de toda personas que padezca una enfermedad grave, terminal e incurable a solicitar la asistencia a una muerte digna”, resumió Cornejo. Además, detalló que esta ley creará una comisión en todas las provincias del país para que puedan analizar los diversos casos y quienes la reclamen puedan exigir su aprobación.

Por su parte, Ostropolsky, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace 4 años, sentenció: “Yo amo la vida y me siento muy conmovido que sea en este lugar desde el cual surja un proyecto para que amar a la vida sea consagrada en profundidad”.

“Este tema por importante, ha sido difícilmente admitido en todos los países, pero se está abriendo una brecha que tiene profundidad humana, en Colombia, un país latinoamericano, ya se ha aprobado”, ejemplificó Ostropolsky. Siguiendo la misma linea en cuanto a política e intentos de achicar la brecha en temas tan importantes como la eutanasia, dijo y inmediatamente sumó: “Es un proyecto que trasciende toda consideración política partidaria”.

Daniel Ostropolsky tiene 71 años y padece de ELA, una enfermedad degenerativa que no tiene cura, a causa de esta pide que se le otorgue la eutanasia.

Asimismo, el destacado doctor expresó que no poder ejercer un derecho personalísimo como la libertad produce un gran sufrimiento a quien padece la enfermedad y, de esta manera, “se atenta contra la dignidad humana”.

Y agregó: “Le agradezco a Cornejo, pero no me siento dueño de la idea, sino de la enfermedad y no es algo para agradecer”. A modo de conclusión declaró que espera que su decisión sea “lo más tarde posible” y que, mientras tanto, seguirá el largo camino que recorrerá el proyecto de ley.

Los detalles del proyecto de ley “Buena muerte”

Jimena Latorre y Alfredo Cornejo respondieron sobre algunos detalles que quedaron inconclusos en la presentación del proyecto.

A pesar de exigir algunos requisitos para la aprobación de la aplicación de eutanasia, la diputada expresó que no existirá un listado de enfermedades que faciliten la aplicación. “Sólo debe tratarse de un padecimiento de grado incurable con un sufrimiento incompatible con la dignidad humana” aseveró Latorre.

Además detalló que los encargados de analizar cada caso que se presente será una Comisión multidisciplinar. El grupo encargado estará formado por juristas, psicólogos y médicos.

En los extremos casos en que el padeciente de la enfermedad no esté consciente, la familia puede realizar la petición siempre respetando las reales necesidades del enfermo. Si la familia cuenta con un documento en el que pueda verificar la voluntad del paciente por acabar con su vida, también puede ser presentado a la Comisión.

En cuanto a las edades comprendidas, se dijo que están contemplados los pacientes a partir de 16 años que tengan voluntad propia. Si se trata de menores de edad, se tendrá en cuenta el consentimiento de los padres.

El ex gobernador, Cornejo, comunicó que los pacientes deben recibir un trato digno, privacidad, confidencialidad, acceso a la información y autonomía de voluntad. Estos puntos deben ser garantizados por el personal de salud que esté a cargo de cada caso.

Por otro lado, si se da una ocasión en la que la Comisión no llegue a un acuerdo deberá intervenir el presidente. “Si el informe fuera negativo, el paciente solicitante podrá solicitar la revisión de aquel por la Comisión en pleno, la que deberá expedirse en el plazo de cinco días corridos a contar desde que la solicitud le fuere elevada por el interesado” explicó.

En lo que refiere a las prestaciones y coberturas desde Salud, se especificó que tanto la salud pública como la privada deberán “incorporar la cobertura integral de la práctica que se realice para un buen morir, prevista en la presente ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda”..