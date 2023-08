Cooperativas de Las Heras: piden que Orozco y Ortiz declaren en la causa que tiene imputaciones

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco y su flamante esposa, Janina Ortiz, se casaron el miércoles y partieron a México según indicaron a la salida del Registro Civil. El contexto político no es el ideal porque hay varios frentes judiciales abiertos en el que la Secretaria de Gobierno resiste la imputación por coacción.

Una de las causas más complejas y graves, de confirmarse las sospechas, ensucian a la comuna por el manejo de fondos públicos a través de cooperativas. Se sumó un órgano del Gobierno provincial como es la Dirección de Cooperativas, con Daniel Dimartino al frente.

Como parte de la querella, ya han hecho pedidos al fiscal Flavio D’Amore quien investiga la causa. Puntualmente piden que Orozco y Ortiz brinden declaración sobre su conocimiento y participación en los hechos. Piden que se sume Víctor Guerra y el contador Daniel Herrera, quien fue hasta hace poco tiempo funcionario municipal.

“No hemos podido intervenir en los actos porque esta cooperativa no se inscribió y no era legal”, había aclarado Teixidor a este medio. No obstante, una investigación administrativa permitió detectar un ticket del municipio para la inscripción de una cooperativa de Las Heras que resultó ser, precisamente, la cuestionada “Manos a la Obra”. El ticket era de mayo de este año y en la dirección creen que fue generado para tratar de justificar un pago a la cooperativa en cuestión.

La solicitud fue realizada con datos de teléfono y mail “truchos”, señalan en el organismo, y dicen que al final “la dejaron morir”. Pero indican que un funcionario del municipio intentó comunicarse con Dimartino para regularizar en forma urgente la cooperativa. Esta gestión, según dijeron en el organismo, estuvo a cargo de Daniel Herrera, hasta hace poco subcontador de la comuna que conduce Daniel Orozco.

El nombre de Herrera no es ajeno a las noticias de esta semana, ya que era funcionario municipal pero acaba de renunciar a su puesto porque los empleados de la comuna cobraron con “grandes descuentos”.

Las declaraciones pedidas

El subsecretario de Políticas Públicas, Osvaldo Oyenhart está imputado en la causa junto a su yerno, Juan Pablo Pandolfi y Adrián Pérez, una persona vinculada a la cooperativa “Manos a la Obra”.

El pedido de la querella, representada por Pablo Teixidor, se fundamenta en que los antecedentes que presentan, respecto al manejo de fondos públicos, con la intervención de organismos cooperativos, asociaciones civiles y fundaciones, podrían tener groseras irregularidades”.

De acuerdo a testimonios y documentos, sospechan que los mencionados en el escrito para que vayan a declarar “podrían tener vinculación directa con el hecho o bien cabe sobre ellos la responsabilidad funcional por las falencias en el control que ejercen por sus cargos por sobre los actos administrativos emanados por la comuna y que fueron resorte de los importes liberados en perjuicio de la administración”, dice el escrito presentado.

Osvaldo Oyhenart

En un extenso escrito, Teixidor expone testimonios y detalles de la causa por lo que considera que “Osvaldo Oyhenart era la cara visible de la comuna quien pagaba los sobornos y Guerra por su personalidad territorial, su presencia en las barriadas, regenteaba a quienes ingresaban a las apócrifas estructuras”.

“Pero hete aquí, que tales movimientos eran ejecutados a sabiendas tanto de la Secretaria de Gobierno de la comuna Sra. Janina Ortiz, como de la máxima autoridad del municipio, el Intendente Dr. Daniel Orozco ya que ambos conocían la operatoria y conforme los dichos del testigo Gutiérrez avalaban la misma; la primera suscribiendo los visados de tareas y el segundo dando su visto bueno a los desembolsos destinados a las estructuras creadas para defraudar al estado municipal”, expresa el letrado.

De acuerdo al testimonio, Gutiérrez, “tuvo oportunidad de exponer todo el entramado de irregularidades que se pretendían llevar a cabo a través de cooperativas y asociaciones, cosa que expresó sin tapujos ante la Sra. Janina Ortiz como ante el Sr. Intendente Mario Daniel Orozco”. También habla de “presiones” al testigo para que deje el área “y así despejar el camino para avanzar sin demoras al posterior desfalco programado sin interferencias”.

“Cuesta pensar a estas instancias que la secretaria de gobierno Sra. Janina Ortiz, o el Sr. Intendente Municipal Mario Daniel Orozco no hayan podido tener conocimiento de lo acontecido”, continúa el escrito. La querella entiendo que en función a las personas involucradas, a la cantidad de recursos dispuesto a los programas, y la necesidad de control, tienen responsabilidad directa en el delito.