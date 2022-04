Guzmán se reunió con Moroni y Zabaleta para definir los anuncios económicos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió este lunes con sus pares de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para terminar de definir un paquete de medidas económicas destinadas a mejorar ingresos frente a la imparable marcha de la inflación.

Guzmán analizó con Moroni y Zabaleta los últimos detalles de las acciones que se anunciarán este lunes, en la Casa Rosada.

Este mediodía, el Presidente -durante el contacto que mantuvo con la prensa junto con su par de Ecuador, Guillermo Lasso- dijo que “la economía tiene tres pilares básicos: la producción, el trabajo y la distribución. La producción y el trabajo siguen creciendo. Todos los datos que tenemos muestran claramente esto que estoy diciendo. Tenemos un problema en la distribución derivado de la inflación”.

“Los salarios no logran alcanzar a la inflación. Y estamos trabajando en eso”, acotó el jefe de Estado. Si bien no hubo precisiones sobre las medidas que podrían anunciar los ministros, se especula que el eje pasaría por el tema haberes, en especial de los trabajadores que no están regidos por convenciones colectivas, entre otras cuestiones.