El PJ junto a Mario Vadillo: claves del encuentro secreto que sacude a la política mendocina

Un sector del PJ mendocino, posiblemente mayoritario, se reunió el lunes en San Rafael para mostrar su poderío y marcar diferencias con el kirchnerismo local. El encuentro derivó en una foto de dirigentes, bastante casera por cierto, pero con mucho valor político.

Lo que no se sabía hasta ahora es que esa foto tenía un “fuera de cuadro” muy suculento también, porque reflejó la decisión del peronismo no K de ampliar sus fronteras y generar alianzas con extrapartidarios, más específicamente, en principio, con el Partido Verde.

En efecto, la reunión para revisar y avanzar en la “agenda legislativa” del PJ tuvo su capítulo político también, con las participaciones del presidente de los verdes y ex candidato a gobernador de la provincia, Mario Vadillo, y el diputado Emanuel Fugazzotto, su compañero de fórmula en la elección de 2023.

Vadillo quedó cuarto en las elecciones del año pasado, aunque muy cerca del justicialismo, que postulaba a Omar Parisi, y luego de mostrar un fuerte crecimiento de votos entre la PASO y la general.

Con evasivas y razonamientos un poco complejos, Vadillo evitó confirmar el fuera de cuadro extrapartidario que lo involucraba. Sin embargo, el encuentro terminó siendo reconocido por una voz relevante del PJ.

Se trata de Adriana Cano, presidenta del bloque de senadores provinciales del justicialismo, quien primero habló del panorama interno que propició la reunión del lunes en el sur provincial. “Fue una reunión de trabajo, una más, porque venimos charlando hace rato. Puede haber muchas lecturas políticas de la interna, yo soy de la idea de que el peronismo tiene que replantearse una reconstrucción de cara a la sociedad”, aseguró Cano, en contacto con radio Jornada.

“Tenemos charlas con otros sectores que no son del Partido Justicialista. Específicamente con el Partido Verde”, agregó después la legisladora, y si bien el hecho ocurrió antes de que ella llegara al sitio del encuentro, Cano afirmó que en ese mismo lugar hubo una reunión con los dirigentes de esta fuerza.

También admitió que el encuentro tuvo que ver con la intención peronista de generar “alianzas a futuro” y afirmó que este tipo de diálogos se está replicando con “varios” extrapartidarios.

La senadora del PJ insistió en que considera que Mendoza “está estancada”. “La dirigencia política debe entender que tiene que juntarse, no hay que temerle a pensar una provincia diferente. Me parece muy productivo que dirigentes de muchos sectores nos pongamos de acuerdo en los temas que les interesan a los mendocinos”, agregó.

DE LA MANO DE CIURCA

Los Andes ya había detectado el acercamiento de una parte del PJ al Partido Verde a fines de marzo. En el marco de un progresivo distanciamiento con el kirchnerismo local, cuya figura principal es la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, este diario descubrió la idea ambiciosa de generar alianzas con sectores ajenos al peronismo y más concretamente con el Partido Verde de Vadillo.

Las votaciones de proyectos y otras cuestiones en la Legislatura fue construyendo una afinidad que tuvo su remate el lunes en San Rafael.

Las maniobras previas fueron realizadas por otro dirigente que tampoco salió en la foto: el exvicegobernador Carlos Ciurca.

Ciurca abandonó la faz pública en 2015 tras aquella experiencia y se transformó en un operador político de La Cámpora, pero el vínculo se rompió en forma definitiva cerca de las elecciones del año pasado.

Experto como pocos en internas, Ciurca se puso a trabajar rápido en la construcción de una opción que desbancara al kirchnerismo. Anunció que el poder en el justicialismo pasaría a manos de los intendentes anti K y anotó de ese lado a “sus” jefes comunales: Flor Destéfanis (Santa Rosa), quien además es presidenta del PJ actualmente; y Fernando Ubieta (La Paz).

La reunión en San Rafael convocó a varios dirigentes.

El armado tiene como líderes a Matías Stevanato (Maipú) y a Emir y Omar Félix (San Rafael), quienes, según los rivales internos, iban a mantenerse distanciados, sin confluir con el resto. Se equivocaron: los Félix también salieron en la foto de la reunión del lunes.

LA EXCUSA DE VADILLO: “NO ESTAMOS EN LA FOTO”

“Me sorprendió, no estamos en la foto y no sé por qué nos ponen ahí. No participamos de la reunión y por eso no estamos en la foto”, expresó el presidente del Partido Verde, Mario Vadillo, ante la consulta sobre la reunión del lunes.

Y agregó, sin reconocer nunca su participación en el encuentro de San Rafael: “En una reunión privada, ninguno de los integrantes puede salir a decir estuve o no estuve. Los que se sacaron la foto querían ponerla en valor en términos políticos”.

Se notó de esa manera, en las expresiones de Vadillo, un intento de despegarse un poco de la incipiente alianza. “Nosotros también habíamos tenido una reunión con (Omar) De Marchi y nunca se llegó a un hecho político, porque había cuestiones de fondo que evidentemente no se podían conjugar; no obstante todo el arco opositor quería encontrar una fórmula para pelearle la gobernación a Cornejo. Lo mismo sigue en este momento”, ejemplificó el ex referente de la fuerza Protectora.

Aunque a la vez, el exsocio político de José Luis Ramón saludó la escisión en el peronismo con una suerte de consejo. “Obviamente hay un peronismo que tiene que volver a la base provincial, la influencia de La Cámpora lo ha hecho perder elecciones y el rol opositor que debería tener como partido que ha gobernador en forma alternada la provincia”, sostuvo.

“Si no tenemos un peronismo provincial que tenga fuerza, eso nos deja un gran lugar a nosotros para seguir creciendo”, advirtió finalmente Vadillo.

También aclaró el presidente del PV que en los departamentos más grandes de Mendoza “le ganamos al peronismo, salvo donde tienen intendentes”.

“La seducción debería ser al revés, tenemos un gran caudal de votos y más consistencia que el grupo que se reunió en San Rafael”, remató.

EL FACTOR RAMÓN

Si el Partido Verde se uniera formalmente al PJ, de una u otra forma, podría reeditarse cierto vínculo entre Vadillo y Ramón, alianza que se rompió cuando el hombre de la frazada eligió unirse al kirchnerismo.

“Ramón hace años que está con La Cámpora, es un problema de él y yo no tengo relación con él”, sostuvo al respecto Vadillo. Y consideró que quienes hacen hincapié en esto quieren ensuciarlo: “Eso lo hacen porque es la forma fácil de denostarme, cuando lo que hay que ver es si trabajo en función de los mendocinos o no”, expresó.