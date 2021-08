Cafiero defendió las visitas VIP en Olivos durante la cuarentena y dijo que eran “personal de trabajo”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió al cruce de los cuestionamientos por las “visitas VIP” -como los casos de la modelo Sofía Pacchi o la actriz Florencia Peña- en la Quinta de Olivos durante el aislamiento obligatorio el año pasado.

“Todas las entradas y el personal que ha ido a la Quinta es personal de trabajo”, aseguró Cafiero en una entrevista brindada este domingo a Radio 10.

“Quienes han sido citados ha sido producto de problemáticas que el Presidente quería tomar de primera mano, y discutir con los sectores afectados y ver cómo se podían resolver las diferentes cuestiones. Siempre estuvo todo vinculado a las cuestiones laborales, todas las entradas que han estado marcando”, defendió.

El funcionario se mostró en contra de cómo ha sido tratado el tema en la agenda pública, incluyendo las más de 60 visitas de la modelo Pacchi. De acuerdo a fuentes oficiales, la joven asistió a la primera dama Fabiola Yáñez durante la campaña y comenzó a trabajar en su protocolo el año pasado.

“Se habló de otra cosa durante la semana, de un modo totalmente denigrante hacia una compañera de trabajo, hacia la figura del Presidente y de la primera dama”, manifestó.

Sofía Pacchi, la modelo que visitó la Quinta de Olivos en pleno aislamiento - Web

Cafiero aclaró que en Olivos se dan dos situaciones en paralelo, es decir, la casa de Fernández y las oficinas de trabajo: “Lo que plantearon es otra cosa, el planteo fue vinculado a otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con repetirlas porque es seguir discutiendo cosas que fueron muy denigrantes”.

“Empezaron con Sofía, que es una colaboradora de la primera dama, y la vincularon para cualquier lado. Se habló demasiado y quedó demostrado que hay una malicia muy marcada, y que cuando uno exhibe los datos cuesta mucho, porque la malicia, el morbo y la perversidad ganan muchos más tuits y likes en las redes sociales”, consideró el jefe de Gabinete.

Opinó que “degrada el debate público, cuando lo que no se debaten son ideas o proyectos sino cuestiones personales o inventos de cuestiones personales”. Y agregó que con esto “lo único que se busca es enojar a los que seguimos transitando una pandemia muy dura que nos quitó muchas cosas”.

Florencia Peña contó por qué fue a la Quinta de Olivos

La visita de la conductora de “Flor de equipo” (Telefe) sucedió el 15 de mayo de 2020, de 10.30 a 13.30, según consta en los registros revelados por Teleshow. Pero previo a su llegada a la Quinta presidencial, la actriz se comunicó a través de Twitter y WhatsApp con el jefe de Estado para planear el encuentro.

“Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando”, se leía en el texto que Florencia Peña le mandó al Presidente.

Florencia Peña visitó Olivos en mayo de 2020 preocupada por el trabajo de los actores - Los Andes

En el programa que conduce, la actriz amplió los motivos de su visita durante la fase de ASPO, preocupada por los cierres de teatros y la suspensión de las grabaciones para televisión.

“Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores”, explicó al aire la conductora.

“Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar”, señaló Peña.