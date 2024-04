El reclamo opositor que copó la exposición de Víctor Fayad en la Legislatura

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, regresó a la Legislatura este jueves para explicarles a los integrantes de las comisiones conjuntas de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, los alcances del proyecto de reforma fiscal que incluye una modificación importante en la distribución de la coparticipación.

Se esperaba que algunos diputados opositores de Luján o de municipios peronistas acorralen al ministro con cuestionamientos, pero el departamento que “copó” la discusión legislativa fue sorpresivamente Rivadavia. El propio intendente Ricardo Mansur (Partido Sembrar) viajó desde el Este para asistir a la reunión, en pleno aniversario de su terruño, y cruzó a Fayad por no buscar una solución de fondo para el actual método de coparticipación, en lugar de modificar el coeficiente. Lo acompañó en esa posición la diputada rivadaviense Gabriela Lizana (Frente Renovador).

Mansur hizo hincapié en que ese departamento seguirá siendo el más perjudicado, porque continuará considerado como productor de petróleo, cuando la actividad no es la misma que en el año 1996 y no percibe casi regalías. Ya que este coeficiente no solo compensaba la diferencia poblacional que beneficiaba a algunos en detrimento de otros, sino también esa distinción entre departamentos que producían o no, hidrocarburos.

Los diputados reciben al ministro de Hacienda y Finanzas, Victor Fayad quien brindará detalles de los alcances del proyecto de mayor eficiencia en la administración de los recursos y activos del Estado. Ricardo Mansur, Intendente de Rivadavia Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El ministro Fayad reconoció la situación de Rivadavia pero respondió que la discusión de fondo demorará más tiempo y es necesario de forma “urgente” que se lime el desbalance producido entre el Censo 2010 y el Censo 2022. También admitió que, salvo Malargüe, el resto de los municipios considerados productores, disminuyó seriamente el ingreso de regalías petroleras. Se sumaron San Carlos y Tupungato, como ejemplos.

“Lo que intentamos hacer es suavizar las diferencias que se han dado en la disparidad del crecimiento poblacional entre censo y censo. Lo que queremos hacer es modificar en más o en menos un coeficiente que ya existía. Hemos tomado el coeficiente que existe hace 28 años, que cuando se creó tuvo un criterio que fue si los municipios recibían o no regalías petrolíferas, y se le aplicó correcciones en más o menos, dependiendo si el municipio creció más o menos que el promedio”, expuso el ministro.

Y remarcó: “Estamos proponiendo una modificación marginal en más o en menos para mitigar los efectos del crecimiento demográfico intercensal, entre el censo anterior y este censo, haciendo que aquellos municipios que crecieron mucho más que el promedio reciban más coparticipación, pero no tanta, y aquellos que crecieron menos que el promedio reciban menos coparticipación, pero no tanta”.

Por otro lado, la diputada Lizana y el diputado Gustavo Cairo (La Unión Mendocina) le solicitaron que separe el artículo 3, que trata sobre la coparticipación, del resto del proyecto para que no entorpezca el avance de las otras iniciativas que lo componen. Sobre esto, el ministro indicó: “Para nosotros es importante todo el paquete, pero lo discutiremos con las autoridades legislativas, si tiene sentido hacerlo o no”.

Las quejas de Mansur

El intendente explicó su incursión a la Legislatura, tras la reunión: “Yo vine a la Comisión para que el ministro escuchara la posición de mi departamento, porque tiene el peor coeficiente de la provincia debido a una realidad de hace 28 años, cuando recibía regalías petrolíferas. Al haberse agotado las perforaciones, que ahora se van a privatizar, nosotros no producimos casi petróleo, las regalías son pocas y nos vemos muy perjudicados”.

“Le expresé al ministro, ya que abre esa ley y me parece bien, que sí se va a tener en cuenta la población, también se debe tener en cuenta el estado de gravedad que tiene un departamento. Entonces he venido a defender a los 63 mil habitantes del departamento, que hoy podría tener un monto para obtener mejores servicios”, agregó.

Y puso en números concretos, como afecta la llegada de recursos a su departamento: “Como todos los montos adicionales se reparten por coparticipación, a Rivadavia se le resta mucho en el financiamiento educativo. Nuestros niños reciben menos que el resto de la provincia. Tenemos 10.170 chicos de 5 a 14 años y recibimos 82 mil pesos por cada uno. Mientras que hay otros departamentos con menor cantidad de habitantes que nosotros, dónde sus chicos están recibiendo 130 mil pesos per cápita”.

“Si uno traslada esos aspectos a la coparticipación en general, queda al descubierto que estamos muy perjudicados y estamos perdiendo $1.971 millones por ese coeficiente”, puntualizó.

Además, sobre el pedido de Fayad, de resolver el coeficiente primero y luego dar la discusión de fondo, dijo: “Yo he sido legislador y sé lo que significa prometer discutir más adelante, se pasa mucho tiempo y uno o dos años, a nosotros nos perjudica mucho”.

“Yo creo que el ministro sabe del perjuicio de Rivadavia, pero hay una decisión política del Ejecutivo en mantenerlo. Es evidente y yo lo voy a defender, más allá de que no pertenezca al Gobierno y no tenga los votos suficientes en la Legislatura. Es mi obligación”, cerró.

La respuesta de Fayad

El ministro de Hacienda y Finanzas le dio lugar a la postura de Mansur. “Los números le dan la razón al intendente de Rivadavia, hoy es el municipio más afectado por el coeficiente. Y va a seguir siéndolo aún después de las modificaciones. Eso es producto de que cuándo se creó en el 96, se tuvo en cuenta que algunos municipios recibían muchas regalías petroleras”, admitió tras su exposición.

“En su momento Rivadavia recibía muchos recursos, por lo cual el coeficiente lo castigó y después de que el departamento dejara de recibir regalías, siguió vigente. Hoy sin dudas es el más perjudicado y merece una discusión de fondo. Pero es más fácil decir que algo no funciona, antes que plantear como solucionarlo. Nosotros creemos que es una discusión muy larga y se debe dar, pero también creemos que se debe aplicar este correctivo”, aseguró.

También recogió la queja de Mansur por el financiamiento educativo y comentó que pueden abordarlo: “Podemos estudiar cuál es el impacto de repartir el financiamiento educativo con otros criterios. Es cierto que hoy se reparte como todos los demás recursos y no hay otras provincias que lo repartan así. Lo estamos analizando, de hecho eso hablamos con el Intendente”.

Por último, Fayad descartó que realice una convocatoria amplia a los intendentes peronistas que le pidieron “explicaciones” por este proyecto. “El ámbito de discusión de esto es la Legislatura. Nosotros estamos en contacto con los secretarios de Hacienda de los municipios, cualquier duda o consulta que tengan, no hace falta una convocatoria explícita. Nosotros estamos a disposición de responder cualquier inquietud que los intendentes tengan”, completó.