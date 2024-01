Vivir con pánico: vecinos de Godoy Cruz denuncian que sufren “entraderas” casi a diario

En pánico. De ese modo manifestaron sentirse vecinos de tres barrios de Godoy Cruz que desde el último mes vienen sufriendo robos bajo la modalidad de “entraderas” sin que hasta el momento tengan una respuesta por parte de las autoridades policiales.

Por ese motivo, los habitantes de los barrios Metalúrgico, La Perla y Soeva, han venido manteniendo reuniones para analizar los pasos a seguir. Anoche se llevó a cabo el segundo encuentro de este mes en la intersección de Matheu y Nicolás Rodríguez Peña con la presencia de una nutrida cantidad de gente.

“Estamos cansados y no tenemos respuesta. Todo comenzó poco antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Empezó de una manera un poco más normal, por así decirlo, es decir, de madrugada, con ingresos en los patios y llevándose elementos menores. Pero todo se puso mucho más crudo en estos últimos días con ‘entraderas’ a toda hora”, expuso María Simón, una de las voceras del grupo, que está casada y tiene un hijo.

Dijo que el barrio fue, históricamente, tranquilo y con gente mayor o jubilados. “Hoy residen familias, como en mi caso, que hace seis años que estoy acá y jamás había tenido un problema”, señaló.

La vecina contó que los ladrones no tienen escrúpulos porque los casos se repiten en cualquier momento del día, e incluso con residentes en el interior de las viviendas. En especial a la hora de la siesta o durante la madrugada.

“En mi patio, gracias a que tengo un perro, ‘pescaron’ algunos elementos de jardín, como una bordeadora. Digo ‘pescaron’ porque fue literalmente así, se las ingeniaron para robar desde arriba del paredón”, indicó la mujer en diálogo con Los Andes.

Vecinos en alerta

Uno de los casos más graves se dio en un almacén situado en las inmediaciones, sobre calle Matheu, donde ingresaron al comercio y luego a la vivienda lindante. Se alzaron con elementos de valor (una balanza, mercadería y dinero, entre otros elementos) y también con electrodomésticos de la casa. La Policía llegó 45 minutos después, según las víctimas.

“Ya nos dijo el subcomisario de la comisaría 37 que no hay recursos humanos ni patrulleros. Una vergüenza. Tenemos que agradecer que no nos golpean ni nos violan, al menos por ahora. Pero estamos en pánico porque es muy impresionante saber que estuvieron en el interior de nuestras casas. Estamos expuestos y atemorizados”, indicó Simón.

Así las cosas, los vecinos no pueden dormir. Muchos, incluso, salen a patrullar. El grupo de WhatsApp está a la orden del día con mensajes a cada rato sobre personas sospechosas que pasan caminando.

“Seguramente muchos no tienen nada que ver pero el temor es tan grande que ya no sabemos qué hacer ni qué pensar”, advirtió la vecina.

De acuerdo con las cámaras de algunos propietarios, se pudo ver un ladrón solitario vestido con ropa de trabajo. De todos modos, indicó Simón, se trataría de una banda de cinco o seis hombres jóvenes que se “distribuyen” distintas zonas, siempre en las inmediaciones de los citados barrios de Godoy Cruz.

“Llevan ropa de trabajo o chalecos que también simulan ser de quienes cumplen tareas en la vía pública”, detalló la mujer.

Álvaro Sánchez, dueño del almacén que fue blanco del robo, señaló que la ola de hechos delictivos es “abrumadora”. “No nos dejan dormir, somos familias que sentimos miedo. Es impune la forma en que trabajan y a esto debemos sumar que, en promedio, estamos sufriendo entre uno y dos robos por día. Ingresan a toda hora, en mi caso a la madrugada”, relató el comerciante.

“Nos vaciaron sin que nos enteráramos y trabajaron con total tranquilidad. Lo más grave es que la autoridad nos anticipó que no pueden ayudarnos”, indicó.

Sánchez agregó que también mantuvieron una reunión en el Ministerio de Seguridad y Justicia, donde se reiteró la situación. “Se comprometieron a dar mayores herramientas a la comisaría, pero se trató de tres policías que llegaron de San Rafael porque acá no hay personal. No sirve de nada, no alcanza. Nos sentimos desprotegidos, abandonados y desolados. El Gobierno no nos escucha y no damos más. No podemos descansar. Psicológicamente no estamos bien, los niños no pueden salir a la calle y nosotros estamos atemorizados”, explicó el almacenero, angustiado.

Hartazgo y reclamo

Álvaro Sánchez indicó que los ladrones son conscientes de la falta de recursos en las comisarías y se aprovechan de la situación. “No sé quién tiene la culpa, si el subcomisario por no hacer los informes correspondientes y elevarlos al ministerio o si es el propio ministerio que no tiene soluciones. Siempre fue un barrio tranquilo que ahora perdió la paz y la tranquilidad que siempre tuvo”, reflexionó.

Añadió el vecino que a lo largo de su vida ha vivido en barrios tradicionalmente peligrosos de Mendoza. “Pero nunca jamás he vivido algo así. Vivimos situaciones peligrosas y de exposición en todo momento”, advirtió.

En las últimas horas se vivió un hecho similar a la hora de la siesta. También el sábado último los delincuentes ingresaron a un domicilio y lograron escapar cuando los ocupantes llegaban de almorzar.

“Así, todos los días. No estoy exagerando. No sé qué pasó, han tomado de punto a esta zona y nosotros somos las víctimas. Quiero aclarar que estamos esperando que pasen episodios más graves, pero eso sí, desde el ministerio no quieren que lo hagamos público”, disparó.

La reunión de anoche contó con alrededor de 80 personas. Se decidió acudir al Gobernador para pedir una respuesta y que estos hechos delictivos no pasen a mayores.

La situación se replica en otros vecindarios de Godoy Cruz, según se viralizó en las últimas horas por posteos de vecinos de los barrios Las Dalias, Arausal, Esperanza 3 y 4, Irrigación y Foecyt, quienes organizaron para el próximo jueves una manifestación en la Plaza de los Niños, ubicada en calle Arturo Illia de ese departamento.

La palabra oficial

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, expresaron a Los Andes que desde hace tiempo se viene trabajando para dotar de seguridad a esos barrios.

“Se está en contacto permanente incluso con la departamental de Godoy Cruz. En el barrio Metalúrgico, por ejemplo, se ha reforzado la prevención y se trabaja en la prevención en el turno nocturno”, indicaron los voceros.

Agregaron que desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad se mantiene contacto diario con los vecinos.