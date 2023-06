El intendente Aveiro podría acumular este año otros dos cargos electivos

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales del frente Unión por la Patria y de esta forma atravesará su segundo proceso electoral en el año. En las PASO municipales del 30 de abril ya había sido electo como candidato a concejal del Frente Elegí, junto a la boleta de su aspirante a sucederlo, Emir Andraos.

Lo cierto es que no tiene impedimentos legales para participar nuevamente, y es más, se encuentra obligado a no desistir de la municipales, ya que la ley electoral de la Provincia indica que aquel que decline una candidatura que obtuvo en una primaria “sin causa de fuerza mayor”, quedará inhabilitado por un término de 5 años para ser elegido nuevamente.

El dirigente del PJ explicó a Los Andes que estudiaron seriamente las leyes para “no cometer ningún error” y ya definió su destino, en caso de que sea votado tanto como concejal en las municipales del 3 de septiembre y luego diputado en las nacionales de octubre (después de superar las PASO obviamente).

“La ley me permite ser candidato en las dos boletas, pero lo que no puedo es asumir los dos cargos. Cuando llegue el momento, si nos va bien, voy a ser diputado nacional. No hay que renunciar a nada en este momento, lo debo resolver el 1 de diciembre”, afirmó.

Aveiro aseguró que el pueblo tunuyanino se tomó de forma positiva la noticia: “El vecino de Tunuyán está contento con mi postulación. Me querían en un puesto más importante, después de 12 años. He subido en mí Instagram desde el domingo más de 400 historias, tengo muchísimo respaldo”, celebró.

No será el único caso de un dirigente mendocino que compite por un cargo nacional, tras ser electo en el plano provincial el mismo año. En la vereda de enfrente, Roberto Ríos (PRO) se presentó como precandidato a senador provincial con Cambia Mendoza y ahora encabeza la lista del Parlasur. Es Coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza y pertenece al ala larretista del partido amarillo que quedó dentro del oficialismo.

Cómo se gestó su postulación

El intendente de Tunuyán admitió que su postulación se concretó luego de que el intendente de San Rafael, Emir Félix, desistiera de tomarla por motivos de salud y dijo que fue “parte de una necesidad colectiva de todo el peronismo” que un jefe comunal encabezara la lista.

Cabe recordar que la conducción del PJ buscó que en las PASO provinciales alguno de los jefes comunales que no podía reelegirse tomara la posta como candidato a gobernador y finalmente no sucedió. Tras el duro golpe que significó quedar terceros con un piso histórico del 15%, se reflotó la posibilidad de encabezar para el Congreso con uno de ellos y Aveiro se hizo cargo de la responsabilidad.

“Las PASO fueron un gran mensaje para el peronismo y tenía la opción de leerlo o no. El peronismo lo leyó, entendió y se reagrupó. Llamó a los intendentes y se buscó un consenso. Se emitió un orden. Es cierto que había que protagonizar y le metimos para adelante. Además, por un acuerdo de todos los sectores que fueron parte de las internas”, indicó.

Por otro lado, destacó la importancia de que a nivel nacional se haya llegado a una fórmula de unidad. “Entiendo que ha sido muy positivo que (Sergio) Massa sea el candidato a presidente. Pudimos ordenar para abajo y esto salió rápido”.

De esta manera, aspiran a que sea otro el cantar en agosto: “Yo creo que nos va a ir mejor y va a ser un gran empujón para fortalecernos. Será un nuevo comienzo que va a fortalecer la candidatura de Omar Parisi (a la gobernación) también. Ya estamos trabajando en juntarnos con los gremios y todos los sectores para volver al trabajo territorial que tenemos que hacer”.

“Nuestro objetivo es crecer, generar volumen territorial y que podamos contarle a la comunidad todo lo que queremos hacer y por donde queremos ir. Ayudar a contarle a la gente como Massa buscará sacar al país adelante que hoy la pasa mal y como se va a hacer a partir de la renegociación de la deuda, que es la persona indicada por sus contactos y la confianza que le tiene el FMI y Estados Unidos. Ese será nuestro trabajo”, manifestó sobre cómo será su campaña.

El sector disidente

El sector “Avanza Mendoza” que conduce Guillermo Carmona se autoexcluyó de la lista de diputados nacionales tras no lograr el segundo lugar que buscaban. Ante esto, Aveiro opinó que “a ellos les correspondía el tercer lugar, porque los intendentes no pertenecían a ningún espacio”.

“Yo no soy de ningún espacio, de hecho, los cuatro candidatos fueron a Tunuyán y me saqué fotos con todos y visitamos obras”, aseguró y dijo que “el acuerdo era que iba un intendente en primer lugar y después seguía el orden según los resultados de las PASO”. Es decir, La Cámpora y luego el carmonismo.

“Tenían el tercer lugar y no lo quisieron ocupar. Yo creo que es un enojo como cualquiera de un cierre de listas. Guillermo Carmona es un militante muy valioso y creo que, con todo su sector, vamos a estar trabajando para que Massa sea presidente de la Nación”, confió para cerrar.