Cornejo abrió el juego a los intendentes por la coparticipación: cuál es su propuesta

El gobernador Alfredo Cornejo recogió el guante tras la lluvia de críticas que intendentes opositores manifestaron contra el proyecto que afecta el reparto de la coparticipación, a través de la modificación del coeficiente de equilibrio de desarrollo regional.

Si bien Luján alzó la bandera por ser el más perjudicado, también otros cuatro municipios peronistas advirtieron en conjunto que se trató de una “decisión unilateral” del gobierno provincial y pidieron explicaciones al respecto. Entonces, hoy Cornejo defendió la modificación y confirmó que están “abiertos a propuestas de los municipios que dicen que pierden”.

El mandatario provincial participó del lanzamiento de una nueva edición del programa Mendoza Futura y después habló largo y tendido sobre el tema con la prensa, en el Auditorio Ángel Bustelo. En primer lugar, fue tajante: “Nadie se beneficia. Ha sido pésimamente tratado, simplifican porque no se estudian los temas en forma profunda”, señaló contra los intendentes.

“Vamos a ponerlo en contexto, hay seis provincias que reparten su coparticipación todos los años, a través del presupuesto. Es decir, ´te doy sí se me da la gana´. Acá hay una ley específica que distribuye y todos saben a qué atenerse todo el tiempo”, explicó.

El gobernador Alfredo Cornejo habló sobre el proyecto de modificación de la distribución coparticipativa. Foto: Prensa Mendoza

Y agregó: “Esa ley tiene un ponderador muy relevante que es la población. Es un indicador muy relevante que influye sobre la distribución de los recursos y va en desmedro de los departamentos más chicos, que tienen tendencia a quedarse en la población. Y los que tienen mucha población, tienden a crecer”.

El gobernador hizo hincapié en el ordenamiento territorial, que fue clave para que se dé ese desequilibrio. “Estas dos últimas décadas, el Gran Mendoza se ha desarrollado de forma desordenada en zonas muy productivas. Un gran hacedor de vinos extranjero dice que nosotros tenemos nuestros mejores vinos enterrados debajo de varios barrios privados. Eso ha obligado a cambiar los recorridos de ómnibus, la infraestructura de cloacas y agua. Y ha hecho que haya mucha migración a todo un cordón que es Luján y Maipú”, destacó.

Entonces mencionó que, los conflictos de límites resueltos en la Justicia entre los municipios de Luján contra Las Heras y Maipú, incidieron en el Censo 2022 e impactaron desde el 1 de enero, cuando “queda oficialmente admitido”.

Y allí lo vinculó al tratamiento legislativo: “A este proyecto lo mandamos con el Presupuesto, pero no quisieron tratarlo y se lo sacó. Trata de que uno de los ponderadores modere esos cambios poblacionales”.

“Con lo cual, no pierde Luján, no pierde Maipú, no gana Godoy Cruz y no gana Guaymallén. Sino que modera el impacto de los cambios poblacionales”, puntualizó ofuscado.

Y añadió, sobre el coeficiente de equilibrio de desarrollo regional: “Es decir, los que crecieron mucho por encima de lo que creció la población del Censo, se pondera con un coeficiente que solo mide el 10% de lo que se distribuye por debajo de ese porcentaje”.

“Los que ganaban mucho, no ganan tanto y los que pierden mucho, no pierden tanto. No se cambia la forma abruptamente. Nosotros tenemos que repartir los recursos de una forma y esperamos que la Legislatura lo apruebe con ese correctivo”, señaló.

Y le envió un mensaje a los intendentes que lo rechazan: “No obstante, estamos abiertos a propuestas de los municipios que dicen que pierden. En realidad lo que tienen que decir es que no ganan tanto, como ganarían con el nuevo Censo”.

Demanda judicial de Luján

Cornejo también hizo alusión a la demanda que elevó el intendente de Luján, Estebán Allasino, contra la Provincia por el pago de más de 15 mil millones de pesos que considera, se le adeudan de pago en concepto de coparticipación a ese municipio, tras la resolución de los límites con Maipú y Las Heras.

“El municipio explica de una forma la demanda, pero yo se las voy a aclarar. Ellos quieren que Maipú y Las Heras les devuelvan los recursos que ya han cobrado anteriormente. Entonces es un conflicto con Maipú y Las Heras en el futuro, no es una demanda contra el Gobierno provincial. Lo que están pidiendo es eso”, apuntó el gobernador.

Y agregó: “Veremos que resuelve la Corte. Supongo que es un juicio que llevará su tiempo, como ha sucedido con los límites que han llevado más de 10 años. Espero que sea más rápido”.