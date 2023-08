La Cámara Nacional Electoral apuntó a las autoridades porteñas por las fallas con el sistema de voto electrónico

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió este domingo un comunicado para cuestionar a las autoridades porteñas por los problemas con la implementación del sistema de voto electrónico durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran este domingo y advertir que esos inconvenientes no deben interrumpir la votación en la elección nacional.

‘A raíz de las comunicaciones recibidas de la señora jueza federal electoral de la Capital Federal ‐mediante dos oficios del día de hoy‐ con motivo de las demoras, inconvenientes y mal funcionamiento del sistema de votación con boleta única electrónica (BUE), implementado por las autoridades electorales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Instituto de Gestión Electoral y Tribunal Electoral), la Cámara Nacional Electoral informa que ‐de conformidad con lo dispuesto por la magistrada‐ ‘el mal funcionamiento [de] las máquinas de votación de la elección local’, no debe interrumpir la votación en la elección nacional, ‘quedando bajo exclusiva responsabilidad del [Instituto de Gestión Electoral] y de la empresa contratada, las consecuencias [para la ciudadanía] de la situación generada’”, dice el texto.

La CNE advirtió que “la implementación de tecnología en el sistema de votación requiere que se cumplan, para la tutela de los derechos de la ciudadanía, condiciones de seguridad y auditoría indispensables cuyos componentes centrales fueron delineados hace ya varios años (2016)” y remarcó que “esas condiciones no han sido cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad al implementar el sistema en cuestión, tal como fue oportunamente advertido por la Cámara el pasado 27 de julio”.

Paso 2023 - Voto Electrónico Foto Federico Lopez Claro

Antes, la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió que “resulta preocupante el grado de improvisación” en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar precandidatos a jefe de Gobierno porteño y a cargos locales en el marco de las PASO y adelantó que presentará una “denuncia penal”.

”Voy a hacer una denuncia penal por no obedecer las órdenes del juez que tiene la jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires”, anticipó la magistrada este mediodía. La jueza aludió a actas que labró requiriendo la presencia de técnicos para las máquinas del voto electrónico, directiva que no se habría cumplido, dijo en declaraciones a “Radio con Vos”.

También se refirió a directivas vinculadas a que no pueden coexistir en un cuarto oscuro dos votantes, uno sufragando de manera manual para autoridades nacionales y el otro en forma electrónica para las las elecciones porteñas.

La jueza fue advertida sobre inconvenientes en el uso de las máquinas en la Rural, predio habilitado para la votación de hoy, cuando emitía el sufragio la precandidata por el PRO Patricia Bullrich.

Al respecto mencionó que “si la máquina no anda” su directiva es que”el ciudadano vote por la nacional y si no puede votar por la Ciudad, ese no es problema mío. He puesto mi mejor buena voluntad”.También sostuvo que los inconvenientes en ese lugar de votación “se repitieron” toda la mañana.

El texto completo de la CNE

