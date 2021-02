Llega Katopodis y Suárez le “exigirá” la doble vía a San Juan

En su primera visita como funcionario del Gobierno nacional, Gabriel Katopodis llega hoy a Mendoza. El ministro de Obras Públicas se reunirá cerca de las 10 con Rodolfo Suárez y es un hecho que allí el gobernador le “exigirá” la terminación de la doble vía a San Juan sobre la ruta 40. También le pedirá precisiones sobre la adjudicación de la obra que permitirá refuncionalizar el viejo túnel Caracoles.

Ayer, Suárez entregó viviendas en El Borbollón, en un acto que puede interpretarse como una estrategia de cara a la llegada de Katopodis a Mendoza. Las 75 familias que recibieron su llave fueron relocalizadas en el barrio Ruta Nacional 40 - Zona Urbana como una de las etapas previas a la obra de la doble vía a San Juan.

Con la finalización de estas casas, en la Provincia presionan ahora a la Nación argumentando que se cumplió con el compromiso asumido. “Esto se ha hecho para que se pueda hacer la doble vía hacia San Juan en el tramo de la ruta nacional 40. Esta es la parte que tenía que hacer el Gobierno de Mendoza y hemos cumplido con los vecinos y con el compromiso con la Nación para que esta obra se haga, ya que va a generar empleo genuino. Nosotros vamos a exigir que se reactive la obra” , indicó Suárez.

Según pudo saber Los Andes, en la reunión que tendrá hoy con el ministro de Alberto Fernández también se hablará sobre otras obras que la Nación construye en Mendoza, como la Cárcel Federal y la Variante Palmira. En lo que respecta a obras viales, la ruta 7 entre Potrerillos y Uspallata y el tramo entre Agrelo y Potrerillos forman parte del temario.

Una obra postergadísima La doble vía a San Juan fue la primera obra que el ex presidente Mauricio Macri anunció para Mendoza. Fue en marzo de 2016 en un acto que compartió con el ex gobernador Alfredo Cornejo. El proyecto llegó incluso a adjudicarse en mayor de 2018, pero después, tras el escándalo judicial de los Cuadernos de las Coimas, no hubo avances.

Uno de los inconvenientes que presentaba la obra era el traslado de 135 familias que habitaban la zona. Con las llaves otorgadas ayer, 75 tienen resuelto el problema habitacional y restan 60 viviendas rurales, cuya construcción está al 60% de avance.

En el Presupuesto nacional 2021 la doble vía a San Juan tiene destinados solo $69 millones para los 17 kilómetros de la primera etapa de la obra, adjudicada a las empresas Ceosa y Chediack. Del lado sanjuanino ha habido más avances, aunque actualmente los trabajos están paralizados ya que la empresa Green, que tiene a su cargo la construcción, está en concurso de acreedores.

Otra obra de larga data, y por la que Suárez pedirá precisiones a Katopodis, es la que permitirá refuncionalizar el Paso Cristo Redentor con el arreglo del Túnel Caracoles. Las intenciones de avanzar se reflotaron el mes pasado en la visita oficial del presidente Alberto Fernández a Chile, donde se reunió con el mandatario trasandino Sebastián Piñera.

Con un financiamiento mixto, entre el BID y el Fondo del Tesoro de la Nación (FTN), la obra tiene un costo de $2.235 millones. En noviembre de 2019 se abrieron los sobres con las ofertas para hacer la primera etapa, que incluía la refuncionalización del corredor bioceánico. La más económica fue la de la UTE integrada por la constructora mendocina Ceosa con la china Gezhouba; sin embargo, aún no se adjudica.

El túnel Caracoles pasará de tener 4,9 metros de ancho y 5,46 metros de alto a 10,6 y 8,3, respectivamente.

A dos puntas

La agenda del ministro, con Suárez y Sagasti

Una de las primeras actividades del ministro Katopodis en Mendoza será reunirse con Suárez. Sin embargo, no será el único funcionario con el que se encuentre. Está previsto que a las 12 firme convenios con los 18 intendentes por $1300 millones. Luego irá a Maipú, una comuna gobernada por el PJ, para firmar un convenio para realizar 5 obras de agua y saneamiento en la provincia, cotizadas en $2.500 millones. Allí estará presente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que aprovechará la visita del ministro para mostrarse como “gestora” de estas obras.

Katopodis recorrerá luego la Planta Depuradora El Paramillo (Las Heras) y probablemente la ampliación del Colector Boedo Ponce (une Guaymallén, Maipú y Luján). Mañana, visitará el centro modular sanitario que se construye en Tunuyán.