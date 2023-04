Un intendente podría recalar como vice en la fórmula que liderará Alfredo Cornejo

Cambia Mendoza ultima detalles para el armado provincial que incluye listas en once departamentos y los nombres que competirán para la Legislatura. Pero Alfredo Cornejo, el favorito a ganar la interna en el frente de acuerdo a las encuestas, no ha confirmado quién lo acompañará en la fórmula para la contienda.

A ese lugar aspiran varios, pero no hay aun una definición. Sí se armará una fórmula para lo cual ninguno de los seis intendentes, que no puede reelegirse, está descartado. La intención es no sólo es ganar, sino de forma contundente, y los jefes comunales traccionan votos.

‘’No hablen del vice porque pierden credibilidad’', fue una de las definiciones de Alfredo Cornejo a la prensa, allá por febrero, cuando se presentó su precandidatura en el Hotel Aconcagua. Pasaron varias semanas y mucho se especuló sobre quién sería o de qué sector vendría. Claro que hasta ese momento, Omar De Marchi no definía dónde se iba a ubicar.

Con la conformación de La Unión Mendocina, en Cambia Mendoza no quieren dejar ningún flanco sin cobertura. Además, con este escenario, algunos referentes entienden que la fórmula ‘’tiene que ser competitiva’'. Y bajo esa premisa, la media docena de jefes comunales que dejan sus despachos, adquieren protagonismo.

‘’Ninguno está fuera de carrera’', advierten desde el comando radical que miran también la conformación de las listas legislativas. La tercera sección electoral que antes compartían con sus ahora ex socios, que tienen base en Luján de Cuyo (De Marchi) y San Carlos (Jorge Difonso), está libre para construir su fortaleza.

Rodolfo Suárez, Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo presentaron el Frente Cambia Mendoza en el Club Andes Talleres. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar suena para encabezar listas, para el gabinete, pero también para candidato a vicegobernador. Es uno de los dirigentes de confianza de Cornejo y eso lo convierte en una figura destacada.

Hay un intendente que ya ha dicho que quiere ser vice, y es el de Las Heras. Daniel Orozco viene conduciendo el barco en medio de una tormenta interna con numerosos chispazos dentro del radicalismo por su sucesión. Lo cierto es que tracciona votos y eso lo pone en carrera.

Marcelino Iglesias dejará el municipio más populoso de la provincia: Guaymallén. Ya pasó por la Legislatura y si bien no es el lugar que quiere, tampoco está descartado. No hay que bajar de este lugar a Gustavo Soto, el jefe comunal de Tupungato. Incluso es uno de los que suena para integrar las listas legislativas en esa tercera sección dónde se medirán fuerzas.

Gustavo Soto (Tupungato), Miguel Ronco (Rivadavia), Daniel Orozco (Las Heras), Tadeo Salazar (Godoy Cruz) y Raúl Rufeil (San Martin) junto a Alfredo Cornejo. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Miguel Ronco, en Rivadavia, también tiene fuertes tensiones internas pero no sólo dentro de su equipo. Enfrente está Ricardo Mansur, correligionario pero que de la mano del partido Sembrar, quiere volver a la intendencia. El actual jefe comunal no ha definido su futuro, pero es tenido en cuenta.

En el sur, Walther Marcolini ya definió quién es su elegido para sucederlo y eso desató tensiones por las aspiraciones de Alejandro Molero. El titular del Iscamen mide mejor que Jorge Pérez, a cargo de Obras y Servicios Públicos de la comuna, el bendecido por el intendente. Esto generó diferencias, pero ni siquiera esto lo aleja de las posibilidades de ser candidato a vicegobernador.

El Pro “bullrichista”, otra de las opciones

La presencia de la concejala de la Ciudad de Mendoza, Sol Salinas y de Hebe Casado (ex diputada provincial) en la mesa de presentación del frente, generaron rumores. El gobernador Rodolfo Suárez; el precandidato a gobernador Cornejo y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se llevaron el protagonismo del evento en el club Andes Talleres.

Las versiones de una vice del sector de Patricia Bullrich sonaron con fuerza y la presencia de las dos dirigentes las alimentaron, pero cerca de Cornejo dicen: ‘’el Alfredo es un tipo pragmático’'. Por lo que esta posibilidad, al lado de los intendentes, tiene menos chances.