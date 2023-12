Cacerolazo en Mendoza: un grupo de personas se concentraron en el Km0 contra el Gobierno de Milei

En varios barrios del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dieron cacerolazos espontáneos en la madrugada del jueves tras el super decreto que presentó el Presidente electo en cadena nacional. En Mendoza se replicaron durante este viernes en el inicio de la peatonal.

Organizaciones sociales y piqueteras y vecinos autoconvocados compartieron un comunicado para nuclearse en el KM0 a las 20. La presencia no superó las 150 personas, aunque a simple vista, era una marcha policlasista como se estuvo dando alrededor de todo el país y no se vieron banderas ni remeras que indiquen la presencia de una agrupación política en particular, a pesar de que, durante la tarde, numerosas organizaciones habían compartido un flyer que indicaba donde se iba a llevar a cabo.

Los blancos de los manifestantes eran claramente dos: Milei y Caputo. A Milei lo acusaban de “ser la dictadura”, mientras que a Caputo le advertían que si realiza recortes en las jubilaciones lo “vamos a ir a buscar”. Otro apuntado, pero en este caso una empresa, fue “Mekorot” la empresa estatal Israelí que firmó acuerdos en 2022 con Rodolfo Suárez para un manejo más eficiente del agua. Las inscripciones contra la corporación eran carteles, de gran tamaño, que decían “fuera Mekorot”.

Sin embargo, también se escucharon algunos reproches para Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, por el protocolo “represivo”.

La policía volvió a repetir un enorme despliegue de seguridad que no se condecía con la amplitud de la convocatoria. En fila rodeaban el comienzo de la peatonal para asegurar que no se generen inconvenientes entre los manifestantes y que no se dañe la vía pública.

Los cacerolazos en Buenos Aires

Tras la finalización de la alocución de Milei las cacerolas empezaron a sonar en distintas partes de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires.

Según lo consignan distintos medios de Buenos Aires, las principales protestas se concentraron en Palermo, Villa Crespo, Almagro, Caballito y Constitución, entre otros barrios porteños.

También en las redes sociales se compartieron imágenes de ciudadanos protestando en Quilmes, La Plata y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.