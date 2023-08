La candidata revelación de Milei también se postula para otro cargo

Lourdes Arrieta fue una de las revelaciones electorales, al quedar posicionada con serias chances de ingresar al Congreso de la Nación, tras el amplio triunfo de Javier Milei (La Libertad Avanza) en Mendoza. Si los porcentajes se repiten en octubre, podría asumir como tercera diputada nacional de ese frente, detrás de Mercedes Llano y Facundo Correa Llano.

Sin embargo, con la reciente visibilidad pública que cobró, también se desprendió otro dato: Arrieta mantiene una candidatura paralela para el Concejo Deliberante de Las Heras, con la boleta de La Unión Mendocina que encabeza Omar De Marchi a la gobernación y Martín Bustos a la intendencia.

De esta manera, con dos candidaturas paralelas, la joven podría llegar a diciembre con ambos cargos electos a disposición y deberá renunciar a uno de ellos. Todo indica que se inclinaría por asumir como diputada nacional, aunque no lo dice abiertamente.

“La candidatura de Las Heras la mantengo hasta las elecciones, pero sí resulto ser electa diputada, deberé tomar una decisión. Desde La Unión Mendocina he recibido las felicitaciones de Martín Bustos y el apoyo de ellos para mi candidatura nacional. Lo analizaré más en profundidad sí se dan los dos resultados”, respondió Arrieta ante la consulta de Los Andes.

Además, comentó que De Marchi está al tanto de la situación y también le brindó sus felicitaciones y su respaldo en un encuentro con la militancia que se desarrolló anoche en el Salón Báltico de Guaymallén.

De Marchi encabezó un encuentro con libertarios en el Salón Báltico. Foto: Gentileza

Vale decir que no hay ningún impedimento legal para participar en dos elecciones distintas a la vez. Es más, Arrieta no puede desistir de la candidatura que tenía anteriormente, porque la ley electoral de la Provincia indica que aquel que decline una postulación que obtuvo en una primaria “sin causa de fuerza mayor”, quedará inhabilitado por un término de 5 años para ser elegido nuevamente.

Como se gestó la postulación

La militante libertaria participó en las elecciones PASO provinciales como segunda precandidata a edil de Las Heras, en la lista interna que presentó Diego Martínez Palau como intendente por La Unión Mendocina.

Ante el triunfo de Martín Bustos (el candidato de Daniel Orozco), el orden dispuesto por porcentajes, la ubicó como cuarta candidata a concejal para las generales del próximo 24 de septiembre. Ese día se elegirán seis bancas para renovar el Concejo y si LUM saca un buen resultado, superior al 40%, podría alcanzar su lugar.

Con ese panorama, desde el Partido Libertario le ofrecieron a Arrieta sumarse a la lista de La Libertad Avanza como tercera diputada nacional y aceptó. Es que los puestos “entrables” los ocuparon Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, del Partido Demócrata, y para sorpresa de varios, los guarismos de las PASO le permitieron al frente de Milei ampliar esa perspectiva hacia una banca más de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Si se repiten los resultados del domingo, postergarían a Cambia Mendoza y Unión por la Patria a conformarse con una sola banca cada uno, para Lisandro Nieri y Martín Aveiro, respectivamente.

Similar al caso Aveiro

El intendente de Tunuyán encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales del frente Unión por la Patria y el pasado domingo atravesó su segundo proceso electoral en el año.

En las PASO municipales del 30 de abril ya había sido electo como candidato a concejal del Frente Elegí, junto a la boleta de su aspirante a sucederlo, Emir Andraos.

Aveiro explicó a Los Andes hace unos meses que estudiaron seriamente las leyes para “no cometer ningún error” y afirmó que tenía definido su destino, en caso de que sea votado tanto como concejal en las municipales del 3 de septiembre y luego diputado en las nacionales del 22 de octubre.

“La ley me permite ser candidato en las dos boletas, pero lo que no puedo es asumir los dos cargos. Cuando llegue el momento, si nos va bien, voy a ser diputado nacional. No hay que renunciar a nada en este momento, lo debo resolver el 1 de diciembre”, afirmó.