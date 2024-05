Tras la decisión de Ramón y el armado de su bloque, hay disputa con el PJ por lugares de poder

La oposición tiene algunos lugares que, de saberlos usar, puede poner contras las cuerdas al oficialismo. Sin embargo, a poco de que inicie un año legislativo más en la historia mendocina, las propias internas partidarias dejaron todo en stand by.

El caso más insólito se da con la Comisión Bicameral de Seguridad, una de las chicanas políticas cuyo pedido de conformación se desempolva cada vez que hay un hecho grave de inseguridad. Tanto La Unión Mendocina como el peronismo venían insistiendo con la conformación del órgano que es presidido por la oposición.

Tal era el acuerdo que Cambia Mendoza, el PJ y La Unión Mendocina ubicarían a dos diputados mientras que el Partido Verde sólo a uno. En el Senado pasaría lo mismo. De hecho, el propio Emanuel Fugazzotto (PV) había mocionado en la Sesión Preparatoria, previa a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo, para que la primera reunión fuese el 10 de mayo. Pero todo tomó un giro la semana pasada.

José Luis Ramón comunicó que armaba un bloque denominado “De los Consumidores y Ciudadanos”, el cual integra en soledad. Esa decisión tuvo consecuencias inmediatas el lunes 6 de mayo, cuando Germán Gómez, el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados mandó notas formalizando la decisión de correr al líder de Protectora de todos los lugares que tiene. Un día después, el referente de Protectora metió escrito pidiendo conservar lugares, algunos porque entiende que le corresponden, y otros, deseando retenerlos.

El diputado German Gómez, el senador kirchnerista Lucas Ilardo y el diputado José Luis Ramón. Una imagen repetida el año pasado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“No sólo se apropia de frazadas ajenas, sino también de las comisiones”, bramó un dirigente peronista que está al tanto de lo que pasa en la Legislatura con el considerado ex aliado a quien, dicen, le llamaron varias veces y no contestó. “Tipo grande...”, dijo uno gesticulando con los brazos abiertos.

En el partido que fundó Juan Domingo Perón entienden que Ramón goza de las mieles de la alianza política que lo llevó a integrar las listas legislativas con candidatos del PJ y por ello, quedarse con la banca de diputado provincial.

Ramón fue candidato en primer orden por el Primer Distrito, un lugar más que codiciado. “Me lo gané por los votos, a mí no me pusieron, no soy empleado”, defiende el dirigente de Protectora ante la consulta de Los Andes, levantando el dedo desde su oficina ubicada a metros de la Casa de las Leyes.

“Es una maniobra de supervivencia política”, dicen desde una oficina peronista. El análisis apunta a las elecciones legislativas del año próximo, en las que Ramón deberá entregar su banca o intentar renovar. Para ello, deberá estar en un lugar entrable.

También defiende su actividad privada de abogado, como fuente de ingresos. Esta expresión es refutada por un conocedor de la rosca peronista: “Con la malaria que hay, los consumidores le pagan con televisores, no es negocio”.

El problema es que el PJ debe remontar para no seguir perdiendo lugares. “Hay poco para repartir, la casa es chica, y el corazón también es chico”, grafica un conocedor de las entrañas del PJ. Ya vislumbra que la lista de cargos a demanda es larga y por supuesto, la prioridad son los propios aun en un peronismo vapuleado.

La jugada de Ramón

Las heridas de las internas políticas toman forma de nota y se apilan en el escritorio del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Los pedidos se dirigen al diputado cornejista que presidirá mañana una nueva reunión de Labor Parlamentaria que está, según dicen entre risas algunos, para alquilar balcones. Sin embargo, se buscará un acuerdo. O la menos, se tratará.

Enrique Thomas (Interbloque Cambia Mendoza), Cecilia Rodríguez (UCR), Sol Salinas (Pro), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza), Germán Gómez (PJ), Julio Villafañe (Renovación Justicialista), Gabriela Lizana (Renovador Mendoza Línea Nacional), Jorge Difonso (Interbloque La Unión Mendocina), Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Laura Balsells Miró (Juntos por la Libertad), Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados), Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y José Luis Ramón (Protectora) se sentarán junto a Lombardi en la reunión en la que se acuerdan los temas a tratar en la sesión del miércoles.

El diputado José Luis Ramón. Foto: Orlando Pelichotti

Ramón hará pesar lo expresado en la nota a la presidencia de la Cámara: sostener el lugar con el Consejo de la Magistratura porque ya juró como miembro; integrar y presidir la Comisión de Derechos y garantías constitucionales, petición y poderes; integrar la Comisión de Turismo y Deportes y también ser parte de la Comisión Bicameral de Seguridad “como fuera solicitado ser presidente del Partido Protectora con representación parlamentaria”, indicó.

El diputado no descarta someter a votación la lista de intenciones. Tampoco se enojará si se dilata la decisión una semana más. Ramón remarca que quiere tomar decisiones políticas para con él mismo. “Yo no quiero que hable otro por mí. Quiero ser protagonista en el sentido político”, asegura. Reconoce que el hecho de perder lugar en la prensa volcando sus propias opiniones y no camufladas como las del PJ, lo incomodan.

“Yo no quiero protagonismo con un video, yo tengo un informe de gestión redactado, tengo una propuesta política porque quiero ser gobernador de Mendoza”, insiste Ramón. Dice no tener rencores con el peronismo e incluso, destaca muchos puntos en común. En el propio partido que tiene sede en calle España, no lo descartan como aliado para las elecciones aunque la negociación será larga.