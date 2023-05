El heredero de Bragagnolo en Luján prometió “reventar las urnas”

En la Sociedad Española de Luján de Cuyo, La Unión Mendocina presentó a Esteban Allasino como su candidato para competir en las próximas elecciones a intendente. Durante el acto, los oradores fueron el propio Allasino, Jorge Difonso, actual diputado provincial, Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján, y Omar de Marchi, precandidato a gobernador.

Bragagnolo abrió la lista de oradores recordando su gestión en tiempos de pandemia. “Esta gestión no se paralizó ni se achicó con el Covid-19, por el contrario, llevamos a cada vecino, cuando no había nada en los supermercados, una botella de alcohol en gel. Asumimos el desafío de encarar la epidemia”.

“En La Unión Mendocina, prácticamente no hay partidos políticos, aquí estamos representados por personas de todos los ámbitos y eso es algo que no se ve comúnmente en Argentina, y es lo más valioso que tenemos. Hemos logrado conformar un equipo de lujaninos que trasciende las diferencias políticas, religiosas, partidarias, y de cualquier tipo”, continuó el intendente.

Prosiguió con una crítica hacia las gestiones opositoras. “Solamente los lujaninos sabemos el sufrimiento que tuvimos cuando cualquiera madrugador, vino a querer gobernar este departamento. Lo vivimos en carne propia, nadie nos lo va a contar”.

El intendente defendió su gestión. “Busquen los rankings que quieran, estamos primeros. El municipio que revolucionó el espacio público es Luján, no nos está quedando plaza que no se llene de vecinos. Somos el departamento que más se visitó. Además, donde más se invirtió”.

La jornada continuó con las palabras de Allasino. “Estoy aquí porque vamos a ser responsables de construir el tercer capítulo en la transformación de Luján”.

“La transformación que ha logrado la municipalidad, gracias al esfuerzo de todos nosotros, se puede resumir en una breve anécdota. Cuando me incorporé al equipo y el Omar me asignó la tarea de encargarme del bacheo, me mandaron a un depósito de 2x2 metros, con solo 4 palas y un camión, mientras que los baches estaban presentes en cada rincón y esquina de la ciudad. Pero gracias al trabajo conjunto con los empleados municipales, pudimos armar un equipo de ingeniería que hoy en día es la envidia de cualquier empresa”, continuó el precandidato a intendente.

“Hoy lo que ves, es que en cada esquina está la muni haciendo cada vez más y más obras. Cuando arrancamos, no había ni un solo metro de ciclovía, y hoy somos el municipio con mayor cantidad de metros de ciclovía”, continuó defendiendo Allasino.

“Nosotros estamos comprometidos a escribir un nuevo capítulo en la historia de Luján. Vamos a asegurarnos de llevar asfalto, cloacas y espacios públicos a aquellos vecinos que aún lo necesiten. Vamos a llegar a todos los rincones de la ciudad”, declaró el lujanino.

“Vamos a reventar las urnas, para que los oportunistas de hoy, no tengan ganas de seguir probándose”, cerró el ex jefe de gabinete de Omar de Marchi.

El siguiente orador fue Difonso. Muy polémico, arremetió contra Cornejo tildándolo de “kirchnerista mendocino” y acusando a Suarez de olvidar a los médicos y maestros. Aseguró que el actual gobernador les dijo que debían esperar y que no había recursos para ellos.

La jornada la cerró De Marchi. “Venimos a ofrecer una alternativa nueva. Una alternativa que no se resigna al enojo permanente que nos llevó la grieta que nos paraliza”.

“Los maestros merecen cobrar un salario que esté por encima del promedio nacional, en lugar de recibir como máximo un poquito menos que es lo que hoy sucede, mientras que advertimos que supuestamente existen ahorros y ahorros en un Estado que no puede contener al segmento más cálido de la sociedad”, continuó el precandidato a gobernador, haciendo referencia a la gestión de Suarez.

“Lo que hay que hacer es contener, y no plantear medidas como comisarios y decir la pelota es mía, y hago lo que quiero con la pelota, no es así”, dijo De Marchi.

“En Mendoza, las cosas no se hacen y la excusa siempre es la misma. No hacemos esto por culpa de aquello. Basta, no hablemos más de excusas, hablemos de soluciones. Se nos va la vida criticando”, cerró el ex intendente de Luján.