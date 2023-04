Hebe Casado: “Si he llegado hasta acá, es por mostrarme como realmente soy”

El Frente Cambia Mendoza finalmente integrará a la UCR y al Pro en una misma fórmula. El sector bullrichista, que anteriormente era minoría ante los larretistas encabezados por Omar De Marchi, hoy son quienes oficialmente ostentan el sello y obtuvieron su “premio” por no irse de la alianza. Una de las caras de ese sector es Hebe Casado, la flamante precandidata a vice de Alfredo Cornejo.

Después de un fin de semana vertiginoso por el cierre de listas, la exdiputada comentó a Los Andes que “se suscitaron diferentes eventos” que fueron desencadenando en su candidatura. Por un lado, buscaron “fortalecer el frente” ante las críticas de que el gobierno provincial “no compartía el poder o que era todo para el radicalismo”, dijo.

Cabe señalar que esta era una de las quejas permanentes de De Marchi, cuando era aliado del oficialismo. Casado sostuvo que la “fórmula cruzada” también vino a tono de lo que ocurre a nivel nacional y las autoridades del Pro lo acordaron con Cornejo.

En ese sentido, indicó que contó con el respaldo de las principales figuras del partido como los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y “principalmente de Patricia Bullrich”, con quién ha trabajado y se siente “identificada”.

Al ser consultada si su elección, fue una respuesta también a la salida del candidato de La Unión Mendocina, ella respondió: “En 2019 cuando se presentó Rodolfo Suárez, se le ofreció a Omar De Marchi ir como vicegobernador y en ese momento el optó por ir a PASO para gobernador. El creía que podía ganar y desistió a esa opción. Hubiese sido la primera vez con una fórmula cruzada. No es algo que se sacó de la galera, ya se había planteado en otra oportunidad”.

Además, aportó que actualmente en el Pro local se están “reacomodando” con la intervención del senador Humberto Schiavoni y disparó: “La mayoría de dirigentes de peso nos hemos quedado de este lado. De Marchi se ha llevado a su séquito de aduladores y el resto de los militantes, están dentro de Cambia Mendoza porque creen que es la opción correcta, al igual que Juntos por el Cambio”.

Por otro lado, dijo que hasta el momento “ha hablado poco” con Cornejo y están “empezando a armar los equipos técnicos para elaborar una plataforma de gobierno sólida, pensando en las reformas que él empezó y quiere terminar. Es muy reciente todo”.

Sin miedo a las polémicas

Cuando Hebe Casado ocupó una banca en la Cámara de Diputados fue noticia por sus posteos en Twitter, que generaron repudio social y le valieron incluso una moción de privilegio por parte de la oposición.

La más mediática tuvo que ver con los 30 mil desaparecidos de la dictadura. En 2020 los comparó con los 30.000 muertos por el coronavirus y sugirió que los fallecidos por la pandemia eran reales y no como declamado número declamado de víctimas del proceso militar.

Además, durante la pandemia también se opuso a la colocación de vacunas rusas Sputnik y las chinas Sinofarm a niños, siendo que el Gobierno provincial hacía campaña para su colocación. “Ninguna tenía los estudios que se requieren para esos usos” sigue diciendo hoy la médica inmunóloga.

Con estos antecedentes, Casado advirtió que la alta exposición que demanda ser candidata a vice no la amedrenta y se puede esperar algún que otro tuit similar en cualquier momento: “Yo no voy a dejar de ser quien soy. Creo que, si he llegado acá, ha sido justamente por mostrarme transparente y como soy realmente”.

“Si bien algunos tuits pueden ser polémicos, siempre han sido para marcar algún aspecto particular y llamar la atención sobre alguna medida que se estaba tomando incorrectamente. La verdad que cambiar eso, significaría cambiar mi personalidad. Y creo que uno necesita mostrar a la ciudadanía, esté donde esté, una coherencia en las acciones y las formas”, aseguró.

Su elegido para San Rafael

El próximo domingo habrá elecciones en siete municipios, incluido San Rafael, dónde ella vive. Casado criticó que en ese departamento tienen “prácticamente un feudo dominado por la misma familia hace 20 años” en relación a los Félix y afirmó que “es una oportunidad para los sanrafaelinos de cambiar eso”.

Son tres las listas que competirán dentro de Cambia Mendoza el domingo. Uno será el legislador Abel Freidemberg, que es la apuesta de Alfredo Cornejo; otro es el concejal Francisco Mondotte, ligado al ex intendente Ernesto Sanz y apoyado por Luis Petri; mientras que por último aparece también Alfredo Andión, un empresario independiente que se acercó en el último tiempo a la UCR.

Casado indicó que en las listas de Freidemberg y Andión hay integrantes del Pro, pero se inclinó por el primero debido a un candidato muy cercano suyo. “Si tuviera que elegir sería Freidemberg porque su lista está conformada por muchos jóvenes y en tercer lugar está Lucas Faure, que es un licenciado en Ciencias Políticas y piloto de avión. Es muy capaz y estuvo conmigo en la Legislatura. Me gustaría que llegara a obtener una banca en el Concejo”, manifestó.