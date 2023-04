Efecto De Marchi: un senador del PRO cuestionó a la candidata a jueza, Daniela Torres

La abogada Daniela Torres, postulada por el gobernador Rodolfo Suárez para asumir como Jueza Penal de Menores de la 3° Circunscripción Judicial (Zona Este), pasó con amplio respaldo la audiencia pública en el Senado. Lo hizo con 725 adhesiones y ninguna impugnación. Si bien no es vinculante, es una etapa que marca tendencia para llegar al recinto. La próxima semana será tratado su pliego.

En el ámbito político, la postulación de la letrada de 32 años llamó la atención por su pasado reciente como presidenta de la Juventud Radical y el cargo que ocupó en la Subsecretaría de Desarrollo Social, como directora de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. También cabe señalar que se desempeña actualmente como conjueza (subroga el cargo de jueza) de menores en San Martín, por voto unánime de la Suprema Corte de Justicia.

En ese marco, la grieta generada en Mendoza entre radicales y el PRO de Omar De Marchi, tuvo su réplica en la primera intervención legislativa posterior a la salida del candidato a gobernador de Cambia Mendoza. Uno de sus alfiles, el senador Germán Vicchi, no dejó pasar su trayectoria militante y le preguntó “como influyó en su vida” y si “puede garantizar independencia de la Justicia con otros poderes”.

Daniela Torres, abogada postulada por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de Juez Penal de Menores de la Tercera Circunscripción Foto : Orlando Pelichotti

Ante esto, la aspirante a jueza respondió: “Si bien ha trascendido que yo he tenido una carrera política, la cual me enorgullece porque yo siempre he sido una persona muy vinculada a la sociedad realmente, no me gustan las oficinas cerradas, sino el contacto permanente con la realidad. Creo que la militancia me formó mucho en mí construcción, de conocer, poder tomar las demandas de las personas y ver como satisfacerlas”.

“Siempre he tenido compromiso social y me he especializado en todo eso. Por lo cual, lo he tomado para mejorar, construirme como persona, profesional y funcionaria. Yo ya no pertenezco al partido, soy una persona muy imparcial. Siempre lo he sido, aún cuando pertenecía dentro de mi función público”, aclaró la joven abogada.

Y dijo que ha trabajado con “muchísimos barrios y organizaciones sociales. Realmente nunca tuve en cuenta ante la necesidad de la gente, el color político o la participación de las personas. Todo lo contrario. Siempre me comprometí al 100% con las necesidades. De eso pueden dar fe todas las personas, instituciones e incluso los legisladores que me han convocado a pedido de informes o balances de gestión, que los he presentado todos los años. Nosotros terminamos firmando 37 convenios con organizaciones sociales”.

“Todo lo que he aprendido, he estudiado y construido como persona, busco poder implementarlo de la mejor forma en el espacio judicial. Nunca implicó que tomara una decisión que no fuese la justa, hablando de justicia, con respecto a todo a vulnerabilidad social”, afirmó.

Daniela Torres, abogada postulada por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de Juez Penal de Menores de la Tercera Circunscripción Foto : Orlando Pelichotti

A tono de lo consultado por Vicchi, la senadora peronista Mercedes Derrache también objetó que “la doctora tuvo su adhesión a la UCR y se desafilió el 28 de noviembre, un día antes que se inscribiera en el concurso para este cargo”.

“Haciendo referencia a lo que preguntaba el senador Vicchi, lamentablemente este manejo de la justicia radical que ha impuesto Alfredo Cornejo y el ministro (Dalmiro) Garay, desde la Corte, nos lleva a tener jueces que tiene afiliación o lo han tenido”, sostuvo.

Por otro lado, la legisladora le señaló a la postulante que ella reside en la Ciudad de Mendoza y le preguntó si conoce “los barrios conflictivos y sus distintas necesidades, porque necesitamos jueces contextuados”.

Ante esto, Torres respondió: “Entiendo la preocupación, lo que puedo responder es que en mi cargo provincial y ya abarqué a 18 organismos de protección en toda la provincia. Los centros de desarrollo infantiles familiares también. Conozco bastante la zona de vulnerabilidad y no implica que siga conociendo. Ese es un compromiso que asumo hoy, delante de ustedes”.

“No obstante, he tratado en estos últimos 4 meses la idiosincrasia de la zona. Entiendo que es súper importante para cumplir la función y por eso me parece muy correcta la pregunta. Me comprometo a seguir trabajando sobre un proyecto de justicia juvenil que atienda las necesidades no solo sociales, sino criminales que requiere el fuero”, completó.