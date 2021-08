Estos son los mensajes que Flor Peña le mandó a Alberto Fernández para ir a Olivos en plena cuarentena

Salieron a la luz los mensajes que Florencia Peña le envió al presidente Alberto Fernández para visitar la Quinta de Olivos en mayo de 2020, mientras la sociedad argentina debía cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

La visita de la conductora de “Flor de equipo” (Telefe) sucedió el 15 de mayo, de 10.30 a 13.30, según consta en los registros revelados. Pero previo a su llegada a la Quinta presidencial, la actriz se comunicó a través de Twitter y WhatsApp con el jefe de Estado para planear el encuentro.

La preocupación de Flor Peña tenía que ver con la situación complicada de la industria artística, la más golpeada por los cierres: teatros, televisión, cine, música. En un mensaje privado, publicado ahora por Teleshow, la actriz le escribió a Fernández: “Alberto, perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando”.

El 10 de mayo a la noche, el Presidente le contestó a la protagonista de “Casados con hijos”: “Denme ideas. Tengo algunas ideas yo. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribime al WhatsApp y vemos”.

Flor Peña explicó por qué visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos - Web

El uso del plural de Fernández se debe a las distintas posiciones entre los actores. Peña ya se había juntado con Pablo Echarri para idear un protocolo para retomar grabaciones y ensayos teatrales, mientras que la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), presidida por Echarri, buscaba alternativas en streaming.

Según lo trascendido, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, no brindaba respuestas a la altura. De ahí las diferencias entre los artistas. Se le suma, además, la postura de Gastón Soffritti, quien junto a otros jóvenes fundó la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA).

Entonces, el Gobierno le brindó un permiso especial a Peña para acudir a Olivos en medio de la cuarentena estricta y hablar con el Presidente.

“Júntense ustedes y propongan alternativas. Ustedes quieren una cosa y el sindicato, que también me vino a ver, quiere otra”, le habría dicho Fernández a Flor Peña tras la reunión en Olivos. Al final, recién en los últimos meses de 2020, la industria televisiva, cinematográfica y teatral retomó sus trabajos y actividades.

Qué dijo Flor Peña sobre su visita a la Quinta de Olivos

“Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores”, explicó la conductora en “Flor de equipo”.

“Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar”, agregó.

Desde el entorno de la actriz aseguran que ella está “dolida y extrañada” por la polémica que se desató en las redes sociales.

Alberto Fernández y Sofía Pacchi, la modelo que visitó Olivos 60 veces en plena cuarentena - Gentileza

Vale recordar que el escándalo estalló al conocerse las 60 visitas de la modelo Sofía Pacchi a la Quinta presidencial. En sus estadías en Olivos se dijo que cumplió una función como personal parte del sector de “Ceremonial y protocolo”, que se dedica a la organización de eventos.