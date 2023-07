Hebe Casado: “Las denuncias de De Marchi se parecen a las de Cristina con el lawfare”

No baja un cambio Hebe Casado. Tras las PASO provinciales y el cierre de listas para la primaria nacional, la candidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza retoma un discurso confrontativo en el que tiene bien claro quién es su enemigo mayor: Omar de Marchi.

En este sentido, asimila al líder de La Unión Mendocina con el kirchnerismo y lo desmiente. También pone en duda el trasfondo político de las agresiones a Janina Ortiz, la mujer del intendente Daniel Orozco, y se ilusiona con que el oficialismo obtenga en el comicio provincial de setiembre más votos que en la elección del 11 de junio.

-¿Qué reflexión hace por el cierre de listas nacionales del frente Cambia Mendoza?

-Fue un buen cierre con participación de todos y con gente muy buena como representantes que no es poco. Sólo cuatro provincias llevan listas de unidad en Juntos por el Cambio y Mendoza es una de ellas. Eso es algo para destacar. Quedaron representados todos los sectores y el sur y el norte. Quedó bien la lista nacional.

-Pero el PRO quedó cuarto en la lista.

-Sí pero no es solo una negociación nacional, sino provincial también y yo estoy como candidata a vicegobernadora, que es un lugar muy importante. Más el primer lugar del Parlasur. El PRO ha quedado bien a pesar de que como partido está intervenido y está reconstruyéndose después del lío que dejó De Marchi. Ha sido una buena negociación a pesar de todo.

-¿Los debilita la falta de unidad en el PRO, más allá del tema De Marchi?

-Son internas y uno tiene que entender qué es una PASO. Lo mismo pasó entre la lista nuestra y la de Petri. Ahora estamos trabajando juntos para las próximas elecciones. Hay que verlo como una interna dentro de un frente, donde los proyectos son comunes y quizás varían las formas.

-Si el PRO hubiera estado unido podría haber accedido a un tercer lugar en la boleta ¿O no?

-Es probable, por eso la negociación ha sido demasiado buena. Nos estamos conociendo los diferentes sectores.

Cambia Mendoza En el comité radical de calle Alem se anunciaron los integrantes de las listas a Diputados Nacionales. Estuvieron presentes el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Lisandro Nieri, Patricia Gimenez, Hebe Vázquez Vieira y Pablo Zapata. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Viene una etapa distinta después de que diriman fuerzas entre Bullrich y Larreta y haya un solo candidato a Presidente? ¿O pueden quedar heridas para la general?

-Uno tiene que saber que el enemigo está enfrente y es el Frente de Todos, Elegí o como se quieran disfrazar. Es el objetivo a derrotar en las próximas elecciones. Eso lo tiene bastante claro el electorado, que está más maduro que los dirigentes de arriba.

-¿Hay que apostar más al electorado que a los dirigentes?

-Los egos son muy grandes siempre en política.

-¿Usted va a tener una militancia firme y constante de la candidatura de Bullrich?

-Es el momento en que más hay que salir a militar a los candidatos nacionales de Juntos por el Cambio. En mi caso particular a Patricia Bullrich, pero con ella van tres candidatos y uno al Parlasur que son mendocinos y que hay que hacer conocer también. Creo que corremos nosotros con la ventaja de tener un candidato a vicepresidente de Mendoza (Luis Petri). Patricia va a venir a Mendoza, como muchas veces hizo.

-¿Por qué Patricia (Bullrich) sí y Horacio (Rodríguez Larreta) no?

-Lo que se debate son las formas de accionar. A mí me gusta Patricia por sus convicciones, su coraje y porque no le tiembla el pulso. Porque no deja a su gente de lado. Como hizo con los gendarmes y Chocobar, así hace con sus militantes. Conmigo también lo hizo: me sostuvo la mano cuando De Marchi me quería echar del partido. Es una cuestión de coherencia mi elección hacia ella.

-¿Cómo fue cuando la quiso echar De Marchi?

-Siempre me quiso echar. Cuando De Marchi decide salirse de Cambia Mendoza e irse, Patricia decidió ir por la intervención y tuvo en cuenta nuestras denuncias y llamados a elecciones internas. Eso hizo que me sostuviera a mí y no a él.

-¿Tiene vuelta el conflicto que ha habido con De Marchi o es definitivo?

-Creo que De Marchi ha hecho mucho daño en el PRO de Mendoza. No haber podido negociar mejores lugares en las listas nacionales tiene que ver con eso. No sé si vuelve o no al PRO, la política tiene muchas vueltas, pero hoy está más cerca del PD, el partido que rompió primero, que del PRO. Prefiero que no vuelva nunca más porque es dañino, personalista, no le gusta que crezcan los enanos, juega solamente para él. Son personas tóxicas en la construcción y lo ha demostrado ampliamente en el PRO, el PD y este rejunte que ha hecho ahora.

