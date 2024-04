Cuál es el “apuro” de Cornejo y la “ventana de oportunidad” que ve con la minería para Mendoza

El Gobierno de Alfredo Cornejo avanza de manera firme en tratar de instalar a la provincia de Mendoza como una plaza importante para explotar la actividad minera metalífera, con el enfoque puesto en la extracción de cobre.

Este miércoles por la tarde viajó a Chile junto a la ministra de Energía, Jimena Latorre, para participar de una nueva edición del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) Week 2024.

Pero antes, en diálogo con la prensa en la provincia, habló sobre minería y expresó que la idea, tanto de él en Chile; como también de la vicegobernadora Hebe Casado y el director de Minería, Jerónimo Shantal (quienes están en Australia participando del evento minero “Battery Minerals Conference”), es “contar el plan que queremos desarrollar la minería en particular el cobre en Malargüe”.

“Ventana de oportunidad”

“Queremos contar nuestro plan en todos los ámbitos que podamos y lo queremos hacer lo más rápido posible, estamos apurados con acelerar ese proceso porque hay una ventana de oportunidad referido al cobre, el precio del mismo está creciendo muy fuerte, hay una escasez de cobre, hay una demanda altísima para los próximos años y esta demanda alta de cobre tiene que ver con la transición energética”, mencionó antes de partir hacia Chile.

En este sentido, mencionó también que “hay otros minerales críticos que se están explorando, como el litio que sirve para almacenar electricidad y es útil. También se están empezando a presentar permisos de litio en Mendoza, vamos a ver si es cierto que hay litio, no está comprobado, pero tenemos una ventana de oportunidades, todo esto lo queremos hacer en el marco de la legislación vigente”, marcó respecto a este otro metal que está siendo requerido en todo el mundo.

Con respecto a la discusión legislativa, el Gobernador dijo que espera “entre esta semana y la otra poder tener aprobado el Código de Procedimientos Minero (tiene media sanción de Diputados) y luego creemos que la semana que viene empiezan los informes sectoriales de la declaración de impacto ambiental de Malargüe, del Distrito Occidental Malargüe, donde es un polígono inmenso, donde se sabe que hay cobre y queremos que esa declaración de impacto ambiental vaya a la legislatura cumpliendo la legislación vigente de exploración”.

Con respecto a la ley 7722 y a las restricciones, Cornejo dijo que “hay leyes que prohíben algunas sustancias que no están prohibidas en otros lugares del mundo”, pero amplió que “el 80% se produce con los sistemas que estamos promoviendo en Mendoza y que se puede producir cobre sin usar esas tres sustancias prohibidas, con lo cual, hoy no es una dificultad esa restricción. Puede que en algunos lugares sea una dificultad y solo se tenga que sacar con esas sustancias, en ese caso no lo podremos hacer porque hay una restricción legal”.

La mirada empresaria de la situación minera en Mendoza

Mientras tanto, Raúl Javier Rodríguez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, opinó que el cobre “es uno de los minerales más requeridos, porque tiene un rol preponderante en todo esto de la transición energética”.

“Hoy el mundo está demandando mucho cobre y Mendoza tiene un potencial interesante. Creo que la idea del Gobierno es ver cómo poder desarrollar o promover alguna inversión para aprovechar este potencial que tenemos. Creo que esa es la dirección, porque son inversiones de largo plazo, de alto riesgo y lo más importante es crear confianza”, comentó a radio Mitre Mendoza.

Retrato de Raúl Rodriguez, vicepresidente de CAMEM Cámara Mendocina de Empresarios Mineros Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Al respecto, dijo que Mendoza “lamentablemente en los últimos años no ha dado buenas señales con respecto a ser confiable, entonces creo que es la dirección correcta la que está tomando el Gobernador y su equipo en tratar de restaurar la confianza, volver a establecer lazos que están debilitados. Todas estas acciones son muy saludables y bienvenidas y ojalá tengan éxito en poder generar esta necesidad de confianza para que puedan venir estas inversiones”.

“Lo principal que va a pedir un inversor es que haya reglas de juego claras, no nos olvidemos que en Mendoza en 2019 emitió una ley que duró 10 días porque hubo movilizaciones, esas son cosas que hay que explicar y que de alguna manera ayudar a entender que fue algo en otro contexto y ahora ya las cosas van en otra dirección”, consideró

Proyectos más avanzados

De acuerdo a lo que podría presentar Mendoza en el corto plazo, mencionó que el “más avanzado” es “San Jorge en Uspallata”. “Los demás proyectos que también podrían estar avanzados pero están en una etapa de exploración, son los que el Gobierno está ofreciendo en la zona de Malargüe. Algunos ya tienen una exploración avanzada, pero para llegar al acuerdo de esa producción se tienen que dar varios factores y tiempo”.

Además de cobre, Rodríguez mencionó que Mendoza ha ofrecido potasio en Malargüe, pero también tiene “reservas de hierro, tiene plata y tiene yacimientos importantes de uranio”. Sobre este último, dijo que hay “centrales nucleares en Argentina, que hoy está importando uranio. En el país no se produce nada de uranio y uno de los dos principales yacimientos de uranio del país están en Mendoza”.

La 7722 y la polémica de Hebe Casado

En paralelo, Hebe Casado, desde Australia, sacudió a la política mendocina al calificar la ley 7722 como un “invento estúpido de mendocinos”.

En diálogo con LV Diez, indicó que “la 7722 fue un invento estúpido de mendocinos, nada más. Fue un error que se cometió hace muchos años que generó un atraso en el desarrollo de la provincia y la imposibilidad de generar una actividad económica lícita en lugares que tenían licencia social”.

La dirigente del Pro cargó tintas contra el exgobernador Julio Cobos, al considerar que fue un “error que cometieron Cobos y asociados”. Al respecto, marcó que ella votó “para derogar la ley y después no me retracté cuando otros se retractaron. Lo mío es convicción real, vengo estudiando este tema durante mucho tiempo. Viajé a Chile y me empapé de cómo ellos hacían todo esto y la verdad es que haberle quitado esta oportunidad a Mendoza no se entiende. Podríamos haberle evitado a muchos jóvenes el irse”, sostuvo.

Y siguió: “Faltó informar acerca de esos ‘eslóganes vacíos’ que circularon desde la izquierda y algunos sectores pseudo ambientalistas. Fue un error no haber contrarrestado ese relato tan estúpido en su momento”.

Respecto a si cree que hoy están “dadas las condiciones para hacer minería en Mendoza”, dijo que sí; y que la gente “ve lo que pasa en Chile y ve que se hace minería y vitivinicultura. Tenemos ese ejemplo tangible cruzando la montaña y también en San Juan.”

Lo cierto es que en la sesión de la Cámara de Diputados, algunos aprovecharon unos minutos del período de homenajes para repudiar los dichos de la Vicegobernadora.

Uno de ellos fue el Partido Verde. Uno de sus representantes, Emanuel Fugazzotto, cargó duro contra Casado y si bien el partido que integra votó a favor de las modificaciones en el Código Minero, falta la media sanción del Senado. “Estas declaraciones no suman, por supuesto nuestro voto está en duda”, le dijo el diputado a Los Andes.

Jorge Difonso, otro de los férreos defensores de la ley 7722, cuya derogación movilizó a miles de mendocinos por las calles en una convocatoria sin precedentes, apuntó muy fuerte contra la Vicegobernadora. “Se expresó en forma muy despectiva e irrespetuosa a los mendocinos, tratando de estúpidos a quienes trabajaron en la 7722 y la apoyaron. Creo que en esto le falta el respeto a mucha gente”, dijo en su alocución.

“Tuvimos el orgullo de trabajar en la redacción, la firmamos, la discutimos y representábamos a mucha gente que lo planteaba, que vinieron de buena fe a trabajar a las comisiones, algunos a favor y otros, con otros argumentos. La ley salió aprobada por las instituciones de Mendoza, por esta Legislatura”, dijo el ex intendente de San Carlos y legislador por La Unión Mendocina, visiblemente enojado.