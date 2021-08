La doble vía a San Juan reunirá a radicales y peronistas en una foto que todos quieren capitalizar

La postergada obra sobre la traza de la Ruta 40 en el tramo Mendoza-San Juan tendrá su puntapié inicial el martes próximo. Es el último día para realizar anuncios e inaugurar obras durante la campaña electoral y el foco estará puesto en un nuevo encuentro entre el gobernador Rodolfo Suárez y la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

El acto será en Lavalle, dado que el tramo que se ejecuta conecta a la localidad de Jocolí con el Aeropuerto Francisco Gabrielli. En tierras peronistas, el intendente Roberto Righi hará de anfitrión y cerca de las 11 confluirán funcionarios oficialistas y opositores. Así, los raids de anuncios y cortes de cinta tendrán un condimentado cierre político en medio de un nuevo aniversario por el fallecimiento del general José de San Martín.

El plazo de ejecución que tendrá la UTE Chediack-CEOSA es de dos años y la inversión (financiada 100% con fondos nacionales) es de $1.195 millones para los 18 kilómetros, sujeta a actualizaciones.

“Vamos a marcar presencia” avisa, levantando el dedo índice, un funcionario del Gobierno provincial. Seguramente habrá despliegue de precandidatos y precandidatas para copar la zona y evitar que el peronismo se ensalce con una obra que anunció y licitó Mauricio Macri durante su gestión presidencial pero terminó adjudicando Alberto Fernández. El tironeo de gestiones seguramente se hará presente teniendo en cuenta que Fernández Sagasti aspirar a renovar su banca en el Senado nacional y Suárez plebiscita su gestión. además de integrar la lista como precandidato a senador nacional suplente.

El montaje del espectáculo estaba previsto para hoy, sin embargo hubo inconvenientes de logística desde Buenos Aires con los vuelos que iban a traer a los funcionarios nacionales a la provincia. Por estas horas, quien tiene más chances de desembarcar es Gustavo Arrieta, titular de Vialidad Nacional, no hay que descartar a Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación.

Una alternativa que sobrevuela es la participación del presidente Alberto Fernández por videoconferencia, pero no hay detalles ni confirmaciones por el momento. No obstante, desde Nación harán valer el inicio de una obra que no avanzara durante el macrismo. Más aun, en campaña electoral.

Cinco años después del anuncio

La novela de la Ruta 40 que une a Mendoza con San Juan tiene varios capítulos, y hasta podría decirse que dos temporadas con las gestiones nacionales. El anuncio del llamado a licitación lo hizo Mauricio Macri en marzo del 2016 desde la Casa Rosada en un acto que compartió con el entonces gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto se adjudicó en mayo de 2018, pero tras el escándalo judicial de los Cuadernos de las Coimas, no hubo avances. La visita de Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Obras Públicas de la Nación, en febrero de este año llegó con la confirmación sobre la firma del contrato: en 60 días se estamparía la rúbrica para iniciar la obra, algo que sucedió el 10 de mayo y de esta manera la UTE Chediack-CEOSA tenía luz verde para empezar con la traza.

Un día antes, el gobernador Rodolfo Suárez había entregado viviendas en El Borbollón. Las 75 familias que recibieron su llave fueron relocalizadas en el barrio Ruta Nacional 40 - Zona Urbana como una de las etapas previas a la obra de la doble vía a San Juan. Ese era el compromiso por parte de la provincia, cumplido este paso, la pelota cayó nuevamente en campo de la Casa Rosada.

Desde allí, y hasta ahora, se esperaba por el inicio de los postergados trabajos. Con la certeza de que sucederá el 17 de agosto, homenajeando al Padre de la Patria, todo parece indicar que peronistas y radicales se retirarán exultantes por una obra que empieza a construirse.