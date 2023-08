El juez electoral de Mendoza minimizó el robo de boletas: “Sólo hubo tres denuncias”

La jornada electoral en Mendoza estuvo empañada por una serie de hechos relacionados al fenómeno que desató Javier Milei. Tal como ocurrió en el país, hubo denuncias de ciudadanos particulares de roturas y de robo de boletas de “La Libertad avanza” en algunas escuelas de Las Heras, Guaymallén, el Valle de Uco y en el sur también. A las 19, en conferencia de prensa, el juez subrogante en competencia electoral del Juzgado Federal Nº 1, Pablo Quiróz contó: “Estuve en comunicación con la fiscal electoral y me manifestó que sólo han recibido tres denuncias por mail de faltantes de boletas, no por robo”.

Algunos hechos puntuales, y el tuit de las tres de la tarde del precandidarto a Presidente cimentaron esta polémica: “Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importa si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!”.

Denuncia de Milei por falta de boletas.

En Mendoza, luego de cerrrado el comicio, el juez Quirós, abordó el tema y señaló que “hemos recibido comunicaciones telefónicas de La Libertad Avanza en las que se hacía referencia a los faltantes de boletas. Estos faltantes de boletas fueron cubiertos de manera inmediata y nos estuvimos comunicando desde la Secretaría Electoral con el apoderado de esa agrupación política”, puntualizó.

Situaciones insólitas

Cierto es que en el transcurso de la jornada se vivieron algunas situaciones insólitas, como lo ocurrido en la Escuela 1–650 en Panquehua, cuyas imágenes llegaron a las redes sociales. En relación a lo sucedido en la Escuela 1-420 de Las Heras, donde personal militar instó a suspender las elecciones o a votar en blanco debido a la carencia de boletas, el juez federal opinó que fue “una circunstancia singular y desafortunada”. Además, señaló que los militares excedieron sus atribuciones en el proceso electoral.

“Tomé conocimiento gracias a la comunicación del comandante del Distrito Mendoza, el Coronel Mayor Ricardo Dos, y ellos rápidamente labraron un comunicado oficial haciendo saber de esta situación que ha sido desafortunada porque justamente no es de la competencia de un integrante del comando, que no hace a la competencia, del personal militar que allí se encontraba apostado, razón por la cual se tomaron las medidas correspondientes internas desde el comando”, puntualizó Quiróz.

Comunicado del Comando Distrito Electoral de Mendoza.

Faltantes y roturas

Durante la jornada miembros de La Libertad Avanza denunciaron irregularidades. En concreto, la falta de boletas. Mercedes Llano, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales, le había confiado a Los Andes que estaban faltando boletas en varios departamentos. “Me extraña que está sucediendo en simultáneo en varios departamentos como Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz y San Rafael, y los fiscales no dan a basto para reponerlas”, había explicado.

Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata, declaró que “en algunos departamentos se han verificado faltantes, aunque no puedo hablar de robos. También habló de muchas roturas. “Para tener un panorama más certero estamos esperando que cierren los comicios”, agregó. Sobre el operatico, señaló que “Se dejan 30 boletas, pasan entre 10 y 15 electores a votar, y cuando se vuelve a ingresar al cuarto oscuro, no queda ninguna boleta, no es una cuestión de logística partidaria”, agregó el candidato provincial.

“En Aguas del Diamante ante la falta de boletas en un establecimiento, autoridades de mesa aconsejaron a quienes querían votar al partido Libertario que lo hagan por otro, o bien en blanco, ya que no tenían boletas para reponer”, le comentó a este diario Pablo Rubio, candidato libertario en San Rafael.

