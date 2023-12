La UCR local se desmarca de la cúpula nacional sobre el DNU de Javier Milei

La Unión Cívica Radical reaccionó al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei pretende desregular la economía. Rápidamente, Martín Lousteau marcó la cancha como titular del partido centenario a nivel nacional.

“El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse”, dijo el senador nacional. La postura se trasladó a un comunicado partidario.

En Mendoza prima la cautela. Nadie se la jugó a favor o en contra o mostrando alguna alternativa al DNU. Miran de reojo a los amparos que puedan caer sobre la normativa y qué hará la justicia. Evitan apurar una definición. Más evidente se hizo cuando en el Comité Radical local se armó todo para la asunción de autoridades.

El flamante presidente, Andrés Lombardi, se paró en el medio y evitó pronunciarse a favor o en contra del DNU. “No es un sí o un no contundente”, aclaró el presidente de la Cámara de Diputados. Y de esa manera, marca distancia con Lousteau quien está más cerca de bochar ese DNU en caso de que se trate, que de votarlo a favor. “Son muchas leyes las que cambian y para tener una opinión responsable hay que profundizar en ese estudio”, agregó.

En el comité UCR de Mendoza,asumieron las nuevas autoridades. Alfredo Cornejo Gobernador de Mendozaestuvo en el acto Radical Foto: José Gutierrez / Los Andes

El gobernador Alfredo Cornejo llegó al acto pero evitó hablar con la prensa, lo mismo que el hasta ahora presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar. El ministro de Educación, Cultura e Infancias llegó rápido de Buenos Aires para el traspaso de mando.

“Creo que hay cosas muy positivas dentro de ese paquete de decretos. Es un decreto muy grande que modifica muchas leyes, que hay algunas que son razonables y que van en coincidencia con lo que la gente votó, con un cambio profundo para la Argentina”, dijo en el edificio de calle Alem.

También considera que “es necesario pensar un poco más en detalle algunas de ellas” y puso dudas sobre algunos puntos. “Hay algunas preocupaciones por las implicancias en Mendoza que puede significar la liberación de las prepagas. Eso va a generar mayor presión sobre el sector público de la salud de la provincia de Mendoza”, indicó en sintonía con Natalio Mema, ministro de Gobierno, quien había expresado la misma preocupación.

Por otra parte, considera que “hay algunas cosas que veníamos reclamando, como es la igualdad en términos de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Los mendocinos hemos estado pagando el valor de distribución de energía que corresponde y otros están subsidiados, creo que eso nos puede ayudar”.

El Intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, no quiso dar mayores definiciones: “Aún no nos hemos reunido con el gabinete para analizar punto por punto, la semana que viene nos vamos a reunir”, y aseguró que van a trabajarlo “con mucha cautela”, pero a simple vista “la Argentina que plantea Milei es otra, con una reforma laboral más flexible, con cambios en el manejo de las obras sociales, menos trabas a las importaciones y con mayor exportaciones”.

A qué sí y a qué no

“La política de cielos abiertos, por ejemplo a Mendoza le va a favorecer muchísimo en términos de turismo. Las empresas estatales que son deficitarias y se transforman en sociedades anónimas, es algo que en Mendoza se está dando. Las empresas en las cuales hay participación del Estado son sociedades anónimas y no son deficitarias”, dijo Lombardi.

Consultado sobre cuáles aspectos son los que el radicalismo no comparte, el diputado apuntó a “las obras sociales y en términos de la reforma farmacéutica podrían haber avanzado un poco más en tema de la liberación de las patentes de medicamentos” porque “eso ayudaría a la competencia de la liberación de patentes con anterioridad”.

“Obviamente no nos gustan algunas cuestiones relacionadas con la vitivinicultura, que no es como la soja que se vende la temporada fácilmente. Lleva todo un gran trabajo de mano de obra, es mano de obra intensiva. Y la recaudación que puede tener con ese nivel de retención no modifica el esquema deficitario que puede tener Argentina. Entonces no sé si es razonable aplicar las retenciones al sector vitivinícola”, sostuvo.