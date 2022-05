El PD elegirá autoridades en setiembre y casi seguro habrá dos listas en pugna

El Partido Demócrata tomó dos decisiones importantes en la víspera del feriado patrio. Por un lado siguen al libertario Javier Milei quien pareciera ser como un Mesías, y por el otro, avanzan a las elecciones partidarias y es casi un hecho que habrá dos listas: la oficialista y la opositora a la actual conducción.

Volaron algunas plumas gansas en Sarmiento 667 de Ciudad el martes por la tarde noche en la reunión de la Junta Central de Gobierno. El mandato de Roberto Ajo como presidente del PD está por vencer. Se fijó para el 25 de setiembre el proceso eleccionario y todo indica que habrá dos listas, por primera vez en mucho tiempo.

Es casi un hecho que el actual presidente no continuará y deberá decidirse quien de la línea oficialista se presenta hasta el 15 de agosto, inclusive. “Ha habido conversaciones, pero sería imprudente decir nombres”, aseguró el mandatario ganso a Los Andes.

Desde los opositores a la línea que conducen Carlos Balter y Gabriel Llano avisan que “se está trabajando en una lista para que el partido deje de estar en manos de quienes está ahora”.

Guillermo Mosso es uno de ellos, aunque aclaró que el punto que se cuestiona no es la visión frentista por la que sigue participando en el frente oficialista Cambia Mendoza, sino el rechazo a la conducción actual y apuntan a Llano. “La idea es recuperar el partido”, agregó el diputado antes de enumerar varios reclamos que podrían encausarse en alguna vía judicial.

“Dan a conocer el cronograma con el padrón cerrado al 24 de mayo para evitar la supuesta invasión de fichas cornejistas, suaristas y radicales. Tengo dudas de que deben haber hecho fichas aprovechando la visita de Milei. Dicen abrazar las ideas de la libertad y cierran el padrón”, comentó.

Y siembra dudas por la Junta Electoral partidaria dado que “siempre se estipula un tiempo para presentar fichas de afiliación y acá ni siquiera estaba en funcionamiento desde antes. Nosotros veníamos trabajando con afiliaciones pero no tenías a quién entregarla”.

Roberto Ajo, presidente del Partido Demócrata que casi con seguridad no renovará su mandato. PD Mendoza\u002E

Ajo desmiente esto al sostener que “la Junta Electoral está constituida, tiene funcionamiento permanente”. Redondea en unos 60 mil afiliados, aproximadamente, quienes emitirían los sufragios en setiembre.

“No sabemos si han hecho fichas y se las han recibido ellos mismos porque acá se ha perdido hasta la confianza. Hacen todas las trampas que le viven criticando a los otros partidos”, cargó Mosso.

También apuntó al padre de Mercedes Llano, quien es la única legisladora del Partido Demócrata. “Es una escribanía de Gabriel Llano la Junta de Gobierno, ese grupo vota a libro cerrado. Lo mismo que le critican al Congreso es lo que hacen acá”.

“Después de lo que pasó con Vamos Mendocinos, muchos vieron los desmanejos y les cayó la ficha. Dicen que hay unos 60 mil afiliados y sacaron 30 mil votos en las elecciones, ni el padrón los votó. Queremos rescatar el partido, aunque me corro si hay otra persona que pueda conseguir con consensos”, indicó el demócrata diputado provincial.

Vamos Mendocinos es el frente en el que participó el PD en la última elección en la que no consiguió meter ni un legislador.

Colgados de Milei

El otro tema a tratar era la convocatoria del Partido Demócrata Nacional a la Convención Nacional que se realizará el sábado. Si bien en Mendoza no otorgan mandato, la intención era definir alguna postura para instruir a los convencionales del Partido Demócrata en el cónclave del fin de semana. Y allí se agitaron las alas de algunos disconformes con el planteo de la conducción que tiene a Roberto Ajo como presidente.

“Planteamos que esta conducción que termina el mandato en breve no tome estas decisiones. En diciembre cambian las autoridades a nivel nacional y si se cierra algo ahora, después puede cambiar. Francisco García Gabrielli se refirió a que esta decisión puede ser anticipada”, explicó el diputado Guillermo Mosso, enfrentado con la actual conducción, en diálogo con Los Andes.

El diputado nacional Javier Milei visitó Mendoza en marzo y se reunió en la sede del Partido Demócrata para hablar sobre la inflación y su campaña de “dolarización”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Continuando la idea, el legislador que se mantuvo dentro de Cambia Mendoza entiende que con Javier Milei “puede haber mucha frustración porque el tema de la dolarización, según argumentó Francisco, de acuerdo a nuestras condiciones puede tardar como 15 años como pasó en Panamá”.

Ajo, por su parte, le bajó el tono al tema y aseguró que “el mandato del presidente es relativo, definen los órganos partidarios. Es como si mañana vence el mandato del Presidente de la Nación y no se aprueban leyes, no tiene nada que ver. No es una cuestión personal”.

En el Partido Demócrata están obnubilados con la aparición de Javier Milei, de hecho lo comparan con Domingo Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y hasta Julio Argentino Roca. Es cierto que después del duro golpe electoral el año pasado, luego de pegar el portazo de Cambia Mendoza, es necesario reinventarse.

De la visita de Milei a Mendoza se engancharon varios, aunque el libertario no se comprometió con nadie. De hecho, cuentan que no se habría inclinado por el partido mendocino pero Ajo fue tajante: “No estamos al tanto, seguimos en contacto con él y estamos trabajando a nivel nacional con este tema”.

Si bien ganó por mayoría la adhesión a Milei, no hubo unanimidad y de las 61 personas que votaron, 18 no lo hicieron en favor de esta posición según los datos informados por el propio partido.

Se registraron 16 votos en contra y 2 abstenciones frente a 43 votos a favor de la adhesión. Un tercio de los presentes no acompañó aunque en el PD remarcan un apoyo contundente.