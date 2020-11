Guillermo Amstutz quiere empezar con fuerza su gestión como jefe del distrito Mendoza de Vialidad Nacional, con el impulso a la doble vía Mendoza – San Juan, una obra que viene siendo prometida hace varios años, pero que prácticamente no tiene avances aún. El ex intendente lasherino, sostuvo que en el primer trimestre de 2021 comenzarán los trabajos del lado mendocino. Sin embargo, en la discusión del Presupuesto a nivel nacional, esta obra no fue muy considerada por parte de la Nación para nuestra provincia, ya que están previstos solamente $69 millones frente a los $964 millones que irán para la misma obra del lado sanjuanino, por lo que estará en las gestiones de los dirigentes motorizar esta acción en Mendoza.

En diálogo con Los Andes, Amstutz hizo una devolución de favores a la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti (que fue quien lo impulsó en este cargo) al valorar sus gestiones a nivel nacional “para motorizar la obra del lado mendocino”. Al respecto, destacó que ya se está avanzando en conjunto con el ministerio de Infraestructura y el municipio de Las Heras para establecer todo el proceso de traslado de las 135 familias entre el 10 de diciembre y el 10 de enero.

Este es un trabajo que lo viene haciendo el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y fue lo único en lo que se avanzó en los últimos años con relación a los trabajos desde el lado mendocino de la obra. Los datos proporcionados por el ministerio que conduce Mario Isgró; y el Instituto a cargo de María Marta Ontanilla, indican que son 75 las casas urbanas, que tienen un avance de 87% y se entregarán a fin de año; y 60 viviendas rurales, que estarán listas a mediados del año que viene (46% de obra).

En tanto, en relación con los montos que aparecen marcados en el Presupuesto 2021, hay una marcada diferencia respecto a los recursos que recibirá en principio cada provincia. Del lado mendocino hay estipulado solamente $69 millones para los 17 kilómetros de la primera etapa de la obra, que realizará Ceosa y Chediack; mientras que, en San Juan, que tiene trabajos más avanzados, podría recibir $960 millones. Sin embargo, este tramo está paralizado por el momento, ya que la empresa Green, que tiene a su cargo la construcción, está en concurso de acreedores.

¿Se desempolva?

Amstutz, quien fue candidato a intendente de Las Heras el año pasado, declaró que “el primer o segundo mes después del desalojo de las familias vamos a empezar ya con las obras en la ruta, ya con la traza habilitada, cuya primera etapa irá desde el Aeropuerto hasta el ingreso a Lavalle”, manifestó, y espera que sea en los primeros meses de este 2021.

No obstante, no pudo dar detalles por el momento respecto al monto que costará todo el trabajo, ya que “los técnicos de las instituciones están trabajando en el tema y a fines de esta semana tendremos toda la estimación de la obra”.

Mientras tanto, también hay reuniones en curso para establecer toda la logística de los traslados de las familias y la planificación.

Si bien Mendoza no recibió un monto considerable para la obra en el Presupuesto 2021, Amstutz indicó que se les informó que la doble vía “está considerada para iniciar en 2021, por lo que seguiremos trabajando con ese fin”.

Según el funcionario, fue la futura presidenta del PJ, Fernández Sagasti, la que intercedió a favor de la obra ante la Nación, precisamente en la discusión del Presupuesto, como también en el ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.

“En Buenos Aires las gestiones las hizo la senadora Sagasti, por lo que se le dará prioridad a la obra”, señaló.

No obstante, desde el ministerio de Infraestructura estimaron que si se tiene en cuenta la entrega de viviendas, y si hay impulso nacional, la obra podría comenzar recién a fines del 2021, pero marcaron que “hay poco presupuesto estipulado en la ley”, por lo que son menos optimistas.

Obras en Las Heras

Por otro lado, y en correspondencia con la obra a nivel nacional, Amstutz informó que también se está trabajando en conjunto con Vialidad Provincial y el municipio de Las Heras, que conduce Daniel Orozco, para que, en paralelo, se realicen arreglos en el Acceso Norte, desde la rotonda del Avión hasta el comienzo del Aeropuerto, donde comenzaría el tramo a nivel.

“El paso concreto que iniciamos ahora es coordinar acciones para reparar el Acceso Norte y traslado de las familias para despeje de la obra”, culminó.