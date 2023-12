Ulpiano Suárez dijo que acompañará las medidas de Milei pero envió una advertencia

De a poco van apareciendo repercusiones por parte de los diferentes dirigentes políticos respecto al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei presentó este miércoles por la noche, que modifica o deroga leyes importantes, en búsqueda de una economía más desregulada.

El intendente radical sostuvo que aún se está analizando el DNU pero expresó que marca “un camino de desregulación de la economía”. Lo que sí, agregó en términos generales que el pedido a Milei es “que se cuide al argentino que trabaja, a las pymes que generan empleo y a los sectores que la están pasando mal”.

“Vamos a acompañar en todas aquellas medidas que sean positivas y que ayuden a generar ese cambio”, adelantó a radio Mitre Mendoza, teniendo en cuenta que “los argentinos se expresaron por un cambio de rumbo”.

Pero también advirtió que darán “señales de alerta y de precaución en aquellas medidas que puedan perjudicar de alguna manera”.

Por ejemplo, puso en eje de análisis la “modificación de la legislación laboral”, sobre la cual añadió que se está estudiando en virtud que “no se afecten derechos”.

“Todas estas medidas tienen que estar orientadas a que haya más crecimiento y más desarrollo para que las economías regionales también crezcan y generen oportunidades, y a que se genere más puestos de trabajo”, comentó.

Suárez añadió que sobre la cadena nacional de Milei “coincidimos en el diagnóstico, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el impacto que tengan esas medidas en los sectores que la están pasando mal. Ese va a ser el rol del radicalismo, que en su plenario la semana pasada, claramente dio un mensaje de que no cogobernamos con el presidente Milei, pero que sí tenemos que ser una oposición responsable, acompañando todo aquello que sea bueno para el país, y también haciendo los aportes en las cuestiones que sea necesario mejorar”, insistió.

“Estoy convencido de que no va a haber soluciones de la noche a la mañana, y como decía el Presidente, no hay recetas mágicas, de esto se sale ‘laburando’, con mucho esfuerzo para entender que en ese esfuerzo que se solicita, en ese ajuste, hay sectores que no dan más”.

Y terminó: “Hay que tener la sensibilidad suficiente para que estas medidas no sigan generando más pobreza, más desocupación, y en todo lo que sea el camino de la reconstrucción, como lo planteaba el presidente, de que Argentina vaya día a día volviendo a ser un país normal, vamos a estar acompañando”.