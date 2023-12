El paro y acampe de los judiciales seguirá todo el fin de semana

El gremio de los empleados del Poder Judicial de Mendoza anunció la continuación del acampe y paro en el palacio de Justicia. Las medidas de fuerzas empleadas surgen en virtud de la oferta salarial que el gobierno de Rodolfo Suárez les hizo, la cual desde el mismo sindicato, creen que es insuficiente. Es el único gremio que aún no cierra las paritarias.

Ricardo Babillón, secretario general del gremio, aseguró que estas medidas persistirán durante el fin de semana, manteniendo el reclamo salarial. El lunes, se abrirá la paritaria nuevamente, buscando un aumento en ítems que otros sindicatos ya obtuvieron, según él, de manera diferente. La oferta planteada por el Ejecutivo consiste en un aumento del 15% en noviembre y otro 15% en diciembre, más 5,8% en enero, febrero y marzo. Los judiciales insisten en que el impacto no es igual al de otros gremios.

“Lo que estamos pidiendo, además, es el aumento de la asignación clase. Los rumores son que nos darían algunos puntos en un ítem que se llamaría judiciales 2023. Pero lo que nosotros estamos pidiendo es la Asignación Clase”, aseveró Babillón.

El aumento de la asignación clase, que pide este sindicato, le permitirá a los trabajadores judiciales cobrar un extra en los demás ítems y no solamente en uno como quiere el gobernador Suárez. Por ejemplo en el caso de este rubro, al aumentar la asignación clase, los ítems de bloqueo de título, antigüedad y presentismo, suben automáticamente. En cambio, cuando el aumento es en un ítem específico, como el Poder Ejecutivo les plantea, no repercute en los demás y es simplemente un aumento en uno solo.

El dirigente del gremio de los trabajadores judiciales contó a Los Andes que un trabajador que recién comienza a trabajar no cobra más de $210.000, mientras que alguien con 20 años de antigüedad -muy cerca de jubilarse- no supera los $320.000. Estos montos están por debajo de la canasta básica que necesita una familia de cuatro integrantes. “Con esto no buscamos recuperar el salario íntegramente como debería ser, pero si acercarnos a lo que debería cobrar un trabajador de la justicia”, contó Babillón.

El Ministerio Público Fiscal anunció por su lado que la atención al público continuará con “guardias activas” para causas urgentes por parte de los ayudantes de fiscales. Mientras el gremio mantiene las medidas de fuerza hasta que su reclamo salarial sea atendido, recomiendan el uso del sistema de denuncias online: https://denuncias.jus.mendoza.gov.ar/.

La oferta salarial que otros gremios aceptaron

Los demás gremios que estaban en conflicto salarial aceptaron la oferta que les hizo el gobernador saliente. Uno de los gremios que ya cerró las paritarias es Ampros. La secretaria general de Ampros, contó que la oferta salarial fue del 15% en noviembre y otro 15% en diciembre; más un porcentaje adicional que es “general a todas las funciones” médicas, que será de un 3% más. Por otro lado, se suma, ya para el 2024, un 5,8% de suba salarial para enero; y el mismo incremento tanto para febrero y marzo.

