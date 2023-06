La lista completa de los candidatos de Schiaretti en Mendoza

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, competirá por ser candidato presidencial y presentó una lista completa de precandidatos en Mendoza.

El economista Raúl Mercau, un dirigente del PJ que fue ministro de la Producción durante la gestión de Celso Jaque, quedó como primer candidato a diputado nacional.

Un ex ministro de Jaque es el nuevo vocero de las empresas de micros

En tanto, en segundo lugar para la Cámara Baja irá María Andrea Ferreyra, una abogada y docente que fue funcionaria de la Legislatura provincial y de la Municipalidad de Córdoba.

También aparecen en la lista Gustavo Agüero, Erika Gitto y Nicolás Pizzuto, entre el tercer y quinto lugares de la lista.

Otro dirigente que se candidateará es Lucio Chaves, quien fue director de la Penitenciaría provincial y subsecretario de Seguridad de la provincia. Chaves se postulará a parlamentario del Parlasur.

También aparece otra mendocina, Mirta Díaz, entre los candidatos de parlamentarios del Mercosur a nivel nacional.

La lista se denomina “Hacemos unidos por Mendoza” y el sello con el que participarán es “Compromiso Federal” el partido de Adolfo Rodríguez Saa, quien lo prestó para que se presente el schiaretismo.

Mercau aseguró que tiene un “nexo directo” con Schiaretti y con Diego Bossio, parte del equipo del gobernador cordobés y quien también fue funcionario de Mendoza en la era de Jaque.

Schiaretti competirá en las PASO del 13 de agosto bajo el frente “Hacemos por país”. Todos sus candidatos en Mendoza son de extracción peronista y “profesionales”, especificó Mercau. “Se ha tratado de buscar justamente un perfil que pueda aportar desde lo técnico en una función tan importante que necesita Mendoza en el Congreso nacional”, señaló a Los Andes.

“Yo siempre he estado comprometido con la actividad social. Tengo una activa participación en mi comunidad religiosa, trabajo en una fundación. Siempre he creído que uno no se tiene que quejar, sino participar. Entonces he estado dispuesto a colaborar, siempre y cuando estuviera de acuerdo con los principios y las personas que me rodeo. En este caso creo que se dio un conjunto de elementos. Tengo un gran respeto por Schiaretti, (Florencio) Randazzo y la gente que va a trabajar en Mendoza”, agregó Mercau, quien también ha estado vinculado a la FEM y AUTAM, la cámara de los empresarios del transporte público de Mendoza.