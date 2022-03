Dos años de pandemia: lo peor ya pasó y se acerca la época de convivir con el Covid-19

Era viernes, final de semana, pero el principio de una etapa que aún no termina y que ya dejó miles de fallecidos en el camino. Aquel 20 de marzo de 2020 comenzó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, decretado por el presidente Alberto Fernández. Ese día, hace exactamente dos años, marcó para muchos el inicio de la pandemia por Covid-19 en Argentina. El anuncio se realizó unos días antes y toda la población se preparó para resguardarse de un virus desconocido que azotaba el mundo.

Todo había empezado muy lejos, en la ciudad china de Wuhan, pero un día más tarde del inicio del confinamiento, Mendoza iba a confirmar el ingreso del virus: el 21 de marzo, el personal de salud detectó al primer paciente con Covid-19 en la provincia, que se había contagiado en un viaje por el exterior. “Es la primera imagen que se me viene a la cabeza, ahí dejó de ser una posibilidad y pasó a ser algo real. Fue muy rápido”, recordó Rodolfo Torres, director de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Mendoza (Aclisa), en diálogo con Los Andes. Para él –uno de los referentes durante la pandemia– “fueron dos años intensos que dieron un cambio total a los paradigmas que teníamos en el sistema de salud”.

Mendoza 05 de Mayo 2020 Sociedad Aislamiento Social Obligatorio Personal de la municipalidad de la ciudad de Mendoza realiza desinfección de bancos y paradas de colectivos Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Mendoza tuvo muchos protagonistas que estuvieron en el frente de batalla de la lucha contra el Covid-19, la mayoría de ellos anónimos, como los miles de integrantes del personal de salud. Entre ellos estuvo Claudia López, coordinadora de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Central, quien contó el crudo relato de lo que vivió: “Yo nunca he estado en la guerra, pero para mí era eso: nunca tenías descanso; se enfermaban todos, incluso tus compañeros; aislaban a todo el mundo. Fue muy difícil, nos costó mucho, no nos recuperábamos. Fue una época muy difícil, de mucho trabajo y muy triste para todos”.

Los dos años transcurrieron con tres olas, marcadas por diferentes cepas. “La primera estuvo relacionada con el ingreso del virus desde el exterior, y el eje de la gestión pasó por albergar a los pacientes, aislarlos y contenerlos”, explicó la Andrea Falaschi, directora del Departamento de Epidemiología de la Provincia. Casi un año después, entre abril y julio de 2021, transcurrió la segunda ola, marcada por una cepa “más agresiva” como la variante gamma (Manaos): “Fue el momento más difícil para nosotros. De diez pacientes que te querían derivar, teníamos que seleccionar a quién recibíamos, y es difícil eso porque uno es médico y quiere atender a todos”, reconoció la doctora López.

A la coordinadora UTI del Hospital Central le tocó vivir la pandemia “desde la trinchera”, donde recibían a los pacientes más graves. “Lamentablemente, medio como una guerra, teníamos que seleccionar y decir ‘este es más joven, tiene menos comorbilidades’… Eso no te hace bien, uno no se forma para eso. Esa es la parte que más nos costó”, se sinceró. Y agregó: “Yo estudié medicina, no me preparé para la guerra. Y eso fue como una guerra, contra un enemigo que no sabíamos qué era. La parte humana, lo de tener que hacer selección entre la gente, es lo que te queda y afecta. Yo nunca pensé que me iba a pasar algo así en mi carrera”.

La tercera ola llegó entre finales de 2021 y principios de 2022, “cuando pensamos que estaba todo controlado”, según Torres. “Una nueva variante, la ómicron, puso al sistema de salud al borde del colapso, como nunca antes”, expresó. La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, coincidió: “Fue muy abrupta, mucho más corta, pero con una intensidad muy grande, llegando casi a los 30.000 casos por semana. Esto puso mucha tensión en los centros de testeos y en la atención primaria de la salud”. Ahora, a 24 meses y más de 280.000 casos de Covid-19 desde su inicio en Mendoza, Falaschi advirtió que “estamos por empezar la etapa invernal, entonces es probable que tengamos algún otro brote”.

