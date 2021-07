Pablo Echarri confesó que quiere ser intendente para “despuntar el vicio”

Pablo Echarri, conocido por su militancia a favor del kirchnerismo, reveló que tiene deseos de lanzarse en el mundo de la política, aunque no en cualquier cargo: quiere empezar por ser intendente o en algún lugar del Poder Ejecutivo.

El protagonista de “Montecristo” confesó que su rol de tesorero en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) en cierta manera lo está preparando para ocupar un cargo público.

“Es algo que está dentro mío, ya los 14 años de Sagai han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política, es decir, utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de Sagai es cambiar la calidad de vida del colectivo. Eso es fáctico y palpable”, dijo en el programa “Subí, después te explico” (AM 750), conducido por su cuñado Quique Dupláa.

Echarri comentó que, antes de incursionar en la política, tiene planes como productor.

“Lo que pasa es que tengo algunos deseos previos a eso, porque de hecho acabo de montar mi productora con un lugar físico para que funcione. Tengo la intención de generar ese espacio de creación como lo hice con (la productora) El Árbol”, aclaró.

El actor Pablo Echarri habló de sus deseos de incursionar en la política - Web

Sin embargo, para él es importante “despuntar el vicio”, más allá de los proyectos vinculados a la televisión, por lo que en futuro no sorprendería verlo compitiendo en elecciones.

“Son un poco incompatibles esas dos cosas, estar trabajando con lo que es el sector privado y luego gestar con el sector político es un poco difícil. Pero no lo descarto, porque a mis 60 puedo llegar a tener la posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político”, reflexionó.

El actor subrayó que no le llama la atención un cargo como legislador, sino más bien al frente de alguna intendencia.

Pablo Echarri es conocido por su militancia a favor del kirchnerismo - Casa Rosada

“No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, con ser diputado. Prefiero lo ejecutivo porque los años de Sagai me dieron mucha experiencia administrativa. A mi me gusta mucho la intendencia, me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que hay en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas”, manifestó el marido de Nancy Dupláa.