Milei hizo una presentación ante el Gobierno para “evitar posibles errores, anomalías o fraudes” en las PASO

En medio de una campaña llena de complicaciones por los magros resultados en varias provincias y candidatos que renuncian de forma escandalosa, el postulante presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei realizó este viernes una presentación ante el Gobierno para “evitar posibles errores, anomalías o fraudes” en las PASO.

El diputado nacional pidió información sobre el proceso electoral a la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior. Lo hizo a través de una nota firmada por Fernando Cerimedo, especialista en marketing y “responsable tecnológico” del sello libertario.

“La presentación realizada en el día de hoy es con la finalidad de poder realizar un seguimiento y trazabilidad de todo el proceso electoral a los fines de evitar posibles errores, anomalías o fraudes que alteren el resultado electoral provisorio y final”, explicó Cerimedo.

Entre otras cosas, pidieron conocer la fecha del simulacro de recuento provisional para las PASO; datos del proceso de licitación y contratación de la empresa que provee el sistema; y el código fuente del sistema de transmisión de datos, así como del sistema de conteo provisorio.

También solicitaron documentación del sistema de proyección de resultados; el protocolo de envío de datos digitales y soporte análogo, el protocolo de digitación y el de fallas y detección de errores en el proceso de transmisión.

Por último, requirieron el listado de responsables de las SED (Sucursales Electorales Digitales); información sobre el proceso de selección de digitadores; y los informes técnicos finales de las elecciones de 2019 y 2021.

“De este modo y con los códigos originales previo a la elección, podremos, una vez concluida la elección, y con los datos transmitidos y el conteo, verificar si no ocurrieron anomalías o errores en la transmisión de los mismos”, indicó Cerimedo, el representante informático del partido de Milei.

Recién presentamos en la DINE (Dirección Nacional Electoral) un pedido de informes sobre el proceso electoral.



Desde @LLibertadAvanza tenemos como objetivo mejorar la transparencia electoral y el voto informado.



La presentación realizada en el día de hoy, es con la finalidad… pic.twitter.com/EnL3ImyPsp — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) June 30, 2023

En La Libertad Avanza afirman que ya tienen “más de 60 mil fiscales ya inscriptos y que están en proceso de capacitación”, con los cuales “sin dudas se cubrirá prácticamente todas las mesas de votación del país”.

Renuncias en el partido de Milei

Sin embargo, en la previa de las PASO Milei no para de sumar dolores de cabeza. El más reciente se originó por la renuncia de dos candidatos a senadores provinciales de Entre Ríos, Fabio Rolón y Susana Ramírez, quienes denunciaron que sus respectivas firmas fueron falsificadas.

En esa provincia, Milei impulsa Sebastián Etchevehere, hermano de Luis Miguel, exministro de Agricultura de Mauricio Macri.

Otra renuncia que impactó en el armado de Javier Milei fue la del intendente de Chivilcoy Guillermo Britos, quien a días del cierre de listas se bajó de la candidatura a gobernador bonaerense. Ese lugar fue ocupado a último momento por la diputada nacional Carolina Píparo.

En las elecciones provinciales que se desarrollaron hasta el momento, los candidatos asociados a La Libertad Avanza no obtuvieron los resultados esperados. En Córdoba, el candidato Agustín Spaccesi no llegó al 3% de los votos, aunque en la previa Milei salió a desligarse y aclaró que su sello no competía en forma oficial.

En Tucumán, Ricardo Bussi recibió apenas el 3,9% de los votos, diez puntos menos que en su anterior elección en 2019; y en La Rioja, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, sumó un 6,6%. En ambos casos, Milei había apoyado a sus candidatos en persona.

Seguí leyendo