Polémica frase de Ferraresi sobre Sergio Massa: “Asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero”

El intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial de la Nación elogió la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. En una entrevista radial, Jorge Ferraresi afirmó que Massa “puso las cosas en orden”.

“Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Es así. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante”, afirmó en dialogo con AM 530.

El intendente, que es muy cercano a Cristina Kirchner y ha participado en varios actos del llamado “operativo clamor”, consideró que antes del desembarco de Massa en el ministerio de Economía, el Gobierno de Alberto Fernández pudo distribuir la riqueza que había generado.

“Habíamos llegado a 1.200 millones de reservas. Los famosos mercados de la Argentina son maravillosos. Se maneja más plata la quiniela que los mercados de la Argentina. En la quiniela se juega más plata de la que se juega en esa otra tumba, pero se genera toda una psicosis y los precios aumentan”, dijo.

Jorge Ferraresi ( Ramiro Pereyra /La Voz)

“Empieza a haber desabastecimiento, había cosas que no se conseguían y era un cóctel explosivo. Me parece que Massa tuvo experiencia en eso, en cómo recuperar rápidamente reservas”, detalló Ferraresi.

Sobre la situación interna del FDT, Ferraresi consideró que “esta elección se gana construyendo de abajo hacia arriba” y “sabiendo que la verdadera grieta es como se resuelve la distribución de la riqueza”.

Por eso, el vicepresidente del Instituto Patria sostuvo que “sería bueno” que Cristina Kirchner y Alberto Fernández se reúnan. No obstante, dijo que “hoy no es natural que Alberto (Fernández) vaya de candidato” para las elecciones presidenciales. “Hay cosas que no hemos resuelto”, manifestó.