El futuro post pandemia

El director de Aclisa, Rodolfo Torres, no tiene dudas de que la pandemia es “un antes y un después” para la Provincia: “Nos permitió visualizar claramente las fallas estructurales que teníamos. Se tuvo que trabajar para mejorar todos los protocolos de atención, los niveles de seguridad, y la actualización de tecnología”.

Esas mejoras, para él, son parte de “lo que va a quedar” para el futuro, aunque lo desalienta pensar que “en Argentina en general, y me incluyo, tenemos memoria corta y rápidamente repetimos los errores”. Claudia López, desesperanzada con que mejore la calidad de vida del personal de la salud, prefirió resaltar que “a pesar de la situación dura, siempre hay gente que es noble por naturaleza y le gusta ayudar desde su lugar”.

Para la directora Epidemiología, Andrea Falaschi, el futuro de la pandemia está marcado por la vacunación: “Hasta el momento la provincia cuenta con el 85% de la población con una dosis, el 74% segunda dosis y el 30% refuerzo. Pero si vemos por población objetivo en los mayores de 50 años, el 97.2% han tenido la primera dosis, un 91.6% la segunda y el 57.4% las dosis de refuerzo”. “Este porcentaje alto de vacunación es lo que ha permitido que la tasa de letalidad haya bajado, como lo vemos con el correr del tiempo, de 2.85 a 0.31″, concluyó.

Así, Torres asegura que el Covid-19 “vino a quedarse con nosotros, va a ser un virus más de los que va a circular y probablemente tenga cierto tipo de estacionalidad, como lo tienen otros virus respiratorios. Se va a transformar en una endemia, y vamos a seguir teniendo brotes de casos aislados, más regionales, siendo un virus más que circula como tantos otros”. La titular del Ministerio de Salud provincial, Ana María Nadal, coincidió con el análisis en declaraciones anteriores a este diario, asegurando que “se espera que esto se transforme en endemia y haya vacunación anual”.

Para Rodolfo Torres, el desafío de la comunidad científica pasará por investigar “las secuelas del Covid-19, porque no tenemos una respuesta clara”. “El virus ha ido mutando y cada vez vemos lesiones más frecuentes que son a largo plazo, que se están estudiando; pero claramente estamos subestimando el daño que ha ocasionado en la sociedad, ahora y en el futuro”, completó. Además, hizo hincapié en “los niños entre los 2 y 13 años, que son los que más impacto han tenido en cuanto a su desarrollo intelectual”.

Mendoza 14 de mayo de 2021 Sociedad Hospital Del Carmen Enfermera Erica Blanco tapando un paciente fallecio, hicimos todo lo posible pero no pudimos sacarlo, todavia me duelen los brazos dice uno de los enfermeros que le hizo RCP Unidades de Terapias intensivas (UTI) del Hospital Del Carmen con todas sus camas ocupadas. Medicos y enfermeros lo dan todo en la primera línea Covid Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Muchas más muertes que en años sin pandemia

En los últimos días, una investigación científica publicada en la prestigiosa revista británica The Lancet expuso que “durante los años de Covid-19 fallecieron 18 millones de personas más de lo que se esperaría si no hubiera ocurrido la pandemia”. Es decir que, según el estudio de Haidong Wang, profesor del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, entre 2020 y 2021 se triplicó el número de muertes en el mundo.

Se trata del índice “exceso de mortalidad”, según explicó Rodolfo Torres a Los Andes. “Es un dato mucho más significativo”, agregó, ya que incluye “muertes indirectas” a la pandemia que no han sido registradas a causa del Covid-19, como pueden ser pacientes con otras enfermedades que no pudieron atenderse a tiempo porque el sistema de salud estaba colapsado, o incluso suicidios.

Los datos estadísticos de este índice específicos de Mendoza aún no se encuentran disponibles, ya que el estudio se realiza anualmente y la Dirección de Bioestadísticas del Ministerio de Salud se encuentra trabajando en ello, según lo expresado a este diario. Más allá de eso, el doctor Rodolfo Torres analizó: “No sorprende que sea tres veces más, porque realmente se vio que es una enfermedad que generó muchos fallecidos, sobre todo en los adultos mayores”. Para el titular de Aclisa, “es un número que creo que en Argentina va a ser muy similar, y en Mendoza también”. Desde aquel 20 de marzo de 2020 hasta este jueves 17 de marzo 2022, Mendoza registró 5.046 personas fallecidas a causa del Covid-19.