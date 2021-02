Katopodis, en Mendoza, confirmó que comienza la obra sobre la Ruta 40: “En 60 días firmamos el contrato”

La visita de Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Obras Públicas de la Nación, arrancó con una buena noticia para la provincia: en 60 días se firmará el contrato para iniciar la obra que une a Mendoza con San Juan sobre la traza de la Ruta Nacional 40. Luego de reunirse con el gobernador Rodolfo Suárez, firmaron varios convenios y luego se oficializó el anuncio.

“La provincia cumplió y liberó la traza. Esta obra tuvo diferentes cuestiones que demoraron su inicio. Podemos decir con el gobernador Suarez, que la ruta va a estar iniciándose en los próximos días. En 60 días vamos a estar firmando el contrato”, indicó el funcionario nacional.

En el Presupuesto nacional 2021 la doble vía a San Juan tiene destinados solo $69 millones para los 17 kilómetros de la primera etapa de la obra, adjudicada a las empresas Ceosa y Chediack. Del lado sanjuanino ha habido más avances, aunque actualmente los trabajos están paralizados ya que la empresa Green, que tiene a su cargo la construcción, está en concurso de acreedores.

Es una obra postergadísima, incluso fue la primera obra que el ex presidente Mauricio Macri anunció para Mendoza. Fue en marzo de 2016 en un acto que compartió con el ex gobernador Alfredo Cornejo. El proyecto llegó incluso a adjudicarse en mayor de 2018, pero después, tras el escándalo judicial de los Cuadernos de las Coimas, no hubo avances.

Uno de los inconvenientes que presentaba la obra era el traslado de 135 familias que habitaban la zona. Con las llaves otorgadas ayer, 75 tienen resuelto el problema habitacional y restan 60 viviendas rurales, cuya construcción está al 60% de avance.