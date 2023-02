El “Cuervo” Larroque acusó a Alberto Fernández de minimizar el atentado contra Cristina Kirchner

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de “La Cámpora”, Andrés “Cuervo” Larroque, consideró este martes que Alberto Fernández minimizó el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

El funcionario se refirió al Presidente en terminó muy duros y habló de la agrupación de la que forma parte de cara a las elecciones del año que viene. Larroque “Sin Cristina en la cancha pierde el pueblo”, afirmó Larroque en una entrevista publicada por el portal La Teclainfo.

El referente dijo que debe haber una “responsabilidad colectiva” hacia el objetivo de “reactivar” respuestas concretas desde la dirigencia política a las demandas del electorado, de cara a los comicios de este año.

“Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto (Fernández) se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol”, dijo sin medias tintas.

Ante la pregunta sobre si lo había sorprendido la decisión de la Vicepresidenta de dar un paso al costado de la contienda electoral de este año, Larroque respondió: “Me parece que ella está un poco cansada de todas estas maniobras y creo que lo que quiso es denunciar esta situación límite en la democracia argentina”.

“En marzo apedrearon su despacho; en agosto cercaron su domicilio el jefe de gobierno de la Ciudad, (Horacio Rodríguez) Larreta, y la policía de (Mauricio) Macri; el 1 de septiembre quisieron asesinarla; y luego vino la condena; la situación es suficientemente grave como para que el sistema político siga viviendo en el letargo de una normalidad que no existe”.

“Inclusive el intento de asesinato fue licuado por los grandes medios de comunicación; la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho; y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave”, agregó.

“Más allá de la declaración del feriado del día siguiente, más o menos discutible y muy rara cuando estaba en marcha un paro de la CGT, me parece que en los días subsiguientes no se puso en la centralidad de la política argentina el hecho de que quisieron asesinar a la Vicepresidenta”, dijo en relación al feriado nacional que decretó el Presidente.

Un guiño a Massa

En otra parte de la entrevista, el secretario general de “La Cámpora” se refirió a la gestión económica de Sergio Massa, a quien definió como la “única” opción “ante una potencial devaluación e hiperinflación”.

“Rescato el compromiso de Sergio de haber ido a tomar un fierro caliente, pero a la vez la tarea se desempeña con frontalidad y permanente diálogo; a veces con más o menos acuerdo, pero siempre en comunicación”, resaltó.