La Cámpora busca arrinconar a Alberto Fernández con la amenaza de ruptura

Andrés “Cuervo” Larroque, el secretario general de La Cámpora, amenazó con romper el Frente de Todos si Alberto Fernández no declina su candidatura a la reelección.

“Tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros y estamos iniciando un camino convocando a la militancia como protagonista. No hay mandrakes, la propia Cristina necesita una fuerza popular organizada y movilizada”, aseguró el camporista a Futurock.

En ese tono, Larroque aseguró que “Vamos a una pelea de fondo convocando a todos los sectores políticos, tenemos la necesidad de recrear un ámbito”.

Críticas a Alberto Fernández y la candidatura de Sergio Massa

Andrés Larroque lanzó duras críticas a la gestión de Alberto Fernández y matizó los elementos contextuales que tuvo que atravesar el Presidente; como la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía.+

“Si el Presidente tuviera chance de reelegir ya estaría pegando afiches y el plenario de ayer era ‘Alberto reelección. Pero no están esas condiciones, la realidad no lo representa y el funcionamiento que el Presidente le imprimió al FdT en términos de gestión, no tenemos los logros. El balance no nos permite pensar en una reelección automática, pero el funcionamiento de la fuerza política nos hace evaluar que hay muchas cosas para redefinir”, señaló.

En tanto, aseguró que el Presidente no se puede “ocultar que hay un montón de errores que nos ponen en una situación dudosa”.

Destacó la gestión de Sergio Massa y evitó dar definiciones sobre la candidatura del ministro de Economía. “Yo A Massa lo quiero siempre en mi equipo, es un jugador y lo quiero siempre, pero complejo ver el diseño electoral, porque la persona que nos representa esta proscripta y tenemos que poder romper esa situación y después si avanzar en el diseño electoral”, agregó.

Larroque insistió con la teoría de la supuesta proscripción de Cristina Kirchner y aseguró que la ex presidenta es el “corazón del peronismo”.

“Lo que ella dijo no es un renunciamiento: ‘No me bajé, yo estoy proscripta’. Sobre esos elementos empezamos a trabajar y hoy creo que así como en el pasado el candidato del año 72 era Perón y fue al proceso (Héctor) Cámpora, tenemos que pelear por la candidatura de Cristina y que no haya impedimentos como esta situación de gatillo de la mafia judicial sobre la democracia Argentina”, concluyó.