-Si uno le pregunta a él, va a decir que no se fue del PRO…

-Él va a intentar de ir por la amplia avenida del medio y de jugar su juego, y tratará de sacar ventaja de donde sea. El tema es que el resto se lo permitamos.

-¿Usted dice que es una consecuencia de su juego que no pueda jugar en esta elección nacional?

-Ahora no sé por quién va a militar, porque tiene gente de Massa. Milei no sé qué va a hacer con él. Habría que preguntarle qué va a hacer en caso de que pierda porque se le termina el mandato como diputado nacional. Y qué hará si pierde Luján.

-¿Usted cree que va a perder Luján?

-Voy a hacer todo lo posible para que pierda.

-¿Qué opina de las denuncias de De Marchi contra Cornejo?

-Creo que parece Cristina gritando “lawfare”. Me parece la misma estrategia de Cristina. En realidad lo que enfoca sobre el final es que le tiene celos y no puede llegar a ser como Cornejo. En cuanto a la institucionalidad de Mendoza, la verdad que cuestionarla, viendo lo que pasa en otras provincias, parece un chiste. Mendoza tiene boleta única, PASO, ficha limpia y todo pasa por la Legislatura. Cuestionar la institucionalidad es cuestionar a los mendocinos y al sello Mendoza. Es hablar mal de la provincia que se quiere representar. Mendoza está muy bien vista. Cuestionar como si fuera un kirchnerista no le veo asidero real. Los poderes trabajan independientes en Mendoza e incluso la Corte tiene una representación de todos los partidos, si se puede decir. Los acuerdos no se hacen a escondidas.

-De Marchi y Orozco dicen que controla la Justicia Cornejo, ¿no es así?

-Creo que no es así, que si fuera así sería muy triste. Si Cornejo controlara la Justicia no habría juicios contra la Provincia o el Gobierno provincial, y los hay. Algunos se pierden y otros se ganan. Los sindicatos elegían los jueces para que salgan a favor los dictámenes. Es imposible que Cornejo maneje la Justicia. Orozco además está dando manotazos de ahogado en la situación en que se encuentra. Es triste el papel que están haciendo ambos.

-¿No es contradictorio o raro que hoy critiquen tanto a un intendente que ustedes decían que era tan bueno?

-Orozco tenía un equipo de trabajo que decidió echar en medio de la campaña electoral y eso le ha traído un montón de problemas. Además amplió la planta de personal ejecutivo ampliamente, solamente por una cuestión de acuerdos electorales y no para mejorar la situación de los lasherinos. No sé qué experiencia en gestión tiene esa gente que metió de golpe en el municipio. Como en el fútbol, equipo que juega bien no se cambia. Y él cambió absolutamente todo. Un Poder Ejecutivo es el intendente y su equipo de gestión.

-¿Le cree a Janina Ortiz y sus denuncias de agresiones?

-Creo que lo tiene que determinar la Justicia. Evidentemente hubo una agresión, pero hay que ver el origen de esa agresión, para ver cuál ha sido el sentido de esa agresión. Puede haber sido un intento de robo o cualquier cosa. Según he leído, la vecina nunca escuchó que era por la denuncia a un funcionario de la municipalidad ni mucho menos. Parece que escucharon cosas diferentes la vecina y quienes acompañaban a Janina. Pero no soy quien para creer o no, lo tiene que determinar la Justicia.

-¿Cuál es su lectura de las PASO provinciales? ¿Cornejo y usted sacaron un poco menos de votos que lo esperado?

-En una PASO hay que ver quién ganó la interna dentro del frente y, si se quiere hacer una comparación, se tiene que hacer de porcentajes de frente contra frente, no de candidato contra candidato. De votos positivos sacamos casi 49%, que es muchísimo. No nos podemos quejar porque el que nos seguía sacó la mitad. Lo duplica Cambia Mendoza. Creo que también es muy buena elección la que hicimos en San Rafael en particular. Quedamos 17 puntos arriba. Eso es un montón para San Rafael que es un departamento kirchnerista y de muchos años. A futuro, aunque no se puede saber, la gente elige a Cambia Mendoza, esté quién esté. El electorado ve como positivo que trabajemos juntos con Petri y Patricia Giménez, nos va a votar como en la elección anterior o quizás en una mayor proporción.

-¿No es un desafío para ustedes conservar los votos del frente en la general?

-Es un desafío pero también es natural. La gente tenía la opción de votar otros frentes pero lo hizo por Cambia Mendoza. La gente entendió perfectamente las PASO, no como De Marchi.

-Pero hubo un mensaje con los votos de Petri.

-Acá en San Rafael el 70 por ciento votó nuestra fórmula. Y ganamos en distritos que no habíamos ganado nunca.

-¿Ayudó que usted estuviera en la fórmula?

-Espero que haya sido por eso, pero yo creo que sí.

-¿Qué le ha dicho de la elección Cornejo?

-Él siempre espera mucho más, quizás por las encuestas la diferencia era otra. Pero de todos modos está conforme con lo que se logró. Obviamente que hubiera preferido obtener muchísimo más.

-¿Cree que si llega va a ser difícil manejar una Legislatura donde, si se repite el resultado de la PASO, va a estar la oposición dividida entre el PJ y La Unión Mendocina?

-Hay que ver quiénes entran por LUM; los más o los menos kirchneristas, pero creo que los consensos se van a lograr principalmente con la gente. Las leyes que puedan tener mayor discusión hay que plantearlas a la ciudadanía y es difícil que un legislador le diga que no a la ciudadanía. Hay que ampliar el debate y explicar con peritas o naranjitas lo que se trata en la Legislatura. Los proyectos que tengan que ver con mejorar la calidad de vida no son para oponerse por oponerse. No tratar el presupuesto ni dar el roll over va en contra de los mendocinos y el poder que le ha dado al gobernador. Es de niño chico, no de un dirigente importante.

-¿Han hablado con Cornejo de alguna reforma en particular o de una ley trascendente para la provincia?

-Nos juntamos con los equipos por lo menos una vez a la semana. Hay preocupaciones de todos como educación, seguridad y la matriz económica de la provincia. Mejorar matemáticas en la escuela, dar incentivos a los docentes que se capaciten y se formen serían algunas. Pero hay muchas más que tienen que ver con el agua, el cuidado y la eficiencia del agua, tanto en Irrigación como en Aysam.

-Petri insistía mucho en la modificación del ítem aula, ¿eso va a pasar?

-No sé si se va a modificar el ítem aula en particular. Tiene su significado que es que el docente esté frente al aula y que no haya 20 remplazantes por grado, y que eso sea un ahorro importante para la Provincia. La Justicia determinó que no era ilegal ni en contra de la Constitución. Hay cosas que hay que defender, lo que se puede modificar son casos particulares, como algunas enfermedades que puede tener una docente, pero lo que hay que hacer es mejorar la capacitación y el sueldo de las docentes que están frente al aula. Premiar al esfuerzo y al mérito, no al vago. El que se esfuerza es la gran mayoría. En Mendoza se hicieron muchas cosas a favor de los docentes, como la zonificación, donde muchos docentes empezaron a cobrar más por dar clases en zonas urbano marginales. Eso antes no lo tenían. Se ha ido premiando al que se esfuerza, se pagan aparte las capacitaciones que se dan los sábados. Hay que motivar eso porque hay docentes de materias especiales que no pueden acceder, porque las capacitaciones tienen que ver como la fluidez lectora. Hay que capacitar a las docentes que no pueden hacerlo hoy.

-O sea que lejos de modificarlo, van a ratificar el ítem aula.

-Sí, se le irán a hacer ajustes. A ver… porque se agarran de casos puntuales para tratar de sacarlo. Una docente que lleva 20 años frente al grado y le dio un cáncer a ella o a su hijo, y pierde el ítem aula, es un caso puntual por ejemplo.

-¿Cómo cree que será su relación con Cornejo? Porque no fue buena la que tuvo con Montero.

-Con Cornejo me llevo bastante bien a pesar de las peleas que podamos llegar a tener. Pero nos conocemos desde hace mucho y venimos trabajando en conjunto. Siempre me ha tenido en cuenta en consultas técnicas sobre mi especialidad y mi carrera, y por cuestiones políticas. Me conozco y me conoce, nos llevamos bastante bien a pesar de que nos conocemos.

-¿Se imagina en un rol protagónico?

-No sé si protagónico, uno tiene que saber en el lugar que está, yo voy a ser la vice, no la gobernadora, si la ciudadanía lo decide. Pero mi rol va a pasar por hacer más federal la vicegobernación, porque voy a pasar la mayor cantidad de tiempo en el sur mendocino. Eso fue parte del acuerdo de la candidatura. Eso va a ser lo diferente respecto de otras vicegobernadoras.

-Va a tener que venir a las sesiones.

-Sí, a las sesiones, a las reuniones de gabinete, a participar de aquellas comisiones de debate que requieran mi presencia. Pero la mayor parte del tiempo voy a estar recorriendo el sur mendocino, trayendo lo de la Provincia y viendo el funcionamiento del Gobierno en los departamentos.

-Se queda en su casa, en una palabra.

-Me quedo a vivir en Cuadro Benegas

-¿Y se va a ir a un barrio privado?

-No nunca. Yo vivo en el mismo lugar desde hace 40 años. Me fui a Mendoza para estudiar pero volví a mi lugar, me traje a mi esposa e hice mi casa al lado de mi papá

-¿Por qué tantos políticos se van a vivir a barrios privados cuando consiguen un cargo?

-La verdad es que no sé. Yo vivo en el mismo lugar que cuando era chiquita. No tengo mayores problemas, me encanta donde vivo y no me gusta la vida de los barrios privados, me parece casi un ghetto. No es la realidad vivir en un barrio privado.