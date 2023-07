Metrotranvía: por qué dicen que CEOSA es la constructora “inevitable”

La constructora CEOSA se adjudicó hace poco la construcción de las ampliaciones 3 y 4 del Metrotranvía, que llevarán este el transporte a Luján y al aeropuerto. Hizo también las etapas anteriores y en la licitación nueva era la única empresa oferente.

El Gobierno provincial le aseguró así un negocio de 36.000 millones de pesos, sujeto a la inflación, e incluso le adelantó plata del tesoro para que arranque antes de que se consiga financiamiento.

¿Tiene privilegios? Hay quienes opinan que el Gobierno le tiró un salvavidas a la firma de Porretta en medio de sus problemas financieros y luego de que se cayera “la obra del siglo”, Portezuelo del Viento, en cuya construcción iba a estar involucrada. Sin embargo, CEOSA, en la logística del Metrotranvía, también cuenta con una ventaja desde el punto de vista técnico que la posiciona mejor que cualquier otra empresa que quiera intervenir en su construcción.

Según explicaron fuentes oficiales ligadas al manejo del sistema de transporte, CEOSA tiene en su poder desde hace muchos años el software que hace que el Metrotranvía funcione y “se sincronice” con otros aspectos del tránsito, como los semáforos.

Los conocedores explican que este software se encuentra físicamente en los paradores del Metro, en forma más precisa, en los “gabinetes técnicos” que hay en cada parador. Desde esas “casitas” se controlan las marchas y contramarchas de las duplas y el funcionamiento del sistema.

La historia que cuentan es antigua. CEOSA, según la explicación oficial, firmó en 2008 un “contrato de exclusividad” o de “confidencialidad” con la empresa Siemens por este software para el Metrotranvía. Con esta operación, se aseguró también que no tendría competencia en los negocios del futuro vinculado a este transporte, los cuales no tardaron demasiado en llegar.

“Cualquiera que se quisiera presentar a una licitación por el Metrotranvía no tienen la llave del gabinete de Siemens y no puede cumplir con ese requisito”, explican en las oficinas oficiales.

De acuerdo con esta información, por eso CEOSA gana las distintas licitaciones del Metro sin problema, dicen quienes desconfían de que haya direccionamiento de la obra pública. “Se puede sospechar de un acueducto, pero este no es el caso”, insisten.

También dan una prueba de que el privilegio de la constructora pasa por este tema técnico. Tiempo atrás, en el recorrido que lleva a Maipú, se decidió construir un parador frente al Polo TIC de Godoy Cruz. Se trataba de una obra sin complejidades, pero la sorpresa en el municipio fue que la licitación, por lo menos al cabo del primer llamado, quedó desierta.

Al parecer la razón era que a CEOSA la obra del parador le parecía demasiado pequeña y no le generaba interés. Y como no había nadie más que pudiera meterse en este negocio por la cuestión tecnológica descripta, el parador se demoró y casi no hace.

Una fuente oficial convalidó la versión y sostuvo que “en el parador del Parque TIC necesitábamos la parte electromecánica, que la hace Siemens y el único representante en Mendoza era CEOSA”.

“Habían hecho un acuerdo comercial”, confirmó el funcionario, en referencia al sólido vínculo que espantaría a la competencia en toda obra que tenga que ver con el Metrotranvía.

En el segundo llamado, CEOSA sí se presentó y el parador se hizo.