El intendente de Las Heras pidió la renuncia de todos sus funcionarios y dijo quién es su favorito para las elecciones

En medio de una fuerte interna en el radicalismo por la sucesión de Daniel Orozco en Las Heras, el intendente tomó una fuerte medida y pidió hoy la renuncia de todos sus funcionarios en una reunión en la que anunció que definirá este fin de semana una reorganización del gabinete.

La decisión de Orozco fue confirmada a Los Andes por Fabián “el Oso” Tello, secretario de la Intendencia. “El intendente pidió la renuncia de todos y veremos los pasos a seguir”, señaló el funcionario municipal.

En tanto, el jefe comunal dijo a Radio Mitre Mendoza que la decisión se tomó debido a que necesita “oxigenar el gabinete” y “reformular algunas áreas”.

“En esta última parte de la gestión me debo a los vecinos. Tenemos que trabajar en el área de Producción, que para nosotros es fundamental. También enfocarnos en una nueva área de innovación y tecnología; y además cambio climatico”.

Por otro lado, de acuerdo a esta drástica decisión, manifestó que es un “momento justo” para pensar en la “operatividad y el funcionamiento” del gabinete. También intentó bajar la espuma sobre esta medida, al indicar que en varias oportunidades decidió establecer cambios en el gabinete.

Su posible sucesor

En base a las internas y la disputa por quién será el precandidato, Orozco ahora posicionó al presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos, sobre el que dijo que “ha sido el que me ha acompañado siempre”. “Hoy día es mi sucesor”.

No obstante, evitó confirmarlo, ya que aseguró que se debe “acordar con todo el Frente Cambia Mendoza”. No obstante, especificó: “Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos”.

Sobre las renuncias, indicó que desde el 9 de marzo se está pensando, pero añadió que se tomarán este fin de semana para resolver las modificaciones. “Voy a ver qué áreas sacaré, cuáles voy a incorporar y quiénes los van a reemplazar”.

En tanto, también dejó trascender que los nombres de su gabinete que han sonado para ser los precandidatos, “han hecho un renunciamiento. para mí es importnate porque no tenemos que pensar ni en nombres ni en egos, sino en lo que necesita la gente. a mi la gente no me votó para que yo haga lo que quiera. Hoy el presidente del concejo deliberante es quien ha sido siempre mi mano derecha y quien me ha apoyado en todo”, marcó.

Crisis en Las Heras

La crisis en el municipio de Las Heras arrancó hace tiempo y tiene que ver con la traumática definición de quién será el o la candidata del intendente a dirigir la comuna en las próximas elecciones. Orozco no tiene reelección y la sucesión se viene postergando desde hace meses, en medio de fuertes tensiones internas y con los líderes del radicalismo a nivel provincial.

Precisamente Tello y otros funcionarios, como la secretaria de Gobierno Janina Ortiz (que también es pareja suya) y el de Obras Francisco Lo Presti , han estado en carrera por ocupar ese lugar. También el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, por quien apuesta el propio Alfredo Cornejo.

Antes de la Fiesta de la Vendimia, la crisis interna dio su mayor síntoma. Orozco echó de su cargo a un funcionario del Concejo Deliberante, Mauricio Ginestar. Se trata del yerno de Julio Cobos, quien a pesar de la relación que tenía con el intendente le quitó su respaldo por este gesto y ahora apoya a Tello para la sucesión.

Según fuentes del municipio, en la reunión de gabinete de hoy, fue precisamente Ortiz y la concejala radical Priscila Maturano quienes repartieron en la sala Malvinas Argentinas las notas con las renuncias que debían firmar todos los funcionarios de Orozco.

El intendente tendría este fin de semana reuniones personales con cada uno de sus colaboradores para definir si siguen en el gabinete o no. Según fuentes del municipio, Orozco habría reaccionado así a la posible “imposición” de un candidato a intendente ajeno a sus apetencias y quiere saber quién lo apoyará y quién no.

En este sentido, son varias las personas que Orozco puso en carrera últimamente. Primera y principal, Ortiz; no obstante, esta semana lo hizo con el presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos.

Pero estas nominaciones sucesivas no obtuvieron el consenso oficialista ni en Las Heras ni en el partido a nivel provincial. Y lo hicieron explotar.