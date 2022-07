El Gobierno deberá informar si Sofía Pacchi fue asesora de Fabiola Yáñez durante la cuarentena

El Gobierno Nacional deberá informar a la Justicia cuál fue el rol de Sofía Pacchi durante la cuarentena estricta. En concreto, quieren saber si la joven trabajó como asesora de Fabiola Yañez.

Este martes, la Justicia Contencioso Administrativa Federal ordenó al Gobierno entregar toda la información relacionada con el uso de fondos públicos por parte de la Primera Dama.

Además, solicitaron la información respecto a las actividades realizadas durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando se llevó a cabo la escandalosa Fiesta de Olivos.

Según informó La Nación, la orden dirigida a la Secretaría General de la Presidencia responde a un pedido formal de acceso libre a la información solicitado por la diputada Karina Banfi.

“Tal como se ha puesto de manifiesto en los considerandos precedentes, teniendo en cuenta que el libre acceso a la información pública es un derecho fundamental, no se puede soslayar que la denegatoria a brindar la información requerida –del particular modo en que lo hizo la Administración– implica un acto arbitrario e ilegítimo que desconoce los principios y derechos consagrados en la materia por la ley y la jurisprudencia reseñada”, cita la orden judicial.

“Si la ley 27.275 garantiza el ejercicio del acceso a la información pública a la ciudadanía, estableciendo principios rectores como la presunción de publicidad y la transparencia en la gestión pública, ello cobra aún más trascendencia teniendo en cuenta el tenor de la información requerida en autos y respecto de la cual no se vislumbra impedimento alguno para su divulgación”, agrega el fallo.

“El 5 de agosto pasado pedí información a la Secretaría General sobre agenda y empleados de la Primera Dama, las veces que su peluquero y el instructor del perro entraron a Olivos durante plena ASPO. El pedido de acceso de Gonzalo Ziver y #OlivosGate me motivaron algunas preguntas”, explicó Banfi en Twitter.

Desde el Gobierno le respondieron que Yañez no tiene agenda, ya que no es una funcionaria pública. “Sin embargo, preside la Fundación Banco Nación, no sabemos qué hace. Realizó viajes durante la pandemia en actos oficiales sola que no están agendados”, dijo la diputada radical.

Twitter Karina Banfi

“Dice que las empleadas son Carolina Marafioti y Andrea Muguillo. Nada dice sobre Sofía Pacchi. El viernes pasado la Sra. Pacchi declaró que estaba en Olivos trabajando para Fabiola Yáñez. ¿Me mintieron u omitieron información?”, preguntó.

Ante la falta de respuestas, la legisladora presentó un amparo ante la Justicia invocando el derecho a la información. “La Justicia considera que la negativa a brindar información implica un acto arbitrario e ilegítimo por parte de los funcionarios que desconocen los principios y derechos consagrados en la materia y en la jurisprudencia”, cerró.