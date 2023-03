La esposa de Sergio Massa dijo que la “operaciones” en contra del ministro vienen desde “Casa Rosada”

Malena Galmarini afirmó que las “operaciones políticas” en contra de Sergio Massa salen desde la Casa Rosada. La esposa del ministro de Economía abrió un nuevo frente en la interna del Gobierno Nacional.

Al ser consultada por diario Clarín, la titular de AySA apuntó contra el entorno de Alberto Fernández. De esta manera, Galmarini puso en palabras públicas lo que había trascendido en las últimas horas: el enojo de Massa con Fernández por las críticas.

Ocurre que el ministro de Economía considera que desde que se publicó el informó con la inflación de febrero, que fue de 6.6 por ciento, hubo un ensañamiento desde los medios que estuvo respaldado por el Gobierno.

Galmarini explicó que Massa no le consultó al Presidente la decisión de intervenir Edesur y designar en ese rol al ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

“Las operaciones políticas no gustan, como tampoco los off the record, que vienen de la Casa Rosada”, admitió Galmarini en diálogo con La Red.

De todos modos, la funcionaria sostuvo que Massa “tiene respeto por Alberto y Cristina” y pidió “trabajar para que el equipo salga adelante”. “Sergio nunca deja de tener diálogo con nadie. La unidad es lo único que nos hará ganar la elección”, afirmó.