El pedido de Suárez y Juri sobre el polémico aumento en el Senado de la Nación

La decisión de aumentarse los sueldos en el Senado de la Nación promete abrir una nueva grieta entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, que en marzo pasado había ordenado dar marcha atrás con la suba del 30% en los sueldos de los legisladores. En ese momento, la vicepresidenta firmó a regañadientes, junto a su par de Diputados, Martín Menem, una resolución conjunta para dar marcha atrás. Sin embargo, este jueves tuvo su revancha.

Si bien todo se acordó en la sesión de Labor Parlamentaria y se aprobó a las apuradas sin debate, desde Mendoza hubo críticas a la decisión. Los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri votaron en contra pero no sólo eso, piden que no se les liquide el aumento y ya presentaron formalmente el pedido para no cobrar el aumento.

“Finalizada la sesión solicitamos a la Secretaría Administrativa analizar la posibilidad de no percibir el aumento, que no avalamos en la votación, para demostrar coherencia con el sentido de nuestro voto”, expresó el ex gobernador.