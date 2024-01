La Justicia reconoce un aumento de robos y hurtos con violencia

El aumento en hechos de inseguridad se traslada en las denuncias que llegan al Ministerio Público Fiscal. Con los datos del 2023 en pleno procesamiento, ya advierten que hay un aumento considerable en delitos de robos y hurtos, con mayor violencia.

La Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores a cargo de Paula Quiroga cuentan con 8 fiscales y un cuerpo de 28 efectivos policiales divididos en tres turnos. Se le viene pidiendo al Ministerio de Seguridad que asigne más personal para poder abarcar mayor volumen de causas.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, viene articulando con los intendentes algunas medidas en conjunto. Les pidió que dejen de mirar para otro lado y se involucren. Se vienen registrando robos y en la Ciudad de Mendoza, fue conocido el vaciamiento a un conocido local comercial ubicado en pleno centro.

No son hechos aislados. En el edificio del Polo Judicial vienen notando el aumento de delitos de robos y hurtos por el volumen de causas que se tramitan en las oficinas especializadas. Eso sí, marcan la cancha a la hora de las responsabilidades. “La Policía se encarga de la prevención y nosotros de la investigación. El Ministerio Público Fiscal no hace prevención”, dice Alejandro Gullé, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia a Los Andes.

Las fiscalías comenzaron a especializarse en 2017 y eso, destacan en el Ministerio Público Fiscal, permitió que se mejoraran sus competencias en las investigaciones de los hechos inscriptos en cada una de las categorías de delito.

Procurador de la Corte Justicia Alejando Gulle Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

A cargo de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores se encuentra Paula Quiroga. En diálogo con este medio, no dudará en reconocer que han aumentado los delitos que se investigan en ese órgano: “Hemos detectado un crecimiento importante y mucha violencia”.

Aclara que los datos finos están en vías de procesarse para tener un mapa amplio de lo que sucedió en el 2023. Aunque, el volumen de expedientes que se tramitaron de la mano de los 8 fiscales que están bajo su órbita le permite aseverar el aumento sin dudar.

En el 2022 se denunciaron 3.801 robos agravados, 12.262 robos simples, 3.015 hurtos de vehículos y 596 robos de vehículos además de 2.468 causas de robo agravado con armas. Esa suma arroja un total de 22.142 hechos delictivos registrados en esa unidad fiscal. Esperan en el Ministerio Público Fiscal números más altos sobre el saldo del 2023.

Una aclaración importante es que muchas denuncias ingresan por la Oficina Fiscal Virtual y se derivan las que tienen elementos para arrancar una investigación, como por ejemplo que haya intervenido un arma de fuego. “De las que derivan, hay un aumento considerable de causas”, indica la fiscal en jefa.

El elemento de la violencia no es un dato que Quiroga no tenga en cuenta. “Hay entraderas violentas y eso puede ir en función de la realidad económica que se vive. Ha aumentado el robo con violencia, depende mucho de la zona. Hay lugares en donde hay entraderas pero no hay nadie”, expresó.

La jefa de fiscales que investigan robos, hurtos agravados y sustracción automotores no hace diferencias sobre algún tipo de delito que de indicios de mayor aumento.

Con respecto al caso de automotores, indicó que en muchos casos las denuncias se hacen para que el seguro pague los neumáticos. Pero remarcó que hay una trazabilidad con los automotores porque “no se roba sólo el auto para desarmarlo, sino que se usa para otros hechos”.

Estos patrones son analizados semanalmente por el equipo que conduce Quiroga porque justamente se buscan hilos conductores, algo que les ha permitido desarticular bandas con distintos modus operandi. Incluso, se trabaja en conjunto con otras fiscalías cuando puede haber encubrimiento, entre otros delitos.

Reclamo por la falta de policías

Las unidades investigativas suelen contar con efectivos policiales abocados a las tareas que realiza el Ministerio Público Fiscal. En el caso de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores cuenta con 28 efectivos divididos en tres turnos (menos de 10 por cada turno) en lo que respecta a la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza).

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

El trabajo de los efectivos es más de campo, de estar en los barrios, en la calle, investigando delitos de esa unidad fiscal. Tanto para Paula Quiroga como para Alejandro Gullé, la cantidad no es suficiente y eso obliga a centrarse en los delitos más graves, que son los que tiene más lesividad o más significativos respecto de las víctimas.

“Siempre pedimos mayor personal a la Policía. Ellos tienen sus prioridades y nosotros las nuestras”, dice Gullé, quien ha recibido varias notas firmadas por Quiroga haciéndole saber la necesidad de contar con más efectivos para el órgano que conduce. Eso pedidos han sido girados al Ministerio de Seguridad y fueron recibidas en gran medida por el ex ministro Raúl Levrino.

Con Rus al frente de la cartera de Seguridad se vienen manteniendo reuniones con varios actores y ha mostrado predisposición al diálogo. “Desde el primer día de esta nueva gestión se está trabajando con el Ministerio Público Fiscal en varios puntos relacionados a la interacción de las áreas”. dijeron desde el edificio ubicado en calle Salta y Huergo de Godoy Cruz.

“Se han mantenido reuniones con el Procurador y distintas Oficinas Fiscales y se mantiene diálogo permanente con el objeto de aceitar los mecanismos para una efectiva persecución del delito bajo la premisa de que un buen servicio de justicia también hace a la seguridad”, agregaron.

Remarcaron desde Seguridad que “la recepción y la comunicación es fluida y estamos prestos a seguir trabajando para una justicia más oportuna y eficiente”.

La investigación de los efectivos es clave a la hora de juntar pruebas porque muchos de estos delitos se cometen en la calle. “La tecnología ayuda pero hay mucho de la calle, mucho análisis y mucha información la maneja la policía”, explica Quiroga.

De esas pruebas que nutren los expedientes depende el futuro del imputado. Y allí la funcionaria judicial hace mucho hincapié: “Es preferible llevar 10 buenas causas con pruebas y no 40 que no sean sólidas porque está en juego la confianza de los jueces en el trabajo nuestro. La herramienta es la credibilidad”, indicó.