El PJ local criticó a Alberto Fernández y cambió al jefe de campaña

El Frente de Todos dio un viraje importante en Mendoza luego de la dura derrota en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que perdió este domingo por unos 18 puntos de diferencia contra el frente Cambia Mendoza. Su líder, Anabel Fernández Sagasti, decidió remover al senador kirchnerista Lucas Ilardo como jefe de campaña, y le dio las riendas del puesto al intendente de Tunuyán Martín Aveiro, uno de los pocos dirigentes que tuvo un buen desempeño en los comicios.

Además, el Frente de Todos mendocino, con más prudencia, se sumó a la presión interna que está recibiendo el propio presidente Alberto Fernández del sector kirchnerista, con críticas solapadas bajo un pedido de “acelerar los procesos de recuperación económica”. Se condice también con un momento en el que los funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner pusieron a disposición la renuncia al Jefe de Estado, con la intención de que se produzcan cambios en su gabinete, sobre todo de los nombres que sí son “albertistas”.

Las decisiones en Mendoza se tomaron de manera rápida para tratar de dar un cierre a la derrota, dar vuelta de página y empezar a mirar hacia el futuro, con un golpe de timón para cambiar la cara de la campaña, a sabiendas de que hay menos de dos meses para las elecciones generales del 14 de noviembre.

La noticia del cambio interno se dio a conocer ayer a la mañana, pero Aveiro e Ilardo lo sabían desde el martes, en el que se decidió esta nueva estrategia, que tiene como objetivo mostrar una “cara ganadora” en el Valle de Uco dentro de los malos resultados, e intentar traccionar al resto de las secciones electorales. Pero también se intentará construir un nuevo nexo “peronista” con las listas colectoras que perdieron, teniendo en cuenta que en la mayoría de las comunas donde hubo interna en concejales, triunfó el espacio más ligado al sector de Fernández Sagasti.

La salida de un kirchnerista de La Cámpora y el “ingreso” de un intendente del peronismo a la jefatura de campaña no es, según responden en el Frente de Todos, un mensaje de más acercamiento al peronismo tradicional, sino un premio al trabajo de Aveiro, que pudo surfear las dificultades que se presentaban, aún en la esperada derrota de la oposición.

De hecho, el candidato a diputado nacional Adolfo Bermejo sostuvo que se trata de “refrescar la campaña y poner una cara exitosa como la del Intendente. Es un cambio que estábamos necesitando”, consideró.

Por otro lado, del sector de los intendentes peronistas creen que Aveiro tendrá una llegada más amplia que lo que ha podido tener Ilardo, en todo el trabajo de unificación del Frente de Todos.

Pero también -y acá sí coincide el kirchnerismo - porque las listas colectoras en los cargos a concejales, así como potenciaron más territorialización, también pueden generar hacia las generales una falta de acompañamiento por parte de las listas que perdieron. Y Aveiro podría ser la llave de la unidad en este punto.

“No habrá fuego amigo como en el 2017”, juran en el PJ, por el mal recuerdo que quedó de la interna entre Omar Félix y “Juani” Jofré, en las que pasaron de los 33 puntos en la primaria a los 26 de la general. El nuevo panorama según advierten, es que “en este caso en la boleta de todos estuvo la imagen de Anabel y Adolfo (Bermejo). El peronismo va a seguir votando al peronismo”, aseguraron.

Lucas Ilardo dejó de estar al frente de la campaña del PJ en Mendoza - Marcelo Rolland / Los Andes

En diálogo con Los Andes, Ilardo destacó que sigue formando parte del equipo de Fernández Sagasti en el lugar que le toque, y que su decisión le pareció “primero inteligente, y luego necesaria”.

“Martín Aveiro fue una gran elección. Es exitoso, empático y trabajador. Anabel siempre dice que en política hay que rodearse de los mejores. Yo creo que es bueno que cumpla eso que dice”, acotó.

En tanto, el jefe comunal de Tunuyán habló también con Los Andes, se mostró agradecido por la elección y este nuevo cargo y destacó que se avanzará en “abordar a cada familia de Mendoza, para hacer notar que estamos, que podemos reconocer errores y que vamos a trabajar para ser la mejor opción”.

Martín Aveiro, nuevo jefe de campaña del PJ en Mendoza - Marcelo Rolland / Los Andes

También reforzarán su trabajo en las zonas urbanas, sobre todo el Gran Mendoza. “Hemos tenido muchos problemas allí, por lo que pondremos más fuerza”, analizó el jefe comunal, quien también señaló que al peronismo le fue mejor en las zonas productivas.

“Anabel ha sido muy clara, hay que ir a otro ritmo para tomar este llamado de atención que hemos recibido de la sociedad”, sostuvo el candidato a senador nacional, quien también sostuvo, junto a Bermejo, que la ciudadanía también mandó un mensaje a Cambia Mendoza.

“Tuvieron un 39%, 10 puntos menos que en 2019”, acotó, y destacó que la elección fue en un contexto “duro” por los “problemas socioeconómicos que dejó (Mauricio) Macri y la pandemia que terminó de hundir”.

Críticas a Fernández

Quien habló, además de la salida de Ilardo, con críticas a la gestión nacional de Fernández fue Bermejo, quien destacó que el desafío, además de sumar a la unidad, es “que el Gobierno Nacional pase la gestión a nafta”.

Respecto a este tema, si bien Bermejo fue prudente, se comienza a manifestar ahora algún tipo de reproche a la gestión nacional, que anteriormente no había existido al menos en la provincia, salvo en el último spot de campaña Fernández Sagasti en el que sostenían que “las cosas no salieron como lo esperábamos”.

“Que el gobierno nacional pase la gestión a nafta es que haya recuperación, la gente lo pide a gritos. Queremos que sea más acelerado, no tan lento porque la gente no puede más, necesita trabajo, empleo y más consumo”, manifestó. Y agregó: “No negamos los pasos que dan pero si que acelere porque a este ritmo la gente no lo recibe bien”.

Escuchamos lo que dijeron las urnas; seguimos trabajando. Para afrontar esta etapa el nuevo jefe de campaña es el intendente @MartinAveiro

Un gracias enorme a @lucasilardo por su gran tarea.

El desafío de sumar es la unidad, y que el Gobierno Nacional pase la gestión a nafta. — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) September 15, 2021

Dentro del Frente de Todos admitieron que hay un “gran enojo” también de los gobernadores peronistas y dirigentes (incluso de Mendoza) por los “errores no forzados” de Fernández, como por ejemplo el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos.

“¿Cómo respondo a las familias que me ponen quejas de no haber podido despedir a familiares cuando estaba esa fiesta en Buenos Aires?”, manifestó un importante político del PJ.

Incluso sostienen que a nivel nacional “han felicitado a Anabel por los 25 puntos. Acá en Mendoza parece poco, pero creían que iba a tener incluso 20 o menos.

Si se hace un análisis a nivel país, sectores peronistas como La Pampa han perdido teniendo al gobernador (Sergio) Ziliotto con una imagen muy alta, o en Capital Federal, donde le pusieron todas las fichas a Leandro Santoro”.

Bermejo, por su parte, expresó que “se están dando, en la Nación, discusiones hacia adentro de lo que hay que revisar y cambiar. Hay dirigentes (peronistas) que han expresado malestar por la marcha del gobierno”, pero él se distanció, al indicar que tiene “la cabeza en Mendoza”.

