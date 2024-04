“Le dijeron que se inculpara”: declaró el supuesto jefe de la cooperativa de Las Heras por la que acusan a Orozco y Ortiz

En el Ministerio Público Fiscal se sigue investigando el manejo de la cooperativa “Manos a la Obra” en la Municipalidad de Las Heras. Una ronda de declaraciones marcaba la semana en el Polo Judicial. Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales finalmente pidió postergar su cita por un turno médico, pero Adrián Pérez se presentó ayer por la tarde.

El nombre de Pérez es clave en la causa porque era el titular de la cooperativa investigada por oscuros manejos que involucran fondos públicos y supuestos desvíos de fondos por más de 30 millones de pesos. Según contaron fuentes que tuvieron acceso a la declaración, los dichos del imputado eran notoriamente “guionados” y asumió un rol de víctima al remarcar que es analfabeto, no terminando el segundo grado de la escuela primaria. El ex intendente Daniel Orozco y la ex Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, también están imputados.

La vinculación del imputado con la causa se da por la firma en varios papeles que comprometieron a las arcas municipales. Según la Fiscalía, a partir de 2021 y hasta 2023, con el fin de “defraudar” al Municipio de Las Heras, el grupo de funcionarios mencionado con la participación necesaria de “Moco” Pérez, orquestaron mediante el “direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101″, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.

De acuerdo a lo que presenciaron las partes en la causa, Pérez manifestó que trabajaba en la comuna que administraba Orozco, llevando y trayendo papeles. Hasta le habrían enseñado a firmar porque él no sabía. Las acusaciones fueron directamente a otros imputados como el propio Oyhenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi y el contador Daniel Herrera, quien también fue funcionario municipal.

No hubo acceso al contenido de la declaración pero el abogado de Pérez, Juan Franco Ferraris, contó su versión, coincidente en algunos puntos con lo vertido por las otras partes que estuvieron presentes. “Adrián tiene dificultad para hablar. Contó cómo fue, que quiso declarar desde el principio, que Oyhenart le puso ese abogado Saúl Porco, de nacionalidad boliviana, que le dijo que no declarara”, dijo Ferraris.

“Le dijeron que esperara, que se escondiera. Cuenta cronológicamente cómo fue esta situación, que revolvía la basura y llega un día una persona de la municipalidad y le dice: ‘Adrián, create una cooperativa, juntá unas diez personas para el reciclado’. Y después sigue en contacto con Pandolfi, Oyhenart y Herrera”, agregó.

Osvaldo Oyhenart

Herrera, ex director de contaduría de la Municipalidad de Las Heras, era -según Pérez- quien participaba de los trámites bancarios que involucraban cheques que eran cobrados para luego depositar el dinero en una mochila para completar la operatoria. Remarcó que a él le decían que ese dinero era para pagar los sueldos y todo lo que tenía que ver con la cooperativa “Manos a la obra”.

Ferraris invita a ver la firma de Pérez: “cuando firma al final la declaración, era como un niño que agarra un lápiz, escribió con letras de 10 centímetros de alto, todo con mucha dificultad. Delante de toda esa runfla que había, les dije: ‘Acá está el presidente de la cooperativa’”.

En el relato de los hechos, remarca que el contacto siempre fue con Oyhenart, Pandolfi y Herrera. “Cuando salta todo esto, le dijeron que se inculpara, que ellos se iban a ocupar de él, le dijo Oyhenart”, contó el abogado defensor de Pérez.

El fragmento más llamativo fue cuando desligó tanto a Orozco como a Ortiz de todo ese manejo. “Fue muy evidente cómo quiso despegarlos”, indicó alguien que tuvo acceso a la declaración. Pérez remarcó, según esta versión, que no tuvo trato ni con Orozco ni con Ortiz. También llamó la atención el cambio de abogado frente a su situación económica.

“Se nota que el representante legal actual no labura gratis”, dijo una fuente que siembra dudas sobre quién paga los honorarios dado que el propio Pérez manifiesta tener un nivel de vida sustentado con pocos recursos, dado que dice vivir en una vivienda precaria sin servicios básicos.

Para Ferraris, las personas que aseveran esto son “maliciosas” porque “en el derecho penal, todas las personas que defiendo están en situación de precariedad. Me parece malintencionado”. Contó que el contacto con Pérez se dio días atrás y que apuraron la declaración.

El momento tenso

El momento de tensión se vivió cuando el fiscal Alejandro Iturbide intentó hacerle algunas preguntas y Pérez dijo que no iba a responder preguntas.

“Desde el principio le dije al fiscal Juan Tichelli, que es quien instruye la causa, que Adrián no iba a contestar preguntas por hoy, en otra ocasión, sí. En un momento, Ticheli empieza con aclaratorias, aclarándole al auxiliar que tipeaba. Le pregunta por días y horarios, y le digo que no le pregunte, pide disculpas”, narró Ferraris.

En el correlato de lo sucedido, el letrado cuenta que al terminar de hablar, “le preguntan a Adrián si va a responder preguntas, y el doctor Iturbide dice que él igual quiere consignar unas tres preguntas. Le digo que no tiene sentido pero insistió en dejarlas consignadas, que quiere decirle dos pruebas que hay en su contra. Se hace una trifulca con los otros abogados y terminó en eso”.

En la causa hay otros imputados como el exjefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, el ex director de Compras y Suministros, Mauricio Rafael Valle, el ex secretario de Hacienda Carlos Nofal, el exdirector de Asuntos Legales Mauro Sebastián Homan (y actual Secretario Legal y Técnico en el gabinete de Francisco Lo Presti); el ex subdirector de Contaduría Daniel Herrera.