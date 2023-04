El misil de Orozco en medio de la definición de su sucesión

El cierre de listas parece que está lejos de tener definiciones adelantadas en algunos departamentos gobernados por el radicalismo. El plazo vence el sábado a la medianoche y algunos intendentes que no pueden ser reelectos salen rápidamente a ratificar a sus candidatos, en medio de aspiraciones de otros dirigentes.

Uno de ellos es Daniel Orozco, en Las Heras, que tuvo que declinar la candidatura de Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno y además su pareja. Se la jugó por Martín Bustos, el presidente del Concejo Deliberante, pero antes de esta definición, enfrentó fuertes tensiones internas que terminaron con la renuncia, o el despido, de algunos funcionarios.

Lo cierto es al parecer el tema no está cerrado y el jefe comunal explotó. Vía Twitter lanzó un duro mensaje cuyo destinatario es el radicalismo. ‘‘Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos’', confirmó por enésima vez Orozco.

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, salió a ratificar a su candidato.

‘‘Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto’', disparó con furia el jefe comunal. Los destinatarios podrían ser varios, pero todo apunta al seno del radicalismo que está cerrando listas.

‘‘Yo sigo gestionando para beneficio de nuestros vecinos y vecinas’', aclaró el intendente. Por ahora Martín Bustos es el elegido del actual intendente, pero Alfredo Cornejo es quien acepta las adhesiones como precandidato a Gobernador si es que la intención es que Bustos vaya ‘enganchado’ con el actual senador nacional.

Otros que están en la ronda son el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Desde el comando radical aseguraron, días atrás, que es uno de los que competirá. Fabián Tello, secretario de Obras de Las Heras también suena.

Fabián Tello, ex secretario de la intendencia fue uno de los que salió del gabinete y ratificó que competirá. No se sabe si irá con Cornejo o bien buscará adhesión con otro precandidato. O lo que sería otro escenario, no ir con ningún precandidato.