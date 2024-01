Inseguridad: una secuencia de delitos violentos puso en alerta a la política y la sociedad

Distintos hechos violentos marcaron los últimos días del 2023 y lo que va del año entrante. Sanguinarios ajustes de cuentas y los delitos violentos han aumentado, según ha admitido el Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de investigar los hechos.

A la espera de las estadísticas delictivas del 2023, especialistas advierten que si bien Mendoza no es ajena al incremento de la inseguridad que se da en todo el país, el escenario local es mejor que en otras provincias. Otros aseguran que no hay un plan para combatir la inseguridad y que varias herramientas creadas para tal fin, no funcionan.

Las Fiestas de Fin de Año y una bala perdida que impactó en la cabeza de Mariana Domínguez, la joven diseñadora que cenaba con su familia en Navidad al momento de la tragedia, conmocionaron a la sociedad. Aun no se sabe quién disparó al aire causando su muerte.

Podría haberle ocurrido algo similar a otra chica en Godoy Cruz en Año Nuevo, pero el proyectil rozó su brazo y salvó su vida. También a fin de año ocurrieron robos violentos y en lo que va del 2024, la ola de violencia va en aumento. Lo reconoció el Ministerio Público Fiscal y la oposición presiona por la conformación de la Comisión Bicameral de Seguridad además de otros pedidos.

Sangrientos homicidios

En todo el 2023 hubo 61 homicidios y enero del 2024 ya computa a siete las personas asesinadas. En todos los casos se ha descartado al robo como el móvil del crimen y los ajustes de cuentas asoman como el hilo conductor según cómo sucedieron los hechos.

En los últimos días se registraron cuatro asesinatos. El martes 23 de enero se registraron dos muertes con pocas horas de diferencia. En el barrio Alto Mendoza II, ubicado en el conglomerado del barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza, Nicolás Exequiel Carmona Gómez, un joven de 24 años, fue ultimado a tiros. La víctima se habría dirigido a comprar droga al Fuerte Apache y, por algún problema ocasionado en la transacción, se iniciaron los disparos.

Un joven herido en la esquina de Einstein y e Ibarbouru, en el interior del barrio Nélida Cristina de Maipú alertó a los vecinos que llamaron al 911. Lucas Martín Lucero, de 19 años, estaba tendido en la vereda con una herida de arma blanca en la axila izquierda. Fue trasladado al hospital Paroissien y falleció. El autor del crimen tenía diferencias con Lucero y fue el hermano del asesino el que confesó su autoría y los motivos.

El 25 de enero, también se dieron dos muertes más con poco tiempo de diferencia. Néstor Magallanes, quien tenía un frondoso prontuario, fue asesinado de un balazo en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. En tanto, su hermano -también con historial de delitos- resultó herido.

Luego del crimen, los vecinos y familiares quemaron la casa de los presuntos autores del crimen. Los bomberos que se acercaron a apagar las llamas fueron atacados a piedrazos, impidiendo que cumplieran con su tarea en el incendio.

En Las Heras se registraba otro homicidio producto de una balacera. Ricardo Adrián Torres Ferrada, de 39 años, murió por un impacto de plomo en el pecho. En tanto, su esposa de 42 años y su hijo de 18 resultaron baleados en las piernas y fueron derivados al hospital Lagomaggiore.

Los autores del crimen llegaron en un Volkswagen Fox oscuro, llegaron al kiosco ubicado en la calle Río Juramento al 3.771, se detuvieron y uno de ellos bajó del auto. Sin mediar palabras, empezó a disparar el arma contra el comercio e hirió a tres personas que estaban ubicadas en la vereda.

Una nena de 12 años salvó su vida en medio de una balacera cuando su padre, de 44 años, fue agredido por una banda armada. El hecho sucedió en Godoy Cruz, en el barrio Campo Pappa y ambas víctimas fueron trasladas a nosocomios provinciales sin riesgo de muerte.

Robos violentos

Los robos están a la orden del día, la justicia también remarca que aumentó la violencia en las sustracciones. Son habituales los mensajes en las redes sociales sobre hechos de inseguridad. Se lo hacen saber a los intendentes. “Tengo las redes explotadas”, reconoció un jefe comunal que advierte la demanda urgente para prevenir este tipo de delitos.

Uno de los hechos violentos que sacudió a la sociedad fue el que sufrió una anciana de 80 años en su vivienda de la Cuarta Sección de Ciudad. Dos sujetos tocaron el timbre y entraron a la vivienda. Bajo amenazas y violencia, se llevaron dinero, joyas y un celular. Norma Dimaría, una de las víctimas, se descompensó por la situación traumática que vivió y falleció horas después.

Vecinos de los barrios Metalúrgico, La Perla y Soeva, han venido manteniendo reuniones para analizar los pasos a seguir en Godoy Cruz. Reclaman más seguridad porque, aseguran, sufren entraderas a diario. Remarcaron que recrudeció la inseguridad a fin del 2023.

“Empezó de una manera un poco más normal, por así decirlo, es decir, de madrugada, con ingresos en los patios y llevándose elementos menores. Pero todo se puso mucho más crudo en estos últimos días con ‘entraderas’ a toda hora”, contó una de las vecinas a este medio días atrás.

Los comercios no son ajenos, por supuesto. Fue conocido el robo a un local comercial a metros de la Peatonal Sarmiento en la Ciudad de Mendoza. Los delincuentes tuvieron varias horas para desvalijar el local. El hecho desnudó la realidad que viven varios comerciantes a diario.

Y tras la repercusión del hecho, apareció el 80% de la mercadería robada. El Ministerio de Seguridad que conduce Mercedes Rus se viene ocupando de difundir los exitosos operativos en los que encuentran la mercadería sustraída.

La funcionaria provincial, les pidió a los intendentes que se involucren más. Algunos remarcaron su trabajo, como el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez. Otros, como el godoycruceño Diego Costarelli indicó que no ampliará el estado municipal. Sumó al ex Jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives y reestructuró el área de seguridad para enfocar recursos y estrategias.

Entre el plan y la realidad nacional

Los Andes consultó a distintos especialistas en seguridad, algunos fueron ministros de Seguridad como es el caso de Juan Carlos Aguinaga, en la era de Celso Jaque y por algunos meses. El ex funcionario de extracción demócrata le bajó el tono a la polémica por la ola de violencia.

“No he visto nada demasiado raro. Creo que la situación de Mendoza al lado de la nacional es bastante buena. No tenemos los elementos de la narcocrimilaidad de la zona de Rosario y tampoco esta criminalidad loca que hay en el AMBA”, dijo a este medio.

Remarcó que esa zona “donde se producen robos con el uso de armas de fuego, matando gente para llevarse un auto” se diferencia de Mendoza. “A pesar de que es limítrofe con Chile no tenemos esos elementos de nacrocriminalidad que se ven en otras zonas”, expresó.

“Yo diría que es un éxito que en Mendoza no tengamos esa cosa terrible que padecen los habitantes de Rosario o del Amba”, indicó Aguinaga. Sí considera que los municipios tiene un rol importante. “Tienen que tener facultades de prevención e inteligencia para informar hechos criminales. Es indudable que los agentes municipales tienen que tener mayor intervención”, aseguró.

Daniel Cassia, ex legislador provincial por el peronismo y recordado presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, fue muy crítico con la gestión en la materia. “Lo que está pasando es porque Mendoza no tiene plan de seguridad, desde hace muchos años. Tiene un sistema para renovar vehículos, un plan de seguridad es mucho más abarcativo, más importante, incluye a todos y tiene que tener metas y objetivos claros”, dijo.

Reclamó por organismos que están previstos en la ley 6721 como la Comisión Bicameral de Seguridad y los Consejos Departamentales de Seguridad que, asegura, no están funcionando. “Ante semejante improvisación, la delincuencia que sabe de esto, actúa con total impunidad”, sintetizó.

En el diagnóstico de la situación, Cassia no le quita responsabilidad al factor económico y social, pero asegura que no hay un plan. “No sólo es policial, es con la justicia, con la decisión política de ir por un camino, para eso hay que diseñar un plan, no es un problema judicial solamente. Esta es la causal de muchos años de improvisación”, consideró.

El ex legislador aseguró que “las peleas en los barrios se dan porque la policía no circula, no patrulla, no se enfrenta. No hay enfrentamientos, y para que la seguridad exista tiene que haberlo, eso significa que la policía se mete en los lugares calientes. Cuando eso no pasa, es llamativo”.

Recordó la implementación del Código Procesal Penal por parte del ex gobernador Julio Cobos. “(Alfredo) Cornejo era el ministro de Seguridad y pusieron en funcionamiento el Código pero nunca crearon la Policía Judicial. Entonces no ténes policías para investigar y para hacer eso necesitás policías que hacen prevención, los sacás de la calle”, criticó.

“Disminuís la cantidad de gente, tenés poca investigación, poca prevención, poca investigación previa. Es un combo perfecto para que los delincuentes hagan lo que quieran. No pasan cosas peores porque los delincuentes no están mejor preparados, igual que la policía”, arremetió.

Para Daniel Cassia, no es necesario reformar leyes para mejorar la seguridad. “Están todas vigentes. Leyes sobran, falta acción”, resumió.

La descripción del dirigente que sigue activo en el PJ coincide con el de otro especialista en el tema que prefirió reserva de identidad. “Las autoridades no muestran una preocupación demasiado seria”. apuntó.

“Las políticas de seguridad son a cortísimo plazo” aportó el referente en el tema y también entiende que la situación económica es un factor determinante en estos aumentos, además de la “tradicional impunidad con la que se mueven las personas que cometen robos, pocos se esclarecen”.