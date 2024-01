La advertencia del Gobierno a las provincias: si no se aprueba la ley ómnibus, revisará las transferencias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que si el Congreso nacional no aprueba el proyecto de Ley Bases (”ómnibus”), el Gobierno revisará “sin contemplación” cada una de las partidas que transfiere a las provincias.

”El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias”, dijo Adorni ante una consulta de la prensa acerca de cuál sería la reacción del Ejecutivo ante un fracaso legislativo de la normativa.

En la habitual conferencia desde Casa Rosada, el portavoz señaló que en el Gobierno no manejan la hipótesis de que el proyecto de ley ómnibus fracase en el Congreso, pero advirtió que, en caso de que eso suceda, el peso recaerá sobre las provincias.

“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, anticipó Adorni.

El vocero agregó entonces: “La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”.

En este escenario, el oficialismo convocó para esta tarde, a las 18, al plenario de comisiones para tratar la ley ómnibus. El encuentro se realizará en la Sala de Reuniones del 2° piso del Anexo “C” de la Cámara Baja. Después de negociar con la oposición dialoguista cambios a la propuesta original, los legisladores empezarán a debatir el nuevo texto con el objetivo de emitir un dictamen para luego tratar el proyecto de ley en una sesión que (de no haber cambios) podría realizarse el jueves en la Cámara de Diputados.

En el borrador del dictamen del proyecto “Bases”, LLA incluye mantener el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reducir además el plazo de las delegaciones legislativas a un año; eliminar a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, a la vez que se establece la quita de retenciones sólo a las economías regionales, entre otros puntos.

El Gobierno criticó a la CGT por el paro de mañana: “Está del lado equivocado de la historia”

Adorni también criticó hoy a la CGT por considerar que “está del lado equivocado de la historia” y “en contra de la gente que trabaja” al convocar para mañana a un paro de 12 horas y a una movilización frente al Congreso Nacional en rechazo a las reformas del Gobierno.

”Entendemos que hay gente del lado equivocado de la historia. Lo único que queremos es que a los que ellos (en referencia a la CGT) representan, los trabajadores, estén mejor. Ellos hablan de derechos adquiridos, pero en las últimas décadas los que más han perdido son los trabajadores. Están en contra de los que trabajan y de los que queremos un país mejor”, afirmó Adorni en la habitual conferencia de prensa.

El funcionario expresó que el Gobierno entiende que la medida de fuerza convocada a partir de las 12 de mañana “es un absoluto sinsentido” y cuestionó que la central obrera mantuvo “silencio” en los últimos años pese a los “niveles de inflación y de pobreza tremendos”, consideró, que se registraron.

”Ahora perece que ese silencio se ha terminado. No entendemos bien qué es lo que los duerme y qué los despierta”, dijo Adorni.

