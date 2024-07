Las Heras: imputan por peculado a Orozco e investigan a actuales funcionarios municipales

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, fue imputado en noviembre del año pasado por el delito de fraude a la administración pública, en el marco de la investigación por desvíos de fondos millonarios a una cooperativa trucha.

Meses después, el Ministerio Público Fiscal modificó el avoque para investigar por posible delito de peculado. No sólo alcanza al ex intendente sino también a su esposa Janina Ortiz (quien postergó la imputación), ex funcionarios municipales como Osvaldo Oyhenart y actuales, tales los casos de Mauro Homan y Javier Tolín, Secretario Legal y Técnico y director de Liquidaciones y Haberes, respectivamente, de la comuna administrada por Francisco Lo Presti.

Con el escándalo que involucra a la cooperativa “Manos a la obra”, a Orozco lo investigaban por “fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel en concurso ideal con uso de documentos falsos”, en un total de 16 hechos ocurridos entre 2021 y 2023. También estaban acusados con esa carátula su esposa, la secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortiz, quien trabó la notificación de la imputación por contar con fueros por ser diputada electa (La Unión Mendocina).

Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras.

El exjefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, el director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle, el subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Alberto Oyhenart (quien ya tenía una imputación), el secretario de Hacienda Carlos Nofal, el exdirector de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan (actual Secretario Legal y Técnico) y el agente contratado Juan Pablo Pandolfi (yerno de Oyhenart); el ex subdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera y una persona llamada Adrián Alejandro Pérez, alias “Moco” fueron alcanzados por el avoque.

En estos meses se sumaron nuevos elementos que le permiten al Ministerio Público Fiscal investigar a los mencionados por un delito más grave: peculado. Según se desprende del escrito firmado por el fiscal en jefe de Delitos Económicos e Informáticos, Alejandro Iturbide y el Fiscal Adjunto Penal, Gonzalo Nazar, hay una nueva calificación y también ampliación a otros funcionarios públicos.

Explican que la diferencia entre entre la defraudación y el peculado es “la calidad del autor y la del objeto material del delito (funcionario público y objeto de pertenencia pública)”. Así, “los fondos aplicados a servicios de limpieza fueron ‘extraídos’ del erario público municipal. Por otra parte, los autores principales cumplían funciones en el Municipio de Las Heras en puestos que tenían a su cargo la administración de estos fondos”, dice el escrito.

Dicho en otros términos, “particulares podrían cometer el delito de Defraudación a la Administración Pública, pero si son los propios funcionarios quienes mediante desvíos de poder sustraen los caudales o efectos que administran” están en presencia de la figura de “peculado”.

El circuito en el que hubo negligencias

La acusación relata el recorrido de cuatro expedientes, dos por licitación pública (N° 1112 y 1127) y dos por contratación directa (N° 3086 y 3001). Así, expone cómo los ahora ex y otros actuales funcionarios actuaron con negligencia frente a lo sucedido. La necesidad de contratar a una cooperativa de trabajo era creada por el ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart. El expediente transitaba por diversas oficinas y secretarías del municipio “cuyos funcionarios a cargo aprobaron lo actuado para aparentar regularidad y legalidad del procedimiento”.

Osvaldo Oyhenart

Intervino la ex Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz porque allí se originaron los expedientes analizados, también la Dirección de Compras y Suministros a cargo de Mauricio Valle y la Secretaría de Hacienda, comandada por Carlos Nofal. Luego, Orozco firma el decreto “sin fundamentar necesidad alguna de servicio” llamando a licitación pública.

Se presentaba la cooperativa “Manos a la obra” y un dictamen favorable para adjudicar la licitación era el que emitía la Comisión de Pre Adjudicación que integraba Ortiz, Valle y Homan los que “omitieron toda actividad de control para detectar las falencias apuntadas, teniendo deber legal de hacerlo y que a todos les incumbía en ese tramo del procedimiento administrativo”.

Janina Ortiz, ex secretaria de Gobierno de Las Heras. Foto: Los Andes.

Con este aval, tomaba intervención administrativa Leandro Tassi, de la Dirección de Contaduría quien “obrando con negligencia al no ejercer el debido control que legalmente le corresponde frente a las falencias ya referidas emite dictamen no encontrando objeciones” de acuerdo a lo decidido en la Comisión de Pre Adjudicación. También se menciona a Javier Tolin, quien era parte de esa dirección y actualmente es director de haberes y liquidaciones.

Finalmente, otro decreto firmado por Daniel Orozco adjudicaba la obra. Y el director de Compras y Suministros, Valle, quien también obró con negligencia según entienden los fiscales por no haber controlado, firmó la orden de compra. Patricia Díaz, ex directora de Tesorería emitió los pagos sin haber controlado “las firmas requeridas para la validez de las mismas”.

En virtud de las distintas acciones desplegadas por los mencionados, “lograron obtener del patrimonio de la Municipalidad de Las Heras la suma de $35.511.386,14″, sumas que “egresaron del patrimonio municipal e ingresaron en la cuenta bancaria del Banco Superville de titularidad de la Cooperativa Manos a la Obra Limitada, manejada por los autores de los hechos, con la participación necesaria aludida.

Los hechos detallados en los cuatro expedientes administrativos encuadran en el delito de peculado en cuatro hechos en concurso real en función de las transferencias verificadas, siendo imputables el ex intendente Daniel Orozco, Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart como coautores materiales, mientras que como partícipes necesarios, por los mismos hechos, son imputables Hernán Mostaccio, Juan Pablo Pandolfi, Daniel Herrera y Adrián Pérez.

Oyhenart, Ortiz y Alejandro Pérez, son imputables por el delito de “uso de documento público falso en concurso real (16 hechos), en función de la presentación de las planillas falsas de prestación de servicios en cada uno de los expedientes referidos”.

Por peculado culposo (también cuatro hechos en concurso real) en función de esas transferencias, son imputables Mauro Valle, Carlos Nofal, Leandro Tassi y Patricia Díaz, todos ex funcionarios. Entre los actuales, está Mauro Homan cumpliendo funciones como Secretario Legal y Técnico además de Javier Tolin, director de Haberes y Liquidaciones.