Empieza la veda electoral tras 48 horas marcadas por dos tragedias

La veda política de cara a las PASO del domingo empezó precedida por una suerte de “apagón” de las campañas electorales nacionales y bonaerense en las últimas 48 horas. A la conmoción provocada por el crimen de la nena Morena Domínguez que derivó en la cancelación de actividades proselitistas, se sumó ayer a la tarde otra tragedia: la muerte de un militante de izquierda, en un contexto de represión a cargo de la policía porteña, a metros del Obelisco.

En imágenes, Facundo Molares, de 47 años, aparece en el suelo, descompensado, detenido por un policía. “Infarto masivo”, informó Alberto Crescenti, director médico del SAME. La justicia investiga las causas de la muerte Molares, militante de Rebelión Popular, ante la sospecha de un episodio de violencia institucional.

A las nueve de la noche, Horacio Rodríguez Larreta se refirió públicamente al episodio. “Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares”, dijo el jefe de Gobierno porteño que el domingo competirá con Patricia Bullrich por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

El jefe de gobierno respaldó el accionar de su policía (“actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia”), defendió la actuación del SAME y dejó un mensaje final, con tono de campaña: “Como vengo sosteniendo hace tiempo, tenemos que dejar atrás la violencia, las agresiones y la confrontación. Voy a liderar junto a millones de argentinos ese proceso de una Argentina en paz, donde podamos vivir tranquilos y sin miedo”.

Patricia Bullrich le manifestó su apoyo al precandidato que comparte fórmula con el radical Gerardo Morales. “Yo el domingo compito con Larreta. Pero hoy estoy al lado del gobierno de la Ciudad, para impedir que le adjudiquen la muerte de Molares”, dijo Bullrich.

La precandidata presidencial –que integra fórmula con el radical mendocino Luis Petri- cargó contra Unión por la Patria. “Hace tiempo se está planteando que ellos (por el oficialismo) pierden las elecciones, y quieren desatar el caos. La sociedad tiene que quedar tranquila porque un cambio traerá orden en serio en las calles”, prometió en una entrevista al canal La Nación+.

“En esta oportunidad la gente va a decidir por una mano firme, clara y que sepa que va a defender a los ciudadanos y no a los delincuentes”, dijo también Bullrich. La precandidata canceló ayer el acto de cierre junto a su candidato a gobernador de Buenos Aires e intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El acto se iba a realizar justo en Lanús, el municipio donde mataron a Morena Domínguez.

Durante el día los precandidatos presidenciales de la interna de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois, no hicieron declaraciones de campaña. Por la tarde, la oficina de prensa de Massa anunció que hablaría a las 19.30, pero el mensaje se demoró: finalmente, el aspirante presidencial del oficialismo expresó sus condolencias por el crimen de Morena Domínguez y se refirió a los distintos episodios de violencia que se produjeron el jueves. “Creo que en el fondo estamos ante un momento en el que tendríamos que poner blanco sobre negro, la política de seguridad no puede estar sujeta al debate electoral”, remarcó, aunque luego ponderó las tareas que llevó adelante en Tigre durante su gestión como intendente.

En su breve mensaje, también volvió a contrastar con la oposición al reiterar que el domingo se ponen en juego dos modelos de país. “Te pido que el domingo vayas a votar en defensa propia y en defensa de la patria y que de acá el domingo transitemos en paz por 40 años que hemos vivido”, convocó.

Más temprano, Massa, en condición de Ministro de Economía, había encabezado un breve anuncio junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, de la actualización de las jubilaciones y pensiones. Raverta es precandidata a intendenta de Mar del Plata de UP.

Grabois sí tomó posición pública respecto a la muerte de Molares. Responsabilizó a la policía porteña. “Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia; que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad”, publicó en Twitter. La CTA también responsabilizó a la policía porteña por la muerte de Molares.

“Es falso que la policía reprimió y asesinó”, replicó Eugenio Burzaco, ministro de Seguridad de Larreta.

Ayer hubo también incidentes en la Estación de trenes de Constitución, donde trabajadores tercerizados cortaron las vías.

Aníbal Fernández escribió por la tarde un tuit sugestivo: “1.Pero que cosa rara un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. ¿No? 2. Más raro aún, que haya pasajeros del Ramal Roca con gomeras y capuchas. 3. Además saben que la Ministra de Trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores y así y todo no levantaban el corte ¿Habrá elecciones el domingo?”